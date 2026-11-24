Claude Fable 5.2 a obținut cel mai bun rezultat, dar a consumat un buget de trei ori mai mare

Pentru experiment, echipa VentureBeat a folosit un proiect software real, cu aproximativ 8.400 de linii de cod, pe care publicația îl utilizează pentru procesarea răspunsurilor din sondaje. Cercetătorii au introdus intenționat cinci tipuri de probleme în cod și au cerut celor patru modele AI să le identifice și să le remedieze.

Fiecare model a primit aceleași cinci rapoarte de eroare și a avut la dispoziție trei încercări pentru fiecare problemă. Limita a fost de 70 de apeluri către instrumentele de lucru pentru fiecare încercare. Aceste apeluri reprezintă pașii pe care un agent AI îi execută pentru a citi fișiere, a căuta informații și a modifica programul.

Rezultatele au fost diferite atât în privința numărului de probleme rezolvate, cât și a banilor cheltuiți. Claude Fable 5.2 a trecut 10 dintre cele 15 încercări, cu un cost total de aproximativ 89 de dolari. Claude Opus 5.5 a trecut nouă încercări, dar a costat numai 29 de dolari.

Kimi K3.1 Pro a rezolvat cinci încercări, pentru aproximativ 10 dolari, în timp ce DeepSeek V4.1 Flash a trecut patru teste, cu un cost de aproximativ un dolar.

Un indicator important este costul mediu pentru fiecare încercare reușită, calculat prin împărțirea cheltuielilor totale, inclusiv cele pentru încercările eșuate, la numărul de rezultate valide. Din această perspectivă, Fable a ajuns la 8,90 dolari pentru fiecare încercare trecută, iar Opus la 3,22 dolari. Kimi a avut un cost de doi dolari, iar DeepSeek Flash de numai 25 de cenți.

Diferența dintre cele două modele Anthropic nu a fost suficient de mare pentru a demonstra o superioritate clară a lui Fable. În plus, tarifele pentru tokenurile de intrare și ieșire ale acestuia sunt de două ori mai mari decât cele ale lui Opus. Fable a folosit și mai multe apeluri către instrumente și a generat un volum mai mare de răspunsuri, ceea ce a contribuit la factura finală.

Într-o a doua rundă, în care limita a fost ridicată de la 70 la 100 de apeluri pentru fiecare încercare, Opus a reușit să treacă 10 teste, la un cost de aproximativ 33 de dolari. Rezultatul a fost similar cu cel al lui Fable, dar cu mai puțin de jumătate din cheltuieli. Comparația trebuie privită totuși cu precauție, deoarece cele două modele au fost evaluate în condiții diferite în această rundă.