Noua taxă pe care o vor plăti toți turiștii cazați în Grecia. Se achită pentru fiecare noapte
Cei care aleg Grecia ca destinație de vacanță trebuie să ia în calcul un cost suplimentar care se aplică indiferent dacă se cazează la hotel, într-un apartament, într-o vilă sau într-o altă unitate turistică. Autoritățile elene percep o Taxă pentru Reziliență Climatică, achitată pentru fiecare noapte de cazare, iar valoarea acesteia diferă în funcție de tipul proprietății, categoria unității și perioada din an. Sumele colectate sunt destinate finanțării proiectelor de protecție a mediului și adaptării la efectele schimbărilor climatice, într-o țară care se confruntă tot mai des cu incendii de vegetație, valuri de căldură și fenomene meteorologice severe.
Taxa se plătește pentru fiecare noapte și diferă în funcție de tipul cazării
Noua Taxă pentru Reziliență Climatică, cunoscută și sub denumirile de Climate Resilience Fee, Taxa pentru Criza Climatică sau Taxa de Mediu, este obligatorie pentru toate unitățile turistice din Grecia. Aceasta a înlocuit vechea taxă de cazare, însă are un scop diferit. Dacă vechiul sistem era destinat dezvoltării infrastructurii turistice, noua taxă este utilizată exclusiv pentru proiecte legate de protecția mediului și de adaptarea la schimbările climatice.
Autoritățile elene explică faptul că fondurile colectate sunt direcționate către prevenirea incendiilor de vegetație, proiecte de protecție împotriva inundațiilor, refacerea zonelor afectate de dezastre naturale și modernizarea infrastructurii din regiunile turistice. Măsura vine în contextul în care Grecia este afectată tot mai frecvent de temperaturi extreme, incendii și alte fenomene meteo severe, în special în zonele de coastă și pe insule.
Taxa se aplică pentru fiecare cameră, apartament, vilă sau proprietate și pentru fiecare noapte petrecută la cazare. În cazul apartamentelor și vilelor în care sunt cazați mai mulți membri ai aceleiași familii sau ai aceluiași grup, suma rămâne aceeași pentru întreaga unitate și nu se calculează pentru fiecare persoană.
Sumele diferă între sezonul de vară și extrasezon
Grecia aplică două perioade tarifare distincte. Prima este sezonul de vârf, cuprins între lunile aprilie și octombrie, iar cea de-a doua este extrasezonul, care se desfășoară între noiembrie și martie.
În cazul hotelurilor, taxa este de 2 euro pe noapte pentru unitățile de una și două stele, 5 euro pentru hotelurile de trei stele, 10 euro pentru cele de patru stele și 15 euro pentru hotelurile de cinci stele în perioada aprilie-octombrie. În extrasezon, valorile scad la 0,50 euro, 1,50 euro, 3 euro și, respectiv, 4 euro pe noapte.
Pentru camerele și apartamentele autorizate, taxa este de 2 euro pe noapte în sezonul de vârf și de 0,50 euro între noiembrie și martie.
În cazul locuințelor înscrise în Registrul de Închirieri pe Termen Scurt din Grecia, proprietățile cu o suprafață mai mică de 80 de metri pătrați sunt taxate cu 8 euro pe noapte în perioada aprilie-octombrie și cu 2 euro în extrasezon. Pentru casele individuale mai mari de 80 de metri pătrați, taxa este de 15 euro pe noapte în sezon și de 4 euro în restul anului.
Aceleași valori sunt aplicate și vilelor turistice mobilate sau reședințelor turistice mobilate, în funcție de dimensiunea proprietății și perioada în care are loc cazarea.
Cum se achită taxa și de ce nu apare, de regulă, în prețul rezervării
În cele mai multe situații, Taxa pentru Reziliență Climatică nu este inclusă în suma afișată pe platformele de rezervări online. De regulă, turiștii o achită direct unității de cazare, fie la check-in, fie la check-out, iar hotelurile și proprietarii au obligația de a încasa această taxă în numele statului grec și de a elibera un document fiscal pentru plata efectuată.
Există și situații în care platforme precum Airbnb sau Booking.com permit plata taxei încă din momentul rezervării, dacă proprietarul a activat această opțiune. Dacă rezervarea este anulată după ce taxa a fost achitată, suma trebuie restituită turistului.
Legislația din Grecia prevede că această taxă trebuie afișată separat de costul cazării. Astfel, în confirmarea rezervării trebuie să apară distinct prețul serviciului de cazare și valoarea Taxei pentru Reziliență Climatică. Unitățile care nu respectă această obligație nu se conformează regulilor în vigoare.
Modalitatea de plată diferă de la o unitate la alta. Taxa poate fi achitată cu cardul, prin POS la recepție, prin transfer bancar înainte de sosire sau în numerar, la check-in ori la check-out, în funcție de politica fiecărei proprietăți.
Grecia menține și alte reguli pentru turiști și extinde protecția plajelor
Pe lângă introducerea acestei taxe, autoritățile elene au extins și numărul plajelor pe care este interzisă amplasarea șezlongurilor și umbrelelor de închiriat. În prezent, 251 de plaje sunt protejate împotriva oricărui tip de construcție, față de 198 în primul an de aplicare a măsurii. Potrivit autorităților, decizia urmărește protejarea florei și faunei într-o țară afectată de supraturism.
În același timp, Grecia aplică și alte reguli stricte pentru vizitatori. Printre acestea se numără interdicția purtării pantofilor cu toc ascuțit în siturile arheologice, inclusiv la Acropole, pentru protejarea marmurei vechi de peste 2.000 de ani. Cei care nu respectă această regulă pot fi opriți la intrare sau sancționați cu amenzi de până la 900 de euro.
Reguli stricte există și în trafic. Fumatul într-un autoturism în care se află un copil cu vârsta sub 12 ani este sancționat cu amenzi de până la 1.500 de euro pentru mașinile personale și până la 3.000 de euro pentru cele de serviciu sau închiriate, iar permisul de conducere este suspendat automat pentru 30 de zile.
Poliția rutieră desfășoară controale în special în zonele turistice, iar lista sancțiunilor include amenzi de 700 de euro pentru trecerea pe culoarea roșie a semaforului sau depășirea pe linie continuă, 350 de euro pentru nepurtarea centurii de siguranță, 100 de euro pentru folosirea telefonului mobil la volan și pentru depășirea vitezei cu până la 20 km/h, în timp ce conducerea sub influența alcoolului poate fi sancționată cu sume cuprinse între 78 și 1.200 de euro.