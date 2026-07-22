România, printre țările UE cu cele mai mari scumpiri la carburanți. Ce soluții pregătește Guvernul
Prețurile carburanților rămân unul dintre cele mai sensibile subiecte pentru milioane de români, deoarece orice majorare la pompă se reflectă rapid în costul transportului, al alimentelor și al multor alte produse. În contextul tensiunilor din regiunea Mării Negre și al deciziei Kazahstanului de a opri transportul de țiței prin conducta CPC, ministrul interimar al Economiei, Irineu Darău, a transmis că Guvernul urmărește atent evoluția pieței și este pregătit să intervină dacă scumpirile vor avea un impact major asupra populației și economiei.
Când ar putea interveni statul
Întrebat despre efectele pe care le-ar putea avea blocarea transportului de țiței din Kazahstan asupra pieței din România, Irineu Darău a explicat că astfel de evenimente nu se văd imediat în prețurile afișate la pompă, ci produc efecte cu o anumită întârziere.
Ministrul a amintit că, în urmă cu câteva luni, Guvernul a introdus temporar un mecanism prin care a încercat să limiteze creșterea prețurilor la carburanți, însă acesta nu mai este în vigoare.
„Ceea ce pot să garantez este că, interinstituţional, beneficiind şi de informări, dar şi consultându-ne între ministere, dacă impactul asupra preţurilor va fi major, bineînţeles că vom căuta soluţii. Dacă e vorba de soluţii legislative, azi pot fi trecute doar prin Parlament”, a declarat Irineu Darău.
Practic, mesajul transmis de Guvern este că situația este monitorizată permanent, iar eventualele măsuri vor fi luate doar dacă scumpirile devin suficient de mari încât să afecteze economia și populația.
De ce nu sunt recomandate intervențiile grăbite
Ministrul Economiei consideră că intervențiile asupra pieței trebuie analizate foarte atent, deoarece unele state europene au aplicat măsuri pe perioade lungi, iar efectele nu au fost cele așteptate.
„Trebuie măsurat de zece ori şi tăiat o dată, pentru că tentaţia poate să fie foarte mare să răspunzi la ce s-a întâmplat alaltăieri sau săptămâna trecută, dar trebuie evaluat foarte atent impactul în economie, inclusiv al măsurilor”, a explicat acesta.
Potrivit lui Darău, au existat țări care au menținut scheme de intervenție timp de șase sau nouă luni, iar acestea au distorsionat funcționarea pieței și au produs efecte economice negative pe termen lung.
Ministrul a subliniat că nu este de acord cu reacțiile alarmiste apărute după expirarea mecanismului de sprijin pentru carburanți.
„Guvernul trebuie să monitorizeze, în anumite cazuri de criză trebuie să ia măsuri, dar trebuie să fie măsuri proporţionale şi la momentul potrivit. Dacă e nevoie de legislaţie, într-un fel sau altul, o vom propune în Parlament”, a transmis ministrul interimar al Economiei.
România, printre țările cu cele mai mari scumpiri
Declarațiile ministrului vin într-un context în care datele Eurostat arată că România se află printre statele Uniunii Europene cu cele mai mari creșteri anuale ale prețurilor la carburanți și lubrifianți.
În iunie 2026, comparativ cu aceeași lună a anului trecut, prețurile au crescut cu 23,1% în România. Doar Bulgaria, cu 26%, și Lituania, cu 23,5%, au înregistrat majorări mai mari. Media Uniunii Europene a fost de 13,7%, ceea ce înseamnă că România a depășit semnificativ ritmul european de scumpire.
Aceste cifre explică de ce evoluția prețurilor la pompă este urmărită cu atenție atât de autorități, cât și de șoferi.
Există și o veste bună pentru șoferi
Deși raportat la anul trecut carburanții sunt considerabil mai scumpi, în ultimele luni s-a observat o ușoară relaxare a pieței.
Datele Eurostat arată că, între mai și iunie 2026, prețul motorinei a scăzut în toate statele membre ale Uniunii Europene, iar benzina s-a ieftinit aproape peste tot. Excepțiile au fost doar Cipru și Italia, unde benzina a continuat să se scumpească ușor.
Această evoluție sugerează că, deși tensiunile internaționale influențează piața petrolului, prețurile pot avea și perioade de corecție, în funcție de oferta globală și de cererea de combustibili.
Altfel spus, pentru șoferi și pentru companii, mesajul transmis de Guvern este că nu se pregătește o intervenție imediată asupra prețurilor carburanților, însă autoritățile sunt pregătite să acționeze dacă situația se va deteriora. Până atunci, evoluția prețului petrolului, securitatea transporturilor din zona Mării Negre și deciziile marilor producători de țiței vor continua să fie principalii factori care influențează costul benzinei și motorinei în România.