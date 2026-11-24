Rusia ar putea trimite o armă nucleară în spațiu în următoarele 60 de zile. Germania avertizează asupra unui satelit care ar putea distruge mii de sateliți
Rusia ar putea pregăti lansarea unui satelit echipat cu o armă nucleară în următoarele 60 de zile, potrivit unor informații transmise între serviciile de informații ale mai multor state membre NATO. Germania tratează avertismentul cu maximă seriozitate, după ce mai multe instituții media germane au relatat că dispozitivul, identificat drept Sputnik-S, ar fi deja construit și păstrat în apropiere de Moscova. Dacă va ajunge pe orbită și va fi folosit, acesta ar putea provoca distrugerea sau scoaterea din funcțiune a mii de sateliți, cu efecte asupra comunicațiilor, navigației și infrastructurii tehnologice de la nivel global.
Informațiile nu au fost confirmate independent de autoritățile occidentale, iar originea exactă a evaluării serviciilor de informații nu este publică. Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că avertismentele arată până unde ar fi dispusă Rusia să escaladeze situația. Kremlinul a respins acuzațiile, în timp ce Moscova susține că activitățile sale spațiale respectă obligațiile internaționale, scrie Financial Times.
Ce se știe despre satelitul nuclear Sputnik-S pe care Rusia l-ar putea lansa
Avertismentul a fost relatat inițial de posturile publice germane WDR și NDR, împreună cu publicația Süddeutsche Zeitung, în urma unei investigații bazate pe informații din zona serviciilor de securitate occidentale. Potrivit acestora, satelitul denumit Sputnik-S ar fi fost construit cu mai mulți ani în urmă și ar fi păstrat într-o zonă din apropierea Moscovei.
Evaluările transmise între mai multe state membre NATO la începutul lunii noiembrie ar indica posibilitatea ca dispozitivul să fie lansat în următoarele 60 de zile. Comandamentul Spațial al Bundeswehr, armata germană, ar considera posibilă chiar o lansare în luna decembrie 2026. Odată ajuns pe orbită, satelitul ar putea deveni operațional într-un interval relativ scurt.
Informațiile au determinat autoritățile germane să analizeze scenariul unei noi etape de militarizare a spațiului cosmic. Cancelarul Friedrich Merz a discutat subiectul luni, 23 noiembrie, la Berlin, în cadrul unei întâlniri cu secretarul general al NATO, Mark Rutte.
Merz a declarat că Germania tratează foarte serios informațiile primite de la aliații occidentali și a calificat situația drept una îngrijorătoare. Potrivit cancelarului, aceste informații arată amploarea escaladării pe care Rusia pare pregătită să o accepte.
Purtătorul de cuvânt al guvernului german, Stefan Kornelius, a confirmat că Berlinul ia în considerare avertismentele. Nu este însă clar ce serviciu de informații a furnizat evaluarea inițială și nici dacă toate detaliile despre stadiul de pregătire al satelitului au fost verificate independent.
Subiectul nu este complet nou. În octombrie 2026, Agenția de Informații a Apărării din Statele Unite (DIA) a publicat un raport în care avertiza că Rusia dezvoltă un satelit conceput pentru a transporta o armă nucleară. Noile informații sugerează însă că proiectul ar putea fi într-un stadiu mult mai avansat decât se credea anterior.
De ce ar putea o explozie nucleară în spațiu să afecteze mii de sateliți
Riscul asociat unui asemenea dispozitiv nu se limitează la distrugerea unui singur satelit sau la un atac asupra unei ținte militare. O explozie nucleară produsă pe orbită ar putea afecta simultan numeroase sisteme spațiale, inclusiv echipamente civile și comerciale care susțin activități esențiale pe Pământ.
Într-un raport declasificat publicat în octombrie, DIA a avertizat că o armă nucleară amplasată în spațiu ar putea provoca degradarea rapidă sau distrugerea a mii de sateliți operați de state și companii din întreaga lume. Printre sistemele care ar putea fi afectate se numără cele folosite pentru comunicații, navigație, cercetare științifică, prognoze meteorologice și securitate națională.
O asemenea explozie ar putea genera și centuri de radiații persistente, care ar continua să afecteze sateliții timp de mai mulți ani. Chiar și dispozitivele care nu ar fi distruse imediat ar putea suferi avarii ulterioare, ceea ce ar prelungi efectele unui asemenea incident.
Consecințele s-ar putea resimți și la nivelul infrastructurii de pe Pământ. Sistemele GPS, rețelele de telecomunicații, serviciile bancare și anumite componente ale rețelelor electrice depind de tehnologia satelitară. O perturbare extinsă ar putea afecta inclusiv serviciile de internet și comunicațiile folosite de instituțiile publice și de companiile private.
