Amendă de 550 de milioane de euro pentru AliExpress. Comisia Europeană pune tunurile pe magazinele online chinezești pentru produse ilegale

Comisia consideră că AliExpress nu poate invoca dimensiunea platformei și numărul mare de comercianți pentru a justifica lipsa unor verificări eficiente. Digital Services Act obligă marile platforme să identifice riscurile sistemice, să controleze mai atent comercianții și să reducă posibilitatea ca utilizatorii să cumpere produse ilegale.

Comisia Europeană acuză probleme sistemice pe AliExpress

Investigația a analizat modul în care AliExpress evaluează și gestionează riscurile asociate ofertelor publicate de comercianții săi. Comisia Europeană a ajuns la concluzia că măsurile implementate de platformă nu au fost suficiente pentru a limita răspândirea hainelor contrafăcute, jucăriilor nesigure, cosmeticelor periculoase și a altor produse care nu respectă legislația europeană.

Henna Virkkunen, comisarul european pentru tehnologie, a transmis că prezența produselor ilegale nu trebuie tratată ca un efect inevitabil al cumpărăturilor online. Potrivit oficialului european, riscurile trebuie identificate și combătute sistematic, indiferent cât de mare este platforma sau cât de mulți comercianți operează prin intermediul său.

AliExpress trebuie să prezinte până la sfârșitul lunii octombrie un plan detaliat prin care să explice cum va identifica și reduce riscul vânzării produselor ilegale în spațiul comunitar. Planul trebuie să includă măsuri mai eficiente pentru verificarea comercianților, detectarea ofertelor problematice și eliminarea produselor care nu respectă regulile europene.

Compania deținută de grupul Alibaba a transmis că rămâne angajată să își respecte obligațiile, dar nu este de acord cu decizia și consideră amenda disproporționată. În baza Digital Services Act, Comisia Europeană poate aplica sancțiuni de până la 6% din cifra de afaceri anuală globală a unui grup care nu respectă regulile.

Temu și Shein sunt și ele în vizorul Bruxelles-ului

AliExpress nu este singura platformă chinezească vizată de autoritățile europene. Comisia Europeană a amendat anterior Temu cu 200 de milioane de euro pentru încălcări legate de gestionarea riscului reprezentat de produsele ilegale și nesigure disponibile pe platformă.

Investigația în cazul Temu a inclus inclusiv cumpărături realizate pentru testarea produselor. Autoritățile au descoperit încărcătoare care nu respectau cerințe elementare de siguranță și jucării pentru copii care prezentau riscuri asociate substanțelor chimice sau pieselor detașabile.