Google primește o amendă de 1 miliard de dolari în UE. Bruxelles-ul acuză compania că favorizează propriile servicii

Uniunea Europeană spune că Google a încălcat regulile privind concurența

Comisia Europeană, instituția responsabilă de aplicarea legislației europene în domeniul concurenței, afirmă că măsurile luate urmăresc protejarea consumatorilor și asigurarea unui mediu competitiv echitabil pentru dezvoltatorii de aplicații.

Potrivit executivului european, dezvoltatorii trebuie să poată informa clienții despre cele mai bune oferte disponibile, chiar dacă acestea nu generează venituri pentru magazinul de aplicații administrat de Google. Oficialii consideră că succesul unui produs ar trebui să depindă de calitatea acestuia și nu de faptul că aparține companiei care controlează platforma prin care ajunge la utilizatori.

Teresa Ribera, vicepreședinte executiv al Comisiei Europene, a declarat că europenii trebuie să beneficieze de libertatea de a alege cele mai avantajoase servicii și oferte, fără ca operatorul platformei să influențeze această alegere în propriul interes.

Decizia reprezintă un nou episod din seria măsurilor adoptate de Uniunea Europeană împotriva marilor companii din tehnologie, după ce în ultimii ani Bruxelles-ul a intensificat aplicarea regulilor prevăzute de Digital Markets Act (DMA).

Google contestă decizia și avertizează asupra consecințelor

Reprezentanții Google resping acuzațiile și susțin că sancțiunea va afecta atât companiile europene, cât și consumatorii.

Kent Walker, președintele pentru afaceri globale al Google, a criticat decizia Comisiei Europene și a afirmat că legislația DMA obligă compania să elimine funcții apreciate de utilizatori. Printre acestea se numără afișarea în timp real a prețurilor și disponibilității pentru hoteluri, zboruri sau restaurante direct în rezultatele căutărilor.

În plus, Google susține că noile reguli impun modificări și în Google Play, inclusiv eliminarea unor mecanisme de securitate pe care compania le consideră importante pentru protejarea utilizatorilor și a dezvoltatorilor.