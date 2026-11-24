Cum va funcționa platforma eBuget_NG și ce instituții o vor utiliza

Noua versiune a sistemului informatic va înlocui transmiterea fragmentată a propunerilor bugetare, realizată până acum prin documente și fișiere prelucrate separat. Instituțiile vor introduce informațiile într-o platformă comună, care va permite pregătirea, actualizarea și monitorizarea programelor bugetare și a investițiilor publice, scrie Profit.

Sistemul va fi utilizat de ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, ai bugetului asigurărilor sociale de stat și ai bugetelor fondurilor speciale. În aceeași categorie intră instituțiile finanțate integral din venituri proprii sau cele care primesc și subvenții de la bugetul de stat. Instituțiile aflate în subordinea acestora vor putea folosi platforma la solicitarea ordonatorilor principali de credite.

Administrarea sistemului va reveni Ministerului Finanțelor, care va stabili și regulile de funcționare. Potrivit proiectului, procedura urmează să fie aprobată prin ordin al ministrului, în termen de 15 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a ordonanței. Documentul va preciza fluxurile de lucru, termenele de transmitere, structura datelor, precum și regulile privind accesul, autentificarea și arhivarea informațiilor.

O schimbare importantă este responsabilitatea instituțiilor pentru datele introduse. Conducătorii acestora sau persoanele desemnate vor trebui să verifice și să valideze informațiile înainte de transmitere. Legalitatea și corectitudinea datelor vor rămâne în responsabilitatea instituției care le furnizează, nu a Ministerului Finanțelor.

Bugetarea pe programe va lega alocările de bani de rezultate măsurabile

Proiectul urmărește să dezvolte bugetarea pe programe, un mecanism prin care finanțarea publică este asociată unor obiective concrete, unor indicatori de performanță și unor rezultate care pot fi evaluate. Astfel, instituțiile nu vor mai trebui să prezinte doar sumele de care au nevoie, ci și ce intenționează să realizeze cu banii solicitați.

Inclusiv cererile pentru finanțări suplimentare vor trebui susținute prin informații despre obiectivele urmărite și rezultatele estimate. Ministerul Finanțelor va putea analiza propunerile într-un cadru unitar și va avea o imagine mai clară asupra obligațiilor asumate de instituții, inclusiv asupra efectelor pe care acestea le pot avea asupra bugetelor viitoare.

Ordonatorii principali de credite vor trebui să raporteze semestrial și anual performanța programelor finanțate. Evaluarea nu se va limita la verificarea sumelor cheltuite, ci va include și rezultatele obținute în raport cu obiectivele stabilite.