Reducerea accizei la motorină, propusă până la sfârșitul lui ianuarie. Cât contează la o alimentare

Sunt vizate reducerea temporară a accizei la motorina standard și limitarea adaosului comercial la benzină și motorină. Ar continua și monitorizarea exporturilor și a livrărilor intracomunitare, alături de celelalte măsuri instituite prin Legea nr. 162/2026.

„Prin proiectul de hotărâre vor fi menținute toate măsurile aflate în prezent în vigoare, inclusiv mecanismul de diminuare temporară a accizei la motorina standard, limitarea adaosului comercial la carburanți, regimul de monitorizare a exporturilor și livrărilor intracomunitare, precum și celelalte măsuri instituite prin Legea nr. 162/2026”, a transmis Ministerul Finanțelor.

Propunerea privește continuarea intervenției existente pentru încă trei luni. Pentru șoferi, aceasta ar însemna păstrarea mecanismului care reduce componenta fiscală din prețul motorinei, fără să garanteze că prețurile de la pompă vor rămâne nemodificate.

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Cum arată calculul pentru o alimentare de 50 de litri

Ministerul Finanțelor estimează că încetarea reducerii accizei ar putea urca prețul mediu al motorinei de la aproximativ 10,90 lei la 11,75 lei pe litru. Calculul presupune că celelalte condiții de piață rămân neschimbate.

„Potrivit evaluărilor Ministerului Finanțelor, la nivelul actual al pieței, încetarea măsurii de reducere a accizei ar determina o creștere estimată a prețului motorinei de aproximativ 0,85 lei pe litru”, precizează instituția.

La valorile folosite în estimare, o alimentare de 50 de litri ar costa 545 de lei cu reducerea aplicată și 587,50 lei fără aceasta. Diferența este de 42,50 lei, rotunjită în comunicatul ministerului la aproximativ 42 de lei.

Pentru o alimentare de 30 de litri, aceeași diferență de preț ar însemna 25,50 lei în plus. La 40 de litri, costul suplimentar ar fi de 34 de lei, dacă majorarea estimată s-ar transmite integral în preț.

Aceste valori ilustrează efectul încetării reducerii în scenariul calculat de Finanțe. Prețurile efective diferă între stații, iar estimarea nu reprezintă un tarif fix anunțat pentru toate benzinăriile.