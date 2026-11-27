Potrivit publicației internaționale Collider, compania americană și-a prezentat recent programul viitoarelor producții cinematografice în cadrul unui eveniment organizat în Argentina. Printre filmele anunțate se numără și Avatar 4, care își păstrează data de lansare stabilită anterior, în ciuda incertitudinilor exprimate de regizor în ultimele luni.

Vestea este importantă pentru fanii universului Pandora, mai ales după ce James Cameron a vorbit deschis despre dificultățile financiare pe care le presupune realizarea unor asemenea producții.

Avatar 4 are o dată de lansare, dar fanii mai au de așteptat

Conform calendarului reconfirmat de Disney, Avatar 4 va ajunge în cinematografe pe 21 decembrie 2029. Filmul nu are momentan un subtitlu oficial, iar detaliile despre poveste sunt păstrate în mare parte secrete. Avatar 5 rămâne, la rândul său, programat pentru 19 decembrie 2031.

Inițial, al patrulea capitol al francizei trebuia să apară în decembrie 2026, însă programul de producție a suferit mai multe modificări de-a lungul anilor. Cele două continuări au fost amânate cu câte trei ani, ceea ce a alimentat speculațiile privind posibilitatea ca Disney să renunțe la finalizarea proiectului.

Noua prezentare a studioului transmite însă un semnal optimist. Avatar 4 figurează în calendar alături de alte producții importante, precum Black Panther 3 și The Incredibles 3, două continuări extrem de așteptate de public.

Reconfirmarea vine la aproape un an după lansarea filmului Avatar: Fire and Ash (Avatar: Foc și cenușă), care a extins universul Pandora prin introducerea unor noi comunități Na’vi și a unor conflicte mai complexe.

De ce este James Cameron îngrijorat, deși filmele sale încasează miliarde

La începutul anului 2026, James Cameron a surprins publicul prin declarațiile sale referitoare la costurile uriașe ale francizei. Regizorul consideră că actualul model de producție trebuie regândit pentru ca următoarele filme să fie sustenabile din punct de vedere financiar.

Deși Avatar: Fire and Ash a depășit pragul de un miliard de dolari, ajungând în cele din urmă la aproximativ 1,4 miliarde de dolari, rezultatul a fost inferior performanțelor primelor două producții. Cu toate acestea, pelicula rămâne printre filmele cu cele mai mari încasări din istoria cinematografiei.

Problema este reprezentată de costurile de producție, promovare și distribuție, care reduc considerabil profitul studioului. Tehnologiile sofisticate de captare a mișcărilor actorilor, efectele vizuale și perioadele îndelungate de postproducție transformă fiecare film Avatar într-un proiect extrem de costisitor.

Cameron și-a exprimat anterior dorința de a identifica metode prin care următoarele două filme să poată fi realizate în mai puțin timp și cu bugete considerabil reduse, fără a sacrifica spectaculozitatea vizuală care a consacrat seria.

Avatar 4 va include un salt important în timp. O parte dintre scene au fost deja filmate

Un avantaj pentru Disney este faptul că James Cameron a filmat deja anumite secvențe din Avatar 4, în paralel cu producția celorlalte două continuări. Decizia a fost luată pentru a evita problemele de continuitate generate de maturizarea actorilor tineri.

Povestea celui de-al patrulea film ar urma să includă un salt temporal de aproximativ șase ani, oferindu-le personajelor din familia Sully ocazia de a evolua într-o direcție diferită. Printre actorii vizați de această strategie se numără Trinity Jo-Li Bliss, interpreta personajului Tuk.

James Cameron a mers atât de departe încât a promis că va dezvălui finalul poveștii Avatar, chiar și în eventualitatea în care ultimele două filme nu vor mai fi realizate. Regizorul are deja conturată întreaga traiectorie narativă a francizei.

Deocamdată, includerea producției în calendarul Disney reprezintă o veste încurajatoare, însă nu garantează că filmările vor fi reluate imediat sau că data premierei nu va mai suferi modificări. Cert este că studioul nu a renunțat la Pandora, iar ambițiosul proiect cinematografic început de James Cameron în 2009 ar putea ajunge la final abia în 2031, la 22 de ani de la debutul său.