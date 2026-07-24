Scenariul care ar putea duce motorina la 11,5 lei pe litru. Pragul de 10 lei ar putea fi depășit din august
Prețul motorinei continuă să urce, iar estimările arată că următoarea bornă importantă ar putea fi atinsă chiar în primele săptămâni din august. Asociația Energia Inteligentă (AEI) avertizează că, în funcție de evoluția situației din Strâmtoarea Ormuz și de aprovizionarea cu țiței din Kazahstan, motorina standard ar putea depăși pragul de 10 lei pe litru. În cel mai pesimist scenariu analizat de specialiști, prețul ar putea ajunge chiar între 10,50 și 11,50 lei pe litru.
De ce există riscul unei noi scumpiri la motorină
În prezent, motorina standard are o medie națională de aproximativ 9,65 lei pe litru, iar motorina premium a trecut deja, în medie, de pragul de 10 lei, ajungând la aproximativ 10,42 lei pe litru.
Asociația Energia Inteligentă estimează că media națională a motorinei standard ar putea ajunge la 10 lei pe litru în perioada 5-20 august 2026, dacă se vor îndeplini simultan mai multe condiții.
Printre acestea se numără menținerea unor perturbări majore în traficul prin Strâmtoarea Ormuz, păstrarea petrolului Brent în apropierea sau peste intervalul 90-100 de dolari pe baril, marje ridicate de rafinare pentru motorină în Europa și lipsa unor măsuri temporare din partea Guvernului privind reducerea accizelor sau a TVA-ului.
Unele benzinării ar putea depăși acest prag chiar mai devreme, având în vedere că în prezent, în cele mai scumpe stații, motorina standard se apropie deja de 9,80 lei pe litru.
România depinde în mare măsură de importurile de țiței
Unul dintre motivele pentru care evoluția internațională poate influența rapid prețurile din România este structura importurilor de petrol.
În 2025, România și-a acoperit aproximativ 77% din necesarul de țiței din importuri, iar aproximativ 63% din această cantitate a provenit din Kazahstan. Astfel, aproape jumătate din întregul țiței procesat în rafinăriile românești este de origine kazahă.
Pe lângă Kazahstan, România mai importă petrol din Azerbaidjan, Norvegia, Libia și de la alți furnizori.
AEI avertizează că România s-ar putea confrunta simultan cu două probleme majore: oprirea livrărilor de petrol kazah prin terminalul CPC de la Novorossiisk și restricționarea traficului prin Strâmtoarea Ormuz.
Cele trei scenarii analizate de Asociația Energia Inteligentă
Specialiștii au analizat trei variante privind evoluția conflictului și impactul asupra transportului maritim, subliniind că procentele indicate reprezintă estimări de risc și nu predicții certe.
Scenariul considerat cel mai probabil, cu o probabilitate de 50%, presupune continuarea conflictului la un nivel ridicat, dar fără extinderea acestuia la scară regională. În această variantă, Statele Unite ar continua loviturile asupra infrastructurii militare iraniene, iar Iranul ar răspunde prin atacuri cu drone și rachete asupra bazelor americane, instalațiilor energetice și, selectiv, asupra navelor comerciale.
În acest context, Strâmtoarea Ormuz ar rămâne deschisă doar intermitent, prin convoaie și ferestre limitate de navigație. Dacă tensiunile s-ar reduce și s-ar ajunge la o redeschidere negociată, AEI estimează că motorina s-ar putea situa în luna august între 9,20 și 9,70 lei pe litru.
Cum ar putea arăta un al doilea scenariu
Al doilea scenariu, evaluat la o probabilitate de 30%, presupune un armistițiu limitat și stabilirea unui coridor maritim. Omanul, Qatarul și alte state încearcă să mențină deschise canalele diplomatice, iar una dintre formulele analizate ar permite navigația liberă prin culoarul sudic aflat în apele teritoriale ale Omanului, în timp ce accesul prin culoarul nordic controlat de Iran ar necesita aprobare prealabilă.
În această situație, petrolul Brent ar putea coborî în intervalul 72-82 de dolari pe baril, însă costurile de transport și asigurare ar rămâne ridicate. Estimarea pentru motorină este cuprinsă între 9,80 și 10,40 lei pe litru.
Cel mai sever scenariu, căruia AEI îi atribuie o probabilitate de 20%, presupune escaladarea conflictului într-un război regional. Ar putea apărea mine navale, atacuri repetate asupra petrolierelor, lovirea terminalelor petroliere saudite sau emirateze și extinderea blocajului către Bab el-Mandeb.
În acest caz, petrolul Brent ar putea ajunge la 105-130 de dolari pe baril, cu vârfuri temporare peste acest nivel. Goldman Sachs avertizează că petrolul ar putea depăși 120 de dolari pe baril dacă perturbările din Strâmtoarea Ormuz se vor prelungi până în trimestrul al patrulea.
„Dacă blocajul CPC se suprapune cu restricții în Strâmtoarea Ormuz și continuarea atacurilor asupra transportului maritim cel puțin două săptămâni, nu este exclus ca motorina în România să meargă spre pragul de 10,5-11 lei/l”, a avertizat Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă.
România, printre statele UE cu cele mai mari scumpiri la carburanți
Datele Eurostat arată că România se află pe locul al treilea în Uniunea Europeană în ceea ce privește creșterea prețurilor la carburanți și lubrifianți.
În luna iunie 2026, românii au plătit, în medie, cu 23,1% mai mult decât în aceeași lună a anului 2025. Creșteri mai mari au fost înregistrate doar în Bulgaria, cu 26%, și Lituania, cu 23,5%.
La nivelul întregii Uniuni Europene, prețurile carburanților și lubrifianților au fost mai mari cu 13,7% față de iunie 2025.
Statisticile Eurostat mai arată că, raportat la luna mai 2026, în iunie consumatorii din Uniunea Europeană au plătit cu 6,4% mai puțin pentru motorină și cu 4,2% mai puțin pentru benzină. În această perioadă, prețul motorinei a scăzut în toate statele membre, iar la benzină doar Cipru și Italia au înregistrat majorări.