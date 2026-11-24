Finanțele modifică de urgență sistemul informatic prin care se construiește bugetul României. Ce se schimbă din 2027
Bugetul de stat pentru 2027 va fi pregătit cu ajutorul unei versiuni modernizate a sistemului informatic eBuget_NG, dezvoltat cu finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Ministerul Finanțelor a publicat un proiect de ordonanță de urgență care stabilește modul în care instituțiile publice vor transmite propunerile de cheltuieli și informațiile necesare fundamentării acestora.
Schimbarea nu vizează doar trecerea documentelor într-o platformă digitală. Proiectul urmărește să lege mai strâns alocările de bani publici de obiective concrete și rezultate care pot fi măsurate. Instituțiile vor trebui să justifice sumele solicitate, să prezinte estimări pentru anii următori și să raporteze periodic ce au obținut în urma finanțării.
Cum va funcționa platforma eBuget_NG și ce instituții o vor utiliza
Noua versiune a sistemului informatic va înlocui transmiterea fragmentată a propunerilor bugetare, realizată până acum prin documente și fișiere prelucrate separat. Instituțiile vor introduce informațiile într-o platformă comună, care va permite pregătirea, actualizarea și monitorizarea programelor bugetare și a investițiilor publice, scrie Profit.
Sistemul va fi utilizat de ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, ai bugetului asigurărilor sociale de stat și ai bugetelor fondurilor speciale. În aceeași categorie intră instituțiile finanțate integral din venituri proprii sau cele care primesc și subvenții de la bugetul de stat. Instituțiile aflate în subordinea acestora vor putea folosi platforma la solicitarea ordonatorilor principali de credite.
Administrarea sistemului va reveni Ministerului Finanțelor, care va stabili și regulile de funcționare. Potrivit proiectului, procedura urmează să fie aprobată prin ordin al ministrului, în termen de 15 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a ordonanței. Documentul va preciza fluxurile de lucru, termenele de transmitere, structura datelor, precum și regulile privind accesul, autentificarea și arhivarea informațiilor.
O schimbare importantă este responsabilitatea instituțiilor pentru datele introduse. Conducătorii acestora sau persoanele desemnate vor trebui să verifice și să valideze informațiile înainte de transmitere. Legalitatea și corectitudinea datelor vor rămâne în responsabilitatea instituției care le furnizează, nu a Ministerului Finanțelor.
Bugetarea pe programe va lega alocările de bani de rezultate măsurabile
Proiectul urmărește să dezvolte bugetarea pe programe, un mecanism prin care finanțarea publică este asociată unor obiective concrete, unor indicatori de performanță și unor rezultate care