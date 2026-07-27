Amenzi de până la 3.000 de euro pentru cei care își rezervă un loc pe plajă instalând umbrele de soare. Pe ce plaje este valabilă legea

Primul oraș care a introdus sancțiuni pentru această practică a fost Torrox, în provincia Málaga. Ordonanța municipală adoptată în 2014 prevede că rezervarea unui spațiu pe plajă prin amplasarea unor obiecte în lipsa proprietarului constituie contravenție.

Conform regulamentului local, „rezervarea spațiului fizic pe plaje, la orice oră din zi sau din noapte, prin plasarea oricărui tip de obiect sau bunuri (scaune, umbrele, mese, copertine etc.) pe nisip fără prezența fizică a proprietarului va fi amendată cu 300 de euro”.

În unele situații, pe lângă amendă, obiectele confiscate sunt păstrate de autorități, iar proprietarii trebuie să achite o taxă pentru a le recupera.

Ce spune Legea Litoralului despre folosirea plajelor

La nivel național, Legea Litoralului stabilește că plajele sunt destinate utilizării publice și gratuite.

Articolul 31.1 prevede că „utilizarea domeniului public maritim-terestru și, în orice caz, a mării și a țărmului său este liberă, publică și gratuită pentru utilizări comune și în conformitate cu natura sa”, enumerând activități precum plimbarea, staționarea, îmbăierea, navigația, pescuitul sau alte activități similare care nu presupun realizarea unor lucrări sau instalații.

În același timp, articolul 33 stabilește că plajele nu pot fi destinate uzului privat și că instalațiile autorizate trebuie să rămână accesibile publicului, cu excepția unor situații justificate.

Legea mai prevede că ocuparea plajei cu instalații nu poate depăși jumătate din suprafața acesteia la maree înaltă și interzice parcarea neautorizată a vehiculelor, precum și camparea sau campingul.