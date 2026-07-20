Amendă de 550 de milioane de euro pentru AliExpress. Comisia Europeană pune tunurile pe magazinele online chinezești pentru produse ilegale
Comisia Europeană a amendat AliExpress cu 550 de milioane de euro, după ce a concluzionat că platforma nu a făcut suficient pentru a împiedica vânzarea produselor ilegale, periculoase sau contrafăcute în Uniunea Europeană. Este cea mai mare sancțiune aplicată până acum în baza Digital Services Act și unul dintre cele mai clare semnale că Bruxelles-ul vrea să limiteze practicile magazinelor online chinezești care trimit anual miliarde de produse către consumatorii europeni.
Decizia îi privește direct și pe cumpărătorii din România, unde AliExpress, Temu și Shein au devenit surse populare pentru electronice ieftine, accesorii auto, jucării, haine, cosmetice și obiecte pentru locuință. Prețurile mici și varietatea uriașă au făcut aceste platforme foarte atractive, însă autoritățile europene avertizează că o parte dintre produsele vândute nu respectă standardele comunitare de siguranță, etichetare sau autenticitate.
Comisia consideră că AliExpress nu poate invoca dimensiunea platformei și numărul mare de comercianți pentru a justifica lipsa unor verificări eficiente. Digital Services Act obligă marile platforme să identifice riscurile sistemice, să controleze mai atent comercianții și să reducă posibilitatea ca utilizatorii să cumpere produse ilegale.
Comisia Europeană acuză probleme sistemice pe AliExpress
Investigația a analizat modul în care AliExpress evaluează și gestionează riscurile asociate ofertelor publicate de comercianții săi. Comisia Europeană a ajuns la concluzia că măsurile implementate de platformă nu au fost suficiente pentru a limita răspândirea hainelor contrafăcute, jucăriilor nesigure, cosmeticelor periculoase și a altor produse care nu respectă legislația europeană.
Henna Virkkunen, comisarul european pentru tehnologie, a transmis că prezența produselor ilegale nu trebuie tratată ca un efect inevitabil al cumpărăturilor online. Potrivit oficialului european, riscurile trebuie identificate și combătute sistematic, indiferent cât de mare este platforma sau cât de mulți comercianți operează prin intermediul său.
AliExpress trebuie să prezinte până la sfârșitul lunii octombrie un plan detaliat prin care să explice cum va identifica și reduce riscul vânzării produselor ilegale în spațiul comunitar. Planul trebuie să includă măsuri mai eficiente pentru verificarea comercianților, detectarea ofertelor problematice și eliminarea produselor care nu respectă regulile europene.
Compania deținută de grupul Alibaba a transmis că rămâne angajată să își respecte obligațiile, dar nu este de acord cu decizia și consideră amenda disproporționată. În baza Digital Services Act, Comisia Europeană poate aplica sancțiuni de până la 6% din cifra de afaceri anuală globală a unui grup care nu respectă regulile.
Temu și Shein sunt și ele în vizorul Bruxelles-ului
AliExpress nu este singura platformă chinezească vizată de autoritățile europene. Comisia Europeană a amendat anterior Temu cu 200 de milioane de euro pentru încălcări legate de gestionarea riscului reprezentat de produsele ilegale și nesigure disponibile pe platformă.
Investigația în cazul Temu a inclus inclusiv cumpărături realizate pentru testarea produselor. Autoritățile au descoperit încărcătoare care nu respectau cerințe elementare de siguranță și jucării pentru copii care prezentau riscuri asociate substanțelor chimice sau pieselor detașabile.
Shein este, de asemenea, investigată pentru preocupări asemănătoare. Bruxelles-ul încearcă să stabilească dacă platforma a luat suficiente măsuri pentru a preveni vânzarea produselor ilegale și dacă informațiile oferite consumatorilor sunt corecte și complete.
Presiunea asupra magazinelor chinezești vine și din partea companiilor europene, care reclamă existența unei concurențe dezechilibrate. Comercianții din Uniunea Europeană trebuie să respecte reguli stricte privind siguranța produselor, garanțiile, fiscalitatea și protecția mediului, în timp ce numeroși vânzători din afara spațiului comunitar pot trimite direct produse foarte ieftine, dificil de verificat înainte să ajungă la client.
Digital Services Act schimbă această abordare și mută o parte importantă din responsabilitate asupra platformei. AliExpress nu mai poate susține că este doar un intermediar între vânzător și cumpărător, în condițiile în care controlează sistemele de recomandare, promovarea ofertelor, accesul comercianților și modul în care sunt prezentate produsele.
Comenzile ieftine din China devin mai atent controlate
Peste nouă din zece colete de comerț electronic importate în Uniunea Europeană provin din China. Numărul foarte mare al transporturilor face aproape imposibilă verificarea individuală a fiecărui produs la intrarea în spațiul comunitar, motiv pentru care Comisia încearcă să oblige platformele să efectueze mai multe controale înainte de expediere.
Pentru cumpărătorii din România, schimbările pot însemna eliminarea mai rapidă a produselor suspecte, verificarea suplimentară a comercianților și afișarea unor informații mai clare despre identitatea vânzătorului. Platformele trebuie să ofere și mecanisme simple prin care utilizatorii să poată raporta produsele ilegale sau periculoase.
Măsurile pot conduce însă și la scumpirea cumpărăturilor. Uniunea Europeană a introdus o taxă vamală fixă de 3 euro pentru produsele din coletele cu valoare redusă importate din afara spațiului comunitar. Atunci când un colet conține mai multe categorii diferite de produse, suma totală poate depăși această valoare.
Amenda aplicată AliExpress nu înseamnă că platforma va fi interzisă în România sau în restul Uniunii Europene. Compania va putea continua să opereze, dar va trebui să demonstreze că verifică mai atent ofertele și că intervine eficient atunci când descoperă produse ilegale.
Pentru consumator, obiectivul declarat al Comisiei este crearea unui mediu online mai sigur. Prețul foarte mic nu ar trebui să fie suficient pentru ca un produs să ajungă pe piață atunci când nu respectă standardele europene sau poate pune în pericol sănătatea cumpărătorului. În același timp, perioada coletelor extrem de ieftine, trimise aproape fără controale și costuri suplimentare, pare să se apropie de final.