Războiul din Ucraina a demonstrat deja cât de importantă este infrastructura spațială pentru operațiunile militare moderne. Servicii precum Starlink, rețeaua de internet prin satelit dezvoltată de SpaceX, sunt folosite pentru comunicații și pentru susținerea navigației dronelor. Pierderea accesului la asemenea sisteme ar putea afecta semnificativ capacitatea de coordonare a trupelor și utilizarea echipamentelor militare.
Potrivit evaluărilor serviciilor de informații occidentale, Rusia și-a dezvoltat în ultimii ani mai multe capacități antisatelit. Printre acestea se numără dispozitive spațiale manevrabile, capabile să se apropie de alte obiecte aflate pe orbită și să le supravegheze sau să le perturbe funcționarea. Analiștii occidentali susțin că asemenea aparate au efectuat deja apropieri repetate de sateliți europeni aflați pe orbita geostaționară.
Rusia ar încălca tratatul internațional din 1967 dacă ar amplasa o armă nucleară pe orbită
Amplasarea unei arme nucleare în spațiul cosmic ar încălca Tratatul privind spațiul cosmic din 1967, document internațional semnat inclusiv de Rusia. Acordul interzice statelor să plaseze pe orbita Pământului obiecte care transportă arme nucleare sau alte arme de distrugere în masă.
Tratatul a fost conceput pentru a împiedica transformarea spațiului cosmic într-un nou teatru de desfășurare a armamentului strategic. Cu toate acestea, dezvoltarea tehnologiilor antisatelit și interesul militar tot mai mare pentru infrastructura orbitală au readus în discuție limitele acordurilor internaționale existente.
Kremlinul a respins în repetate rânduri acuzațiile potrivit cărora ar pregăti amplasarea unei arme nucleare în spațiu. Purtătorul de cuvânt al președinției ruse, Dmitri Peskov, a declarat că informațiile recente nu merită luate în serios, invocând caracterul neclar al surselor și al afirmațiilor prezentate.
La rândul său, Ambasada Rusiei la Berlin a transmis că nu are cunoștință despre planurile descrise în relatările presei germane. Diplomații ruși au respins acuzațiile, calificându-le drept parte a unei campanii de propagandă. Reprezentanții Moscovei au susținut că activitățile spațiale ale țării respectă obligațiile internaționale și au exclus existența unor intenții militare de acest fel.
Nici Statele Unite nu au considerat subiectul unul nou. Oficialii americani au avertizat încă din 2024 asupra posibilității ca Rusia să dezvolte o armă nucleară destinată distrugerii rețelelor de sateliți. Moscova a negat atunci acuzațiile.
Noile informații apărute în noiembrie 2026 ridică însă o problemă suplimentară: dacă avertismentele serviciilor occidentale sunt corecte, Rusia ar putea trece de la dezvoltarea tehnologiei la amplasarea efectivă a unui asemenea dispozitiv pe orbită. Până în prezent, nu există o confirmare publică independentă că lansarea va avea loc sau că satelitul Sputnik-S este echipat efectiv cu un focos nuclear.
NATO urmărește evoluția amenințării, în timp ce dependența de sateliți devine tot mai mare
Avertismentul privind Sputnik-S apare într-un moment în care statele occidentale încearcă să își protejeze infrastructura spațială de posibile atacuri. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat la Berlin că alianța evaluează permanent situația de securitate și capacitățile de apărare, inclusiv în ceea ce privește spațiul cosmic.
Rutte a subliniat că angajamentul NATO de a apăra teritoriul statelor membre include și protejarea infrastructurii spațiale. Declarația vine pe fondul preocupărilor privind posibilitatea ca Rusia să folosească tehnologii antisatelit pentru a afecta capacitățile militare și civile ale adversarilor săi.
Problema este că o explozie nucleară pe orbită nu ar afecta exclusiv infrastructura occidentală. Radiațiile și efectele unei asemenea detonări ar putea pune în pericol și sateliții utilizați de Rusia sau de alte state, indiferent de apartenența lor politică. Din acest motiv, o asemenea armă ar avea consecințe mult mai largi decât un atac convențional asupra unui obiect spațial.
În plus, dependența societăților moderne de tehnologia satelitară face ca riscurile să depășească domeniul militar. Navigația, comunicațiile, prognozele meteo și numeroase servicii economice folosesc date transmise din spațiu. O întrerupere majoră ar putea afecta simultan mai multe sectoare, iar revenirea la funcționarea normală ar putea dura mult timp.
Raportul DIA atrage atenția tocmai asupra acestei vulnerabilități. Distrugerea sau scoaterea din funcțiune a unui număr mare de sateliți ar putea produce efecte care persistă mult după eventuala detonare, inclusiv prin radiațiile rămase în mediul orbital.