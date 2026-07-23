Google primește o amendă de 1 miliard de dolari în UE. Bruxelles-ul acuză compania că favorizează propriile servicii
Google a fost sancționată din nou de Uniunea Europeană, de această dată cu o amendă de 890 de milioane de euro, echivalentul a aproximativ 1 miliard de dolari. Decizia vine în urma unei investigații care a concluzionat că gigantul american și-ar fi folosit poziția dominantă pentru a-și promova propriile servicii în detrimentul concurenței.
Autoritățile europene susțin că atât Google Play, cât și motorul de căutare Google au fost configurate într-un mod care îi direcționează pe oameni către produsele și aplicațiile companiei, limitând astfel vizibilitatea alternativelor oferite de dezvoltatori și de alte firme din piață, scrie Associated Press.
Uniunea Europeană spune că Google a încălcat regulile privind concurența
Comisia Europeană, instituția responsabilă de aplicarea legislației europene în domeniul concurenței, afirmă că măsurile luate urmăresc protejarea consumatorilor și asigurarea unui mediu competitiv echitabil pentru dezvoltatorii de aplicații.
Potrivit executivului european, dezvoltatorii trebuie să poată informa clienții despre cele mai bune oferte disponibile, chiar dacă acestea nu generează venituri pentru magazinul de aplicații administrat de Google. Oficialii consideră că succesul unui produs ar trebui să depindă de calitatea acestuia și nu de faptul că aparține companiei care controlează platforma prin care ajunge la utilizatori.
Teresa Ribera, vicepreședinte executiv al Comisiei Europene, a declarat că europenii trebuie să beneficieze de libertatea de a alege cele mai avantajoase servicii și oferte, fără ca operatorul platformei să influențeze această alegere în propriul interes.
Decizia reprezintă un nou episod din seria măsurilor adoptate de Uniunea Europeană împotriva marilor companii din tehnologie, după ce în ultimii ani Bruxelles-ul a intensificat aplicarea regulilor prevăzute de Digital Markets Act (DMA).
Google contestă decizia și avertizează asupra consecințelor
Reprezentanții Google resping acuzațiile și susțin că sancțiunea va afecta atât companiile europene, cât și consumatorii.
Kent Walker, președintele pentru afaceri globale al Google, a criticat decizia Comisiei Europene și a afirmat că legislația DMA obligă compania să elimine funcții apreciate de utilizatori. Printre acestea se numără afișarea în timp real a prețurilor și disponibilității pentru hoteluri, zboruri sau restaurante direct în rezultatele căutărilor.
În plus, Google susține că noile reguli impun modificări și în Google Play, inclusiv eliminarea unor mecanisme de securitate pe care compania le consideră importante pentru protejarea utilizatorilor și a dezvoltatorilor.
Compania afirmă că schimbările impuse de autoritățile europene ar putea reduce calitatea experienței oferite de serviciile sale.
Nu este prima confruntare dintre Google și Bruxelles
Amenda anunțată acum vine la scurt timp după ce Google a pierdut apelul într-un alt dosar important privind concurența. În acel caz, instanțele europene au menținut o sancțiune de aproximativ 4,5 miliarde de dolari, legată de modul în care Android ar fi fost folosit pentru a consolida poziția dominantă a Google pe piață și pentru a limita concurența.
Uniunea Europeană consideră Alphabet, compania-mamă a Google, drept unul dintre așa-numiții „gatekeepers”, alături de Amazon, Apple, Meta, Microsoft și ByteDance. Aceste companii sunt văzute ca platforme care controlează accesul la servicii digitale pentru sute de milioane de persoane și, din acest motiv, sunt supuse unor obligații suplimentare.
Thomas Regnier, purtător de cuvânt al Comisiei Europene, a reiterat că toate companiile trebuie să beneficieze de condiții egale de concurență, iar consumatorii trebuie să poată alege liber între mai multe oferte, inclusiv cele mai avantajoase din punct de vedere financiar.
Tensiunile dintre UE și administrația Trump continuă
Noua sancțiune este pronunțată într-un context politic sensibil. În ultimele luni, președintele american Donald Trump a criticat în repetate rânduri reglementările digitale adoptate de Uniunea Europeană și a avertizat că Statele Unite ar putea răspunde dacă firmele americane din sectorul tehnologic sunt vizate de amenzi considerate nedrepte.
În același timp, Bruxelles-ul susține că aplicarea regulilor nu are legătură cu originea companiilor, ci urmărește respectarea legislației europene și menținerea unei piețe digitale deschise și competitive. În 2025, Alphabet a raportat venituri de aproximativ 403 miliarde de dolari, ceea ce o menține printre cele mai valoroase companii din lume.