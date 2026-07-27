Amenzi de până la 3.000 de euro pentru cei care își rezervă un loc pe plajă instalând umbrele de soare. Pe ce plaje este valabilă legea
Vacanțele pe litoral vin, de regulă, cu aceeași scenă în fiecare dimineață: umbrele, șezlonguri, prosoape sau alte obiecte lăsate pe nisip încă de la primele ore pentru a păstra un loc liber până la sosirea proprietarilor. În mai multe stațiuni din Spania, această practică este sancționată, iar în unele cazuri amenzile pot ajunge până la 3.000 de euro. Deși Legea Litoralului stabilește regulile generale privind utilizarea plajelor, fiecare municipalitate poate adopta propriile ordonanțe pentru administrarea domeniului public maritim-terestru, relatează publicația Okdiario.
Autoritățile locale pot ridica umbrelele și alte obiecte abandonate
În orașe precum Benidorm, poliția locală este autorizată să îndepărteze de pe plajă obiectele considerate abandonate. Astfel, umbrelele, scaunele, mesele sau alte bunuri lăsate pe nisip fără ca proprietarii să fie prezenți pot fi ridicate de autorități.
Primul oraș care a introdus sancțiuni pentru această practică a fost Torrox, în provincia Málaga. Ordonanța municipală adoptată în 2014 prevede că rezervarea unui spațiu pe plajă prin amplasarea unor obiecte în lipsa proprietarului constituie contravenție.
Conform regulamentului local, „rezervarea spațiului fizic pe plaje, la orice oră din zi sau din noapte, prin plasarea oricărui tip de obiect sau bunuri (scaune, umbrele, mese, copertine etc.) pe nisip fără prezența fizică a proprietarului va fi amendată cu 300 de euro”.
În unele situații, pe lângă amendă, obiectele confiscate sunt păstrate de autorități, iar proprietarii trebuie să achite o taxă pentru a le recupera.
Ce spune Legea Litoralului despre folosirea plajelor
La nivel național, Legea Litoralului stabilește că plajele sunt destinate utilizării publice și gratuite.
Articolul 31.1 prevede că „utilizarea domeniului public maritim-terestru și, în orice caz, a mării și a țărmului său este liberă, publică și gratuită pentru utilizări comune și în conformitate cu natura sa”, enumerând activități precum plimbarea, staționarea, îmbăierea, navigația, pescuitul sau alte activități similare care nu presupun realizarea unor lucrări sau instalații.
În același timp, articolul 33 stabilește că plajele nu pot fi destinate uzului privat și că instalațiile autorizate trebuie să rămână accesibile publicului, cu excepția unor situații justificate.
Legea mai prevede că ocuparea plajei cu instalații nu poate depăși jumătate din suprafața acesteia la maree înaltă și interzice parcarea neautorizată a vehiculelor, precum și camparea sau campingul.
Cu toate acestea, modul concret în care sunt aplicate aceste prevederi diferă de la o municipalitate la alta, deoarece autoritățile locale își stabilesc propriile reguli privind ocuparea temporară a spațiului public.
În unele orașe, amenzile ajung până la 3.000 de euro
Mai multe localități din Comunitatea Valenciană au introdus sancțiuni pentru cei care încearcă să își rezerve locul pe plajă cu umbrele sau alte obiecte.
În Gandía și Cullera, amenzile prevăzute de regulamentele municipale pot varia între 750 și 3.000 de euro.
Aceleași interdicții sunt aplicate și în alte stațiuni din provincia Alicante, printre care Benidorm, Calpe, Altea, Torrevieja și Dénia, dar și în Oropesa del Mar și Peñíscola, din provincia Castellón.
Reguli similare există și în Tarifa, în provincia Cádiz, precum și în Almuñécar, Torrenueva Costa și Motril, din Granada. În Regiunea Murcia, municipalitatea San Javier interzice, de asemenea, ocuparea plajei prin lăsarea unor obiecte fără supraveghere.
Salou a introdus reguli noi în 2026
Consiliul Local din Salou a aprobat în 2026 o nouă ordonanță care interzice rezervarea locurilor pe plajă cu umbrele, șezlonguri sau alte obiecte atunci când proprietarii nu sunt prezenți.
Regulamentul permite Poliției Locale să ridice imediat obiectele care ocupă spațiu pe nisip fără a fi utilizate.
Sistemul de sancțiuni este împărțit în funcție de gravitatea faptei. Astfel, contravențiile minore pot fi sancționate cu amenzi de până la 750 de euro, cele grave cu până la 1.500 de euro, iar cele foarte grave cu până la 3.000 de euro.
Cele mai severe sancțiuni pot fi aplicate în situații de recidivă, conduită persistentă sau atunci când comportamentul respectiv provoacă vătămări altor persoane.
Pentru stabilirea cuantumului amenzii, autoritățile locale iau în calcul mai mulți factori, printre care gradul de vinovăție, intenția persoanei, eventualele efecte asupra mediului și disconfortul creat celorlalți utilizatori ai plajei.
Alte comportamente interzise pe plajele din Salou
Noua ordonanță nu se limitează doar la rezervarea locurilor pe plajă.
Regulamentul interzice și utilizarea boxelor care depășesc un nivel de 55 de decibeli, consumul de alcool în afara barurilor de plajă autorizate, consumul de droguri și desfășurarea de activități sexuale pe plajă.
În provincia Málaga, mai multe municipalități au început, la rândul lor, să combată fenomenul rezervării locurilor pe plajă încă din primele ore ale dimineții.
În Nerja, La Cala del Moral și pe plaja Ferrara din Torrox, autoritățile aplică deja sancțiuni pentru persoanele care lasă umbrele, prosoape sau alte obiecte pentru a ocupa un spațiu timp de mai multe ore.
Umbrelele confiscate sunt depozitate în clădirile administrației locale, iar proprietarii au la dispoziție 14 zile pentru a le recupera, după plata unei taxe de 30 de euro. Dacă, pe lângă umbrelă, sunt abandonate și alte obiecte precum scaune, mese, copertine sau corturi care ocupă spațiu pe plajă, sancțiunile pot ajunge la 300 de euro.