Unde găsești cea mai ieftină motorină luni, 27 iulie. Prețurile la carburanți au crescut din nou

În București, Iași și Constanța, șoferii plătesc cel puțin 9,06 lei/litru pentru benzină și 9,92 lei/litru pentru motorină.

Oraș Benzină standard (de la) Motorină standard (de la) București 9,06 lei/l 9,92 lei/l Cluj-Napoca 9,06 lei/l 9,88 lei/l Iași 9,06 lei/l 9,92 lei/l Timișoara 9,03 lei/l 9,88 lei/l Constanța 9,06 lei/l 9,92 lei/l

Unde este cea mai ieftină benzină și cea mai ieftină motorină din țară

Diferențele cele mai mari se observă atunci când sunt analizate toate stațiile din România, nu doar cele din marile orașe. Astfel, cea mai ieftină benzină standard poate fi cumpărată cu 8,65 lei/litru la o stație Petromar din Alexandria, județul Teleorman.

În cazul motorinei standard, cel mai mic preț din țară este de 9,14 lei/litru, fiind afișat de o stație Gazprom.

Pentru șoferii care au posibilitatea să alimenteze în alte localități decât cele în care locuiesc, diferențele de câteva zeci de bani pe litru pot însemna economii importante, mai ales în cazul unui plin de 50-60 de litri.

București: cât costă carburanții după noile scumpiri

În Capitală, prețurile au fost majorate de aproape toate marile lanțuri de benzinării. Cel mai mic tarif la benzina standard este de 9,06 lei/litru, preț practicat de Petrom și Socar. Petrom a scumpit benzina cu 4 bani pe litru, în timp ce Socar a operat o creștere de 7 bani. De asemenea, Lukoil a majorat prețul cu 3 bani, până la 9,09 lei/litru, iar MOL și OMV au urcat la 9,12 lei/litru, după o scumpire de 4 bani.

Singura companie care nu a modificat prețul benzinei standard este Rompetrol, unde litrul costă în continuare 9,08 lei.

La motorină, cel mai mic tarif din București este de 9,92 lei/litru, practicat de Petrom. Socar a crescut prețul cu 6 bani, până la 9,94 lei, iar OMV, MOL și Lukoil au operat, la rândul lor, majorări. Rompetrol a păstrat neschimbat prețul motorinei standard, la 9,97 lei/litru.