Scenariul care ar putea duce motorina la 11,5 lei pe litru. Pragul de 10 lei ar putea fi depășit din august

Asociația Energia Inteligentă estimează că media națională a motorinei standard ar putea ajunge la 10 lei pe litru în perioada 5-20 august 2026, dacă se vor îndeplini simultan mai multe condiții.

Printre acestea se numără menținerea unor perturbări majore în traficul prin Strâmtoarea Ormuz, păstrarea petrolului Brent în apropierea sau peste intervalul 90-100 de dolari pe baril, marje ridicate de rafinare pentru motorină în Europa și lipsa unor măsuri temporare din partea Guvernului privind reducerea accizelor sau a TVA-ului.

Unele benzinării ar putea depăși acest prag chiar mai devreme, având în vedere că în prezent, în cele mai scumpe stații, motorina standard se apropie deja de 9,80 lei pe litru.

România depinde în mare măsură de importurile de țiței

Unul dintre motivele pentru care evoluția internațională poate influența rapid prețurile din România este structura importurilor de petrol.

În 2025, România și-a acoperit aproximativ 77% din necesarul de țiței din importuri, iar aproximativ 63% din această cantitate a provenit din Kazahstan. Astfel, aproape jumătate din întregul țiței procesat în rafinăriile românești este de origine kazahă.

Pe lângă Kazahstan, România mai importă petrol din Azerbaidjan, Norvegia, Libia și de la alți furnizori.

AEI avertizează că România s-ar putea confrunta simultan cu două probleme majore: oprirea livrărilor de petrol kazah prin terminalul CPC de la Novorossiisk și restricționarea traficului prin Strâmtoarea Ormuz.