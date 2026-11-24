Ce se știe despre satelitul nuclear Sputnik-S pe care Rusia l-ar putea lansa

Avertismentul a fost relatat inițial de posturile publice germane WDR și NDR, împreună cu publicația Süddeutsche Zeitung, în urma unei investigații bazate pe informații din zona serviciilor de securitate occidentale. Potrivit acestora, satelitul denumit Sputnik-S ar fi fost construit cu mai mulți ani în urmă și ar fi păstrat într-o zonă din apropierea Moscovei.

Evaluările transmise între mai multe state membre NATO la începutul lunii noiembrie ar indica posibilitatea ca dispozitivul să fie lansat în următoarele 60 de zile. Comandamentul Spațial al Bundeswehr, armata germană, ar considera posibilă chiar o lansare în luna decembrie 2026. Odată ajuns pe orbită, satelitul ar putea deveni operațional într-un interval relativ scurt.

Informațiile au determinat autoritățile germane să analizeze scenariul unei noi etape de militarizare a spațiului cosmic. Cancelarul Friedrich Merz a discutat subiectul luni, 23 noiembrie, la Berlin, în cadrul unei întâlniri cu secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Merz a declarat că Germania tratează foarte serios informațiile primite de la aliații occidentali și a calificat situația drept una îngrijorătoare. Potrivit cancelarului, aceste informații arată amploarea escaladării pe care Rusia pare pregătită să o accepte.

Purtătorul de cuvânt al guvernului german, Stefan Kornelius, a confirmat că Berlinul ia în considerare avertismentele. Nu este însă clar ce serviciu de informații a furnizat evaluarea inițială și nici dacă toate detaliile despre stadiul de pregătire al satelitului au fost verificate independent.

Subiectul nu este complet nou. În octombrie 2026, Agenția de Informații a Apărării din Statele Unite (DIA) a publicat un raport în care avertiza că Rusia dezvoltă un satelit conceput pentru a transporta o armă nucleară. Noile informații sugerează însă că proiectul ar putea fi într-un stadiu mult mai avansat decât se credea anterior.

De ce ar putea o explozie nucleară în spațiu să afecteze mii de sateliți

Riscul asociat unui asemenea dispozitiv nu se limitează la distrugerea unui singur satelit sau la un atac asupra unei ținte militare. O explozie nucleară produsă pe orbită ar putea afecta simultan numeroase sisteme spațiale, inclusiv echipamente civile și comerciale care susțin activități esențiale pe Pământ.