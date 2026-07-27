Românii plecați în străinătate intră în vizorul ANAF. Vor fi trimise decizii de impunere pentru veniturile din ultimii patru ani
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) începe una dintre cele mai ample campanii de verificare a persoanelor fizice din ultimii ani, urmând să emită, până la sfârșitul lunii octombrie 2026, sute de mii de decizii de impunere pentru venituri care nu au fost declarate în perioada 2021-2024. În centrul acțiunii se află în special veniturile obținute în alte state ale Uniunii Europene, informațiile fiind transmise autorităților române prin mecanismele europene de schimb automat de date fiscale.
De ce primește ANAF acum informații din alte țări
În ultimii ani, statele membre ale Uniunii Europene și-au intensificat schimbul de informații fiscale pentru a combate evaziunea și dubla neimpozitare. Astfel, autoritățile fiscale din țări precum Spania, Italia, Germania, Franța sau Belgia transmit periodic către ANAF date despre cetățenii români care au obținut venituri pe teritoriul lor.
Informațiile sunt rezultatul sistemelor europene de schimb automat de date, care s-au extins semnificativ în ultimii ani și includ atât venituri salariale, cât și câștiguri din chirii, activități independente, platforme precum Airbnb sau Booking, investiții ori tranzacții cu criptomonede. Datele primite sunt, de regulă, sumare și conțin elemente precum CNP-ul persoanei, anul în care au fost realizate veniturile, valoarea acestora și, în unele cazuri, categoria de venit, scrie Profit.ro.
Pe baza acestor informații, ANAF este obligată să înceapă procedurile prevăzute de legislația fiscală românească.
Românii din diaspora pot ajunge în vizor chiar dacă au plătit taxe în străinătate
Una dintre cele mai întâlnite situații îi privește pe românii care s-au mutat efectiv într-un alt stat și și-au plătit toate obligațiile fiscale acolo, dar au omis să își schimbe oficial rezidența fiscală în România.
Din punctul de vedere al autorităților române, dacă această schimbare nu apare în evidențele fiscale, contribuabilul poate figura în continuare drept rezident fiscal în România. În momentul în care ANAF primește informații despre venituri obținute în străinătate și nu identifică documentele privind schimbarea rezidenței fiscale, instituția este obligată să inițieze procedura legală, care începe cu notificarea contribuabilului și poate continua cu emiterea unei decizii de impunere.
Acest lucru nu înseamnă automat că persoana va plăti încă o dată impozit pentru aceleași venituri, însă situația trebuie clarificată cât mai repede prin prezentarea documentelor necesare și, dacă este cazul, prin dovedirea rezidenței fiscale în statul în care au fost achitate deja taxele.
Ce venituri sunt vizate de verificări
Campania nu îi privește doar pe cei care au avut contracte de muncă în străinătate. Astfel, ANAF poate verifica inclusiv venituri provenite din închirierea locuințelor prin platforme precum Airbnb sau Booking, activități independente, investiții financiare, dividende, dobânzi, câștiguri din tranzacționarea criptomonedelor sau alte surse pentru care exista obligația depunerii Declarației Unice în România.
Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, numărul persoanelor vizate este foarte mare. În unele județe sunt câteva mii de contribuabili pentru fiecare an analizat, iar în județul Cluj, de exemplu, ANAF ar fi primit informații privind aproximativ 60.000 de persoane pentru un singur an fiscal.
Ce se întâmplă dacă primești o decizie de impunere
Campania a început oficial pe 27 iulie 2026, când ANAF a început emiterea deciziilor de impunere din oficiu pentru veniturile aferente anului 2021.
Potrivit Codului de procedură fiscală, înainte de emiterea unei astfel de decizii, contribuabilul trebuie înștiințat că nu și-a îndeplinit obligația declarativă. Stabilirea din oficiu nu poate avea loc mai devreme de 15 zile de la transmiterea notificării, iar suma datorată este calculată prin estimarea bazei de impozitare.
Există însă și o veste importantă pentru contribuabili. Dacă persoana depune Declarația Unică în termen de 60 de zile de la comunicarea deciziei de impunere, actul administrativ fiscal este anulat de către ANAF și situația se recalculează pe baza datelor declarate de contribuabil.
Acesta este motivul pentru care specialiștii recomandă ca orice notificare primită de la Fisc să fie analizată imediat și să nu fie ignorată.
Ce trebuie să facă românii care au muncit în străinătate
Consultanții fiscali atrag atenția că persoanele care știu că și-au achitat corect taxele în țara în care au lucrat nu trebuie să intre în panică, însă nici să ignore eventualele notificări primite.
În primul rând, este important să verifice dacă și-au schimbat oficial rezidența fiscală atunci când s-au mutat în alt stat. Dacă acest pas nu a fost făcut, situația trebuie clarificată cât mai repede prin depunerea documentelor necesare la ANAF.
De asemenea, dacă există neclarități privind veniturile raportate de autoritățile fiscale din alte state, contribuabilul poate solicita explicații la administrația fiscală de care aparține și, dacă este cazul, poate apela la un contabil sau la un consultant fiscal.
Digitalizarea administrațiilor fiscale europene și schimbul automat de informații fac ca astfel de verificări să devină o practică obișnuită în fiecare an. Din acest motiv, românii care lucrează, investesc sau obțin orice fel de venituri în afara țării trebuie să acorde o atenție tot mai mare obligațiilor privind rezidența fiscală și declararea veniturilor, pentru a evita proceduri costisitoare și timp pierdut pentru clarificarea situației fiscale.