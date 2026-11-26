Metrolist 14.0 extinde aplicația dincolo de Android

Versiunea 14.0.0 a fost lansată pe 14 noiembrie 2026 și reprezintă o schimbare importantă pentru proiect. Dezvoltatorii au rescris aplicația folosind Kotlin Multiplatform, o tehnologie care permite reutilizarea unei părți importante din cod pe mai multe sisteme de operare.

Astfel, Metrolist nu mai este doar un client alternativ pentru Android, ci poate fi folosit și pe calculatoare cu Windows, macOS și Linux, precum și pe dispozitive Apple cu iOS și iPadOS. Interfața a fost reproiectată pe baza limbajului vizual Material 3 Expressive, iar aplicația include și un mini-player cu un design actualizat.

Extinderea pe desktop este una dintre cele mai importante schimbări, deoarece oferă o alternativă celor care ascultă muzică în timp ce lucrează la calculator și nu vor să depindă de browser sau de aplicația oficială YouTube Music.

Potrivit paginii oficiale a proiectului, Metrolist este disponibil pentru Android 7 sau versiuni mai noi, Windows 10+, macOS 15+ și iOS 15+. În cazul dispozitivelor Apple, instalarea presupune însă o procedură suplimentară, prin sideloading, deoarece aplicația nu este distribuită prin App Store.

Ce funcții oferă alternativa gratuită la YouTube Music Premium

Principalul avantaj al Metrolist este că pune la dispoziție mai multe funcții care, în aplicația oficială YouTube Music, sunt asociate abonamentului Premium. Printre acestea se numără redarea muzicii fără reclame, posibilitatea de a asculta melodii cu ecranul telefonului închis și descărcarea conținutului pentru ascultare offline.

Aplicația include și un egalizator personalizabil, cu suport pentru profiluri AutoEQ, versuri sincronizate cu melodiile, traduceri și transliterări. Pentru cei care își construiesc colecții muzicale în mai multe servicii, există și posibilitatea importării playlisturilor din Spotify, Apple Music, Deezer, Tidal și Amazon Music.

O altă funcție interesantă este filtrarea opțională a artiștilor generați cu AI. Metrolist oferă și integrare cu Last.fm și ListenBrainz, pentru cei care vor să-și urmărească istoricul de ascultare.