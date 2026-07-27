Românii plecați în străinătate intră în vizorul ANAF. Vor fi trimise decizii de impunere pentru veniturile din ultimii patru ani

Informațiile sunt rezultatul sistemelor europene de schimb automat de date, care s-au extins semnificativ în ultimii ani și includ atât venituri salariale, cât și câștiguri din chirii, activități independente, platforme precum Airbnb sau Booking, investiții ori tranzacții cu criptomonede. Datele primite sunt, de regulă, sumare și conțin elemente precum CNP-ul persoanei, anul în care au fost realizate veniturile, valoarea acestora și, în unele cazuri, categoria de venit, scrie Profit.ro.

Pe baza acestor informații, ANAF este obligată să înceapă procedurile prevăzute de legislația fiscală românească.

Românii din diaspora pot ajunge în vizor chiar dacă au plătit taxe în străinătate

Una dintre cele mai întâlnite situații îi privește pe românii care s-au mutat efectiv într-un alt stat și și-au plătit toate obligațiile fiscale acolo, dar au omis să își schimbe oficial rezidența fiscală în România.

Din punctul de vedere al autorităților române, dacă această schimbare nu apare în evidențele fiscale, contribuabilul poate figura în continuare drept rezident fiscal în România. În momentul în care ANAF primește informații despre venituri obținute în străinătate și nu identifică documentele privind schimbarea rezidenței fiscale, instituția este obligată să inițieze procedura legală, care începe cu notificarea contribuabilului și poate continua cu emiterea unei decizii de impunere.

Acest lucru nu înseamnă automat că persoana va plăti încă o dată impozit pentru aceleași venituri, însă situația trebuie clarificată cât mai repede prin prezentarea documentelor necesare și, dacă este cazul, prin dovedirea rezidenței fiscale în statul în care au fost achitate deja taxele.

Ce venituri sunt vizate de verificări

Campania nu îi privește doar pe cei care au avut contracte de muncă în străinătate. Astfel, ANAF poate verifica inclusiv venituri provenite din închirierea locuințelor prin platforme precum Airbnb sau Booking, activități independente, investiții financiare, dividende, dobânzi, câștiguri din tranzacționarea criptomonedelor sau alte surse pentru care exista obligația depunerii Declarației Unice în România.

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, numărul persoanelor vizate este foarte mare. În unele județe sunt câteva mii de contribuabili pentru fiecare an analizat, iar în județul Cluj, de exemplu, ANAF ar fi primit informații privind aproximativ 60.000 de persoane pentru un singur an fiscal.