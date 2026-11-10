Benzina și motorina s-au ieftinit în România. Orașele în care șoferii găsesc cele mai mici prețuri
Șoferii români plătesc ceva mai puțin pentru benzină și motorină, după scăderile de preț înregistrate în ultimele zile. Potrivit datelor publicate de PretCarburant.ro, benzina standard a ajuns la un preț mediu de 9,81 lei pe litru, în timp ce motorina standard costă, în medie, 10,85 lei pe litru. Deși ieftinirile aduc o ușoară reducere a cheltuielilor pentru alimentarea mașinilor, carburanții rămân considerabil mai scumpi decât la începutul verii.
Cu cât s-au ieftinit benzina și motorina în noiembrie
Benzina standard s-a ieftinit cu 29 de bani pe litru față de 30 octombrie, când prețul mediu era de 10,10 lei. Nivelul actual, de 9,81 lei pe litru, este cel mai redus înregistrat după 9 septembrie.
În cazul motorinei, scăderea este mai modestă. Prețul mediu a coborât la 10,85 lei pe litru, cu 9 bani sub maximul de 10,94 lei atins în perioada 3–4 noiembrie.
Pentru un șofer care alimentează 50 de litri de benzină, diferența înseamnă o economie de 14,50 lei față de sfârșitul lunii octombrie. În cazul motorinei, economia este de 4,50 lei comparativ cu începutul lunii noiembrie. În schimb, GPL-ul s-a scumpit cu 5 bani pe litru, ajungând la o medie de 4,76 lei.
Unde găsești cea mai ieftină benzină și motorină din România
Cele mai mici prețuri afișate în marile orașe diferă cu câțiva bani pe litru. Potrivit PretCarburant.ro, în Arad, Timișoara, Oradea și Sibiu există benzinării unde benzina standard costă 9,76 lei pe litru, iar motorina 10,78 lei.
În București, cele mai mici prețuri afișate sunt de 9,78 lei pentru benzină și 10,81 lei pentru motorină. Aceste valori reprezintă minimele identificate în orașele respective, nu mediile locale.
|Oraș
|Benzină 95
|Motorină
|Arad
|9,76 lei
|10,78 lei
|Timișoara
|9,76 lei
|10,78 lei
|Oradea
|9,76 lei
|10,78 lei
|Sibiu
|9,76 lei
|10,78 lei
|București
|9,78 lei
|10,81 lei
|Cluj-Napoca
|9,78 lei
|10,81 lei
De ce au început să scadă prețurile carburanților
Ieftinirea vine pe fondul reducerii cotațiilor internaționale ale petrolului. Potrivit datelor furnizate, petrolul Brent, pentru contractul cu livrare în ianuarie, a coborât de la 104,77 dolari pe baril pe 2 noiembrie la 92,36 dolari pe 9 noiembrie.
Totuși, scăderea prețului petrolului nu se transmite imediat și integral la pompă. Costurile de rafinare, transport, distribuție, taxele și stocurile achiziționate anterior influențează prețul final.
Chiar și după ultimele ieftiniri, benzina rămâne cu aproximativ 13% mai scumpă decât la 30 iunie, iar motorina cu circa 18%, conform datelor prezentate.
Ce măsuri se aplică pe piața carburanților până în ianuarie 2027
Guvernul a decis prelungirea situației de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere până la 31 ianuarie 2027. Potrivit măsurilor comunicate, adaosurile comerciale pentru benzină și motorină sunt limitate prin raportare la media practicată de fiecare operator în 2025, iar majorarea prețurilor la pompă poate avea loc cel mult o dată pe zi, până la ora 12:00.
De asemenea, sunt menținute condiționări pentru exporturile și livrările intracomunitare de motorină și țiței, precum și un mecanism temporar de reducere a accizei la motorina standard, în funcție de evoluția prețurilor.