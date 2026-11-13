De ce echipele de agenți AI pot costa mai mult fără să ofere rezultate mai bune

Un sistem cu mai mulți agenți AI nu este automat mai eficient decât unul care folosește un singur agent. O evaluare realizată de Vals AI, pe baza testului Vibe Code Bench AI, a arătat că echipele de agenți au consumat de 1,8 până la 5,1 ori mai multe resurse decât agenții individuali. Câștigurile de viteză au fost însoțite de îmbunătățiri foarte mici ale calității rezultatelor.

Acest dezechilibru schimbă și felul în care companiile privesc facturile pentru AI. Dacă la început accentul cădea pe creșterea numărului de tokenuri procesate, departamentele financiare încep să limiteze consumul și să compare costurile fiecărei sesiuni cu valoarea muncii obținute.

Bercovici consideră că industria este încă prea concentrată pe facturarea în funcție de tokenuri, în loc să urmărească rezultatul final. Un volum mai mare de tokenuri, la un cost unitar mai mic, ar putea fi justificat dacă duce la sarcini rezolvate mai ieftin și mai bine.

Calculul nu este însă simplu. Sudhanshu Bist, vicepreședinte pentru ingineria infrastructurii platformei la Upwork, a explicat că sistemul intern al companiei urmărește cheltuielile pentru modele și le atribuie echipelor și serviciilor. Totuși, evidența nu include automat costurile de antrenare și ajustare a modelelor, timpul angajaților necesar pentru corectarea rezultatelor sau resursele procesoarelor folosite pentru apelurile către instrumente externe. Aceste cheltuieli sunt înregistrate separat, ceea ce face dificilă stabilirea costului real al unei sarcini finalizate.

Memoria pe termen scurt și păstrarea contextului devin esențiale pentru agenții AI

Sistemele AI folosite în producție nu funcționează întotdeauna cu un singur agent care rezolvă o sarcină de la început până la sfârșit. În multe implementări, mai mulți agenți colaborează sau un agent principal împarte activitatea în sarcini mai mici, delegate altor agenți. Pentru ca acest proces să funcționeze, fiecare componentă trebuie să poată accesa informațiile deja procesate.

Aici intervine memoria KV cache, o componentă care păstrează cheile și valorile calculate de model pentru tokenurile procesate. Acest mecanism îi permite unui model lingvistic să genereze următoarele tokenuri fără să reia de fiecare dată procesarea întregului context. Dacă informațiile din cache nu mai sunt disponibile în memoria GPU, modelul trebuie să refacă operațiile deja efectuate.

Problema devine mai costisitoare atunci când agenții își transferă sarcinile unul altuia. Un agent poate ajunge să recalculeze contextul pregătit anterior de altul, deși informațiile ar putea fi păstrate și reutilizate. „Regula numărul unu este să nu recalculezi același token de două ori”, a spus Bercovici, subliniind că procesarea repetată consumă inutil resurse.