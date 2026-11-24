Un test de programare arată cât de mult plătesc companiile pentru AI: Claude Fable 5.2 a costat de trei ori mai mult decât Opus 5.5
Un test realizat de publicația VentureBeat pe un proiect software real ridică semne de întrebare privind costurile utilizării modelelor AI pentru programare. Claude Fable 5.2, modelul de top al Anthropic, a rezolvat 10 dintre cele 15 încercări de reparare a unor erori, în timp ce Claude Opus 5.5 a reușit în nouă cazuri. Diferența de performanță a fost redusă, însă costurile au fost considerabil diferite: aproximativ 89 de dolari pentru Fable și 29 de dolari pentru Opus.
Experimentul a inclus și modelele Kimi K3.1 Pro și DeepSeek V4.1 Flash, care au avut rezultate mai slabe, dar au consumat bugete mult mai mici. Niciunul dintre cele patru modele nu a reușit să rezolve cea mai dificilă problemă din test, în care două erori distincte se mascau reciproc. Rezultatele arată de ce prețul tokenurilor nu este suficient pentru a evalua eficiența unui instrument AI folosit în dezvoltarea software.
Claude Fable 5.2 a obținut cel mai bun rezultat, dar a consumat un buget de trei ori mai mare
Pentru experiment, echipa VentureBeat a folosit un proiect software real, cu aproximativ 8.400 de linii de cod, pe care publicația îl utilizează pentru procesarea răspunsurilor din sondaje. Cercetătorii au introdus intenționat cinci tipuri de probleme în cod și au cerut celor patru modele AI să le identifice și să le remedieze.
Fiecare model a primit aceleași cinci rapoarte de eroare și a avut la dispoziție trei încercări pentru fiecare problemă. Limita a fost de 70 de apeluri către instrumentele de lucru pentru fiecare încercare. Aceste apeluri reprezintă pașii pe care un agent AI îi execută pentru a citi fișiere, a căuta informații și a modifica programul.
Rezultatele au fost diferite atât în privința numărului de probleme rezolvate, cât și a banilor cheltuiți. Claude Fable 5.2 a trecut 10 dintre cele 15 încercări, cu un cost total de aproximativ 89 de dolari. Claude Opus 5.5 a trecut nouă încercări, dar a costat numai 29 de dolari.
Kimi K3.1 Pro a rezolvat cinci încercări, pentru aproximativ 10 dolari, în timp ce DeepSeek V4.1 Flash a trecut patru teste, cu un cost de aproximativ un dolar.
Un indicator important este costul mediu pentru fiecare încercare reușită, calculat prin împărțirea cheltuielilor totale, inclusiv cele pentru încercările eșuate, la numărul de rezultate valide. Din această perspectivă, Fable a ajuns la 8,90 dolari pentru fiecare încercare trecută, iar Opus la 3,22 dolari. Kimi a avut un cost de doi dolari, iar DeepSeek Flash de numai 25 de cenți.
Diferența dintre cele două modele Anthropic nu a fost suficient de mare pentru a demonstra o superioritate clară a lui Fable. În plus, tarifele pentru tokenurile de intrare și ieșire ale acestuia sunt de două ori mai mari decât cele ale lui Opus. Fable a folosit și mai multe apeluri către instrumente și a generat un volum mai mare de răspunsuri, ceea ce a contribuit la factura finală.
Într-o a doua rundă, în care limita a fost ridicată de la 70 la 100 de apeluri pentru fiecare încercare, Opus a reușit să treacă 10 teste, la un cost de aproximativ 33 de dolari. Rezultatul a fost similar cu cel al lui Fable, dar cu mai puțin de jumătate din cheltuieli. Comparația trebuie privită totuși cu precauție, deoarece cele două modele au fost evaluate în condiții diferite în această rundă.
Problemele dificile au scos la iveală diferențele dintre modelele AI
Testul a arătat că modelele se descurcă asemănător atunci când eroarea este ușor de identificat. Diferențele apar în momentul în care simptomul vizibil nu indică locul în care se află problema reală.
Prima situație a fost o eroare simplă, în care cauza și efectul se aflau în aceeași zonă a codului. Toate cele patru modele au trecut toate cele trei încercări, inclusiv DeepSeek V4.1 Flash, cel mai ieftin instrument din experiment.
A doua problemă a presupus eliminarea unei etape care îndepărta spațiile suplimentare din răspunsurile participanților la sondaje. Din cauza acestei modificări, procentele calculate deveneau incorecte. O abordare superficială ar fi fost modificarea formulei de calcul, însă acest lucru ar fi ascuns problema fără să repare datele stocate.
Claude Fable 5.2 și Opus 5.5 au trecut toate cele trei încercări. Kimi a reușit o singură dată, iar DeepSeek nu a trecut niciuna.
Un alt exercițiu a vizat o problemă mai greu de localizat. Participanții care aveau un câmp necompletat pentru tipul răspunsului erau eliminați din procesarea datelor, deși trebuiau considerați respondenți care finalizaseră sondajul. În consecință, o anumită rundă a sondajului era marcată drept inutilizabilă.
Raportul de eroare nu oferea indicii directe despre cauza problemei. În această situație, Opus a trecut două dintre cele trei încercări, în timp ce Fable, Kimi și DeepSeek au reușit câte una.
O altă sarcină a presupus remedierea simultană a două erori independente. Riscul era ca modelul să rezolve prima problemă, să observe o îmbunătățire și să considere că și-a încheiat treaba. Fable a fost singurul care a trecut toate cele trei încercări. Opus a reușit o singură dată, iar Kimi și DeepSeek nu au trecut niciun test.
Cea mai dificilă situație a fost însă cea în care două erori se mascau reciproc. Numărul total de respondenți coincidea cu cel din raportul publicat, dar persoanele incluse în setul de date erau greșite. Prin urmare, verificarea obișnuită părea să indice că totul funcționează corect, deși informațiile procesate erau incorecte.
Niciun model nu a reușit să remedieze această problemă în cele 12 încercări realizate în total. Rezultatul arată că un sistem AI poate avea dificultăți chiar și atunci când primește acces la întregul cod și are suficiente resurse pentru a investiga o eroare.
Experimentul VentureBeat scoate în evidență o diferență importantă pentru companiile care folosesc agenți AI în dezvoltarea software. Prețul unui milion de tokenuri nu arată cât costă, în realitate, rezolvarea unei probleme.
Un agent de programare poate executa zeci de operațiuni pentru o singură eroare. Poate analiza fișiere, căuta funcții, modifica fragmente de cod, rula teste și încerca din nou atunci când rezultatul nu este cel așteptat. Fiecare dintre acești pași poate genera costuri, indiferent dacă soluția finală este corectă.
Din acest motiv, indicatorul relevant pentru o echipă de dezvoltare este suma cheltuită pentru obținerea unei reparații validate, nu doar tariful de utilizare al modelului. Un instrument mai scump la nivel de tokenuri poate deveni eficient dacă rezolvă probleme complexe din mai puține încercări. În schimb, un model ieftin poate genera cheltuieli suplimentare dacă nu identifică rapid cauza unei erori.
Datele experimentului arată și că testele simple nu sunt suficiente pentru evaluarea unui agent de programare. Toate cele patru modele au rezolvat fără probleme sarcina cea mai ușoară, însă diferențele au apărut atunci când simptomele indicau o direcție greșită sau când trebuiau reparate mai multe probleme simultan.
Un alt aspect important este felul în care modelele eșuează. DeepSeek Flash a ajuns în principal la limita numărului de pași disponibili înainte să finalizeze sarcinile. În schimb, Opus și Fable au avut mai ales probleme cu soluțiile incorecte pe care le-au propus. Diferența este relevantă pentru companii: un agent care se oprește înainte să termine poate fi identificat mai ușor decât unul care livrează o modificare aparent completă, dar greșită.
Ce limite are experimentul și ce ar trebui să urmărească firmele
VentureBeat precizează că rezultatele provin dintr-un test-pilot, nu dintr-o evaluare generală a capacităților celor patru modele. Experimentul a inclus numai cinci rapoarte de eroare, câte trei încercări pentru fiecare model și un singur proiect software.
Prin urmare, diferența dintre cele 10 încercări trecute de Fable și cele nouă ale lui Opus nu demonstrează că primul este, în general, mai bun la programare. Rezultatele descriu comportamentul modelelor în condițiile specifice ale acestui experiment.
Un alt detaliu ține de modul în care au fost calculate cheltuielile. VentureBeat a folosit sumele facturate efectiv prin OpenRouter pentru apelurile API, nu estimări construite pornind de la tarifele publice ale tokenurilor. Sistemele de caching nu au fost standardizate, fiecare furnizor aplicând propriile reguli.
Pentru companii, concluziile sunt relevante în special atunci când aleg instrumentele care urmează să fie integrate în fluxurile de dezvoltare. Evaluarea ar trebui să includă probleme reale din propriile proiecte, situații în care simptomele ascund cauza și verificări care să confirme că modificările nu au afectat alte funcții.
De asemenea, simpla verificare a unui rezultat numeric nu garantează că datele din spatele lui sunt corecte. În testul VentureBeat, numărul total de respondenți era conform raportului publicat, deși setul de date conținea persoanele greșite.