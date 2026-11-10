Benzina și motorina s-au ieftinit în România. Orașele în care șoferii găsesc cele mai mici prețuri

În cazul motorinei, scăderea este mai modestă. Prețul mediu a coborât la 10,85 lei pe litru, cu 9 bani sub maximul de 10,94 lei atins în perioada 3–4 noiembrie.

Pentru un șofer care alimentează 50 de litri de benzină, diferența înseamnă o economie de 14,50 lei față de sfârșitul lunii octombrie. În cazul motorinei, economia este de 4,50 lei comparativ cu începutul lunii noiembrie. În schimb, GPL-ul s-a scumpit cu 5 bani pe litru, ajungând la o medie de 4,76 lei.

Unde găsești cea mai ieftină benzină și motorină din România

Cele mai mici prețuri afișate în marile orașe diferă cu câțiva bani pe litru. Potrivit PretCarburant.ro, în Arad, Timișoara, Oradea și Sibiu există benzinării unde benzina standard costă 9,76 lei pe litru, iar motorina 10,78 lei.

În București, cele mai mici prețuri afișate sunt de 9,78 lei pentru benzină și 10,81 lei pentru motorină. Aceste valori reprezintă minimele identificate în orașele respective, nu mediile locale.

Oraș Benzină 95 Motorină Arad 9,76 lei 10,78 lei Timișoara 9,76 lei 10,78 lei Oradea 9,76 lei 10,78 lei Sibiu 9,76 lei 10,78 lei București 9,78 lei 10,81 lei Cluj-Napoca 9,78 lei 10,81 lei Sursa: PretCarburant.ro, date colectate la 10 noiembrie 2026. Prețuri minime afișate, în lei/litru.

De ce au început să scadă prețurile carburanților

Ieftinirea vine pe fondul reducerii cotațiilor internaționale ale petrolului. Potrivit datelor furnizate, petrolul Brent, pentru contractul cu livrare în ianuarie, a coborât de la 104,77 dolari pe baril pe 2 noiembrie la 92,36 dolari pe 9 noiembrie.

Totuși, scăderea prețului petrolului nu se transmite imediat și integral la pompă. Costurile de rafinare, transport, distribuție, taxele și stocurile achiziționate anterior influențează prețul final.

Chiar și după ultimele ieftiniri, benzina rămâne cu aproximativ 13% mai scumpă decât la 30 iunie, iar motorina cu circa 18%, conform datelor prezentate.