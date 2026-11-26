Metrolist, alternativa gratuită la YouTube Music Premium, ajunge pe Windows, macOS, Linux și iOS. Ce funcții oferă aplicația
O aplicație gratuită și open-source încearcă să ofere o alternativă la abonamentul YouTube Music Premium, fără să se limiteze la telefoanele Android. Metrolist a primit o versiune multiplatformă care poate fi instalată pe Windows, macOS, Linux și iOS, pe lângă sistemul de operare mobil al Google.
Aplicația promite redare fără reclame, ascultare în fundal și descărcarea melodiilor pentru utilizare offline. În plus, permite importarea playlisturilor din servicii precum Spotify, Apple Music, Deezer și Tidal. Există însă câteva limitări importante, iar unele funcții rămân condiționate de existența unui abonament YouTube Music Premium, scrie presa de specialitate.
Metrolist 14.0 extinde aplicația dincolo de Android
Versiunea 14.0.0 a fost lansată pe 14 noiembrie 2026 și reprezintă o schimbare importantă pentru proiect. Dezvoltatorii au rescris aplicația folosind Kotlin Multiplatform, o tehnologie care permite reutilizarea unei părți importante din cod pe mai multe sisteme de operare.
Astfel, Metrolist nu mai este doar un client alternativ pentru Android, ci poate fi folosit și pe calculatoare cu Windows, macOS și Linux, precum și pe dispozitive Apple cu iOS și iPadOS. Interfața a fost reproiectată pe baza limbajului vizual Material 3 Expressive, iar aplicația include și un mini-player cu un design actualizat.
Extinderea pe desktop este una dintre cele mai importante schimbări, deoarece oferă o alternativă celor care ascultă muzică în timp ce lucrează la calculator și nu vor să depindă de browser sau de aplicația oficială YouTube Music.
Potrivit paginii oficiale a proiectului, Metrolist este disponibil pentru Android 7 sau versiuni mai noi, Windows 10+, macOS 15+ și iOS 15+. În cazul dispozitivelor Apple, instalarea presupune însă o procedură suplimentară, prin sideloading, deoarece aplicația nu este distribuită prin App Store.
Ce funcții oferă alternativa gratuită la YouTube Music Premium
Principalul avantaj al Metrolist este că pune la dispoziție mai multe funcții care, în aplicația oficială YouTube Music, sunt asociate abonamentului Premium. Printre acestea se numără redarea muzicii fără reclame, posibilitatea de a asculta melodii cu ecranul telefonului închis și descărcarea conținutului pentru ascultare offline.
Aplicația include și un egalizator personalizabil, cu suport pentru profiluri AutoEQ, versuri sincronizate cu melodiile, traduceri și transliterări. Pentru cei care își construiesc colecții muzicale în mai multe servicii, există și posibilitatea importării playlisturilor din Spotify, Apple Music, Deezer, Tidal și Amazon Music.
O altă funcție interesantă este filtrarea opțională a artiștilor generați cu AI. Metrolist oferă și integrare cu Last.fm și ListenBrainz, pentru cei care vor să-și urmărească istoricul de ascultare.
Aplicația permite conectarea unui cont YouTube Music existent, astfel încât biblioteca personală să poată fi accesată și din Metrolist. Autentificarea cu un cont Google nu este însă obligatorie pentru folosirea serviciului.
Pe Android și desktop există și suport pentru Google Cast, Sonos, FCast și DLNA, ceea ce permite redarea muzicii pe dispozitive compatibile. O altă funcție este Listen Together, prin care mai multe persoane pot asculta sincronizat.
Proiectul a strâns aproape 15.000 de stele pe GitHub, un indicator al interesului comunității de dezvoltatori și utilizatori. După lansarea versiunii 14.0.0, echipa a publicat și actualizarea 14.0.1, pe 19 noiembrie 2026. Aceasta a remediat mai multe probleme de redare și stabilitate, a îmbunătățit compatibilitatea cu iOS 15 și a readus unele funcții care dispăruseră după actualizarea de la versiunile anterioare.
Metrolist are și câteva limitări importante
Chiar dacă oferă o serie de funcții atractive, Metrolist nu poate înlocui complet YouTube Music Premium. Unele avantaje asociate abonamentului Google, precum accesul la fluxuri audio de calitate superioară, necesită în continuare un abonament activ.
Există și diferențe între versiunile disponibile pentru fiecare platformă. Pe iOS, aplicația trebuie instalată prin sideloading, folosind soluții precum AltStore, SideStore, TrollStore sau Sideloadly. În plus, anumite funcții disponibile pe Android și desktop nu sunt prezente încă pe dispozitivele Apple.
O altă problemă ține de dependența de infrastructura Google. Metrolist este un client neoficial care accesează YouTube Music, iar eventualele modificări făcute de Google în serviciile sale ar putea afecta funcționarea aplicației. Cu alte cuvinte, dezvoltatorii nu pot garanta că toate funcțiile vor continua să fie disponibile pe termen lung.
Există și o avertizare explicită pe pagina proiectului de pe GitHub: folosirea Metrolist pentru accesarea YouTube Music ar putea încălca termenii și condițiile platformei Google. Dezvoltatorii spun că nu au primit până acum raportări privind suspendarea sau restricționarea conturilor din cauza aplicației, dar nu garantează că acest lucru nu se poate întâmpla în viitor.
Situația amintește de alte proiecte neoficiale care au încercat să ofere acces la funcții premium fără abonament. Un exemplu cunoscut este YouTube Vanced, care a încetat să mai fie dezvoltat după ce Google a intervenit asupra proiectului.