Aplicația oficială de rugăciune a Papei a comis un „păcat” digital: datele a peste 700.000 de oameni, lăsate la vedere

O eroare banală a deschis aproape întreaga bază de date

Vulnerabilitatea este de tip Insecure Direct Object Reference, prescurtat IDOR. Este o eroare frecventă în aplicații și site-uri. Serverul primește o solicitare pentru anumite date, dar nu verifică dacă persoana care le cere are dreptul să le vadă.

Fiecare cont Click To Pray primea un număr de identificare. Aceste numere erau consecutive. Un utilizator autentificat putea modifica numărul dintr-o cerere și putea primi datele altui cont. Nu exista o verificare corectă a proprietarului.

Informațiile expuse ar fi inclus numele, prenumele și adresa de e-mail. Mai puteau fi văzute țara, data nașterii și starea contului. Sistemul indica inclusiv dacă un profil fusese șters.

Problema era ușor de exploatat. Atacatorul nu avea nevoie de instrumente sofisticate. Putea trimite cereri repetate și modifica numărul contului de fiecare dată. Cercetătoarea spune că platforma nu avea nici o limită eficientă pentru numărul solicitărilor.

Astfel de probleme arată că inclusiv aplicațiile aparent inofensive pot expune date personale. Un serviciu religios nu pare o țintă evidentă. Baza sa de date poate fi însă foarte valoroasă pentru infractorii cibernetici.

Datele pot deveni o mină de aur pentru phishing

Numele și adresa de e-mail pot părea informații minore. Ele sunt însă suficiente pentru construirea unor mesaje personalizate. Un escroc ar putea pretinde că reprezintă Vaticanul sau o organizație religioasă.

Mesajul poate include numele real al victimei. Poate face referire la aplicația de rugăciune. Poate cere o donație urgentă sau verificarea contului. Oamenii au mai multe șanse să creadă un e-mail care conține informații corecte despre ei.