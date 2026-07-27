Unde găsești cea mai ieftină motorină luni, 27 iulie. Prețurile la carburanți au crescut din nou
Șoferii care alimentează luni, 27 iulie 2026, trebuie să scoată din nou mai mulți bani din buzunar, după ce cele mai multe rețele de benzinării au crescut prețurile atât la benzină, cât și la motorină. Noile scumpiri vin după alte ajustări operate în ultimele zile și afectează toate marile orașe ale țării, chiar dacă există în continuare diferențe de câțiva bani între stațiile de alimentare și între orașe.
Orașul cu cele mai mici prețuri la carburanț i
Chiar dacă prețurile au crescut aproape peste tot, Timișoara continuă să fie orașul în care șoferii găsesc cei mai ieftini carburanți dintre marile centre urbane. Potrivit datelor publicate de Peco Online, benzina standard pornește de la 9,03 lei/litru în Timișoara, în timp ce motorina standard poate fi cumpărată de la 9,88 lei/litru. Același tarif minim la motorină este întâlnit și în Cluj-Napoca.
În București, Iași și Constanța, șoferii plătesc cel puțin 9,06 lei/litru pentru benzină și 9,92 lei/litru pentru motorină.
|Oraș
|Benzină standard (de la)
|Motorină standard (de la)
|București
|9,06 lei/l
|9,92 lei/l
|Cluj-Napoca
|9,06 lei/l
|9,88 lei/l
|Iași
|9,06 lei/l
|9,92 lei/l
|Timișoara
|9,03 lei/l
|9,88 lei/l
|Constanța
|9,06 lei/l
|9,92 lei/l
Unde este cea mai ieftină benzină și cea mai ieftină motorină din țară
Diferențele cele mai mari se observă atunci când sunt analizate toate stațiile din România, nu doar cele din marile orașe. Astfel, cea mai ieftină benzină standard poate fi cumpărată cu 8,65 lei/litru la o stație Petromar din Alexandria, județul Teleorman.
În cazul motorinei standard, cel mai mic preț din țară este de 9,14 lei/litru, fiind afișat de o stație Gazprom.
Pentru șoferii care au posibilitatea să alimenteze în alte localități decât cele în care locuiesc, diferențele de câteva zeci de bani pe litru pot însemna economii importante, mai ales în cazul unui plin de 50-60 de litri.
București: cât costă carburanții după noile scumpiri
În Capitală, prețurile au fost majorate de aproape toate marile lanțuri de benzinării. Cel mai mic tarif la benzina standard este de 9,06 lei/litru, preț practicat de Petrom și Socar. Petrom a scumpit benzina cu 4 bani pe litru, în timp ce Socar a operat o creștere de 7 bani. De asemenea, Lukoil a majorat prețul cu 3 bani, până la 9,09 lei/litru, iar MOL și OMV au urcat la 9,12 lei/litru, după o scumpire de 4 bani.
Singura companie care nu a modificat prețul benzinei standard este Rompetrol, unde litrul costă în continuare 9,08 lei.
La motorină, cel mai mic tarif din București este de 9,92 lei/litru, practicat de Petrom. Socar a crescut prețul cu 6 bani, până la 9,94 lei, iar OMV, MOL și Lukoil au operat, la rândul lor, majorări. Rompetrol a păstrat neschimbat prețul motorinei standard, la 9,97 lei/litru.
Cât înseamnă noile scumpiri pentru un plin
La prima vedere, o majorare de doar câțiva bani pe litru poate părea nesemnificativă. Totuși, pentru un șofer care alimentează 50 de litri, o creștere de 4 bani pe litru înseamnă un cost suplimentar de 2 lei la fiecare alimentare. Dacă majorările continuă de la o săptămână la alta, impactul asupra bugetului lunar devine tot mai vizibil, în special pentru cei care folosesc zilnic mașina sau parcurg distanțe mari.
Specialiștii atrag atenția că prețurile afișate pe platformele de monitorizare sunt actualizate în momente diferite ale zilei, iar la pompă pot exista mici diferențe față de valorile publicate online.
Din acest motiv, șoferii care urmăresc să economisească sunt sfătuiți să compare tarifele înainte de alimentare și să aleagă stațiile cu cele mai mici prețuri, mai ales în perioadele în care carburanții se scumpesc de la o zi la alta.