Noua taxă pe care o vor plăti toți turiștii cazați în Grecia. Se achită pentru fiecare noapte

Autoritățile elene explică faptul că fondurile colectate sunt direcționate către prevenirea incendiilor de vegetație, proiecte de protecție împotriva inundațiilor, refacerea zonelor afectate de dezastre naturale și modernizarea infrastructurii din regiunile turistice. Măsura vine în contextul în care Grecia este afectată tot mai frecvent de temperaturi extreme, incendii și alte fenomene meteo severe, în special în zonele de coastă și pe insule.

Taxa se aplică pentru fiecare cameră, apartament, vilă sau proprietate și pentru fiecare noapte petrecută la cazare. În cazul apartamentelor și vilelor în care sunt cazați mai mulți membri ai aceleiași familii sau ai aceluiași grup, suma rămâne aceeași pentru întreaga unitate și nu se calculează pentru fiecare persoană.

Sumele diferă între sezonul de vară și extrasezon

Grecia aplică două perioade tarifare distincte. Prima este sezonul de vârf, cuprins între lunile aprilie și octombrie, iar cea de-a doua este extrasezonul, care se desfășoară între noiembrie și martie.

În cazul hotelurilor, taxa este de 2 euro pe noapte pentru unitățile de una și două stele, 5 euro pentru hotelurile de trei stele, 10 euro pentru cele de patru stele și 15 euro pentru hotelurile de cinci stele în perioada aprilie-octombrie. În extrasezon, valorile scad la 0,50 euro, 1,50 euro, 3 euro și, respectiv, 4 euro pe noapte.

Pentru camerele și apartamentele autorizate, taxa este de 2 euro pe noapte în sezonul de vârf și de 0,50 euro între noiembrie și martie.

În cazul locuințelor înscrise în Registrul de Închirieri pe Termen Scurt din Grecia, proprietățile cu o suprafață mai mică de 80 de metri pătrați sunt taxate cu 8 euro pe noapte în perioada aprilie-octombrie și cu 2 euro în extrasezon. Pentru casele individuale mai mari de 80 de metri pătrați, taxa este de 15 euro pe noapte în sezon și de 4 euro în restul anului.

Aceleași valori sunt aplicate și vilelor turistice mobilate sau reședințelor turistice mobilate, în funcție de dimensiunea proprietății și perioada în care are loc cazarea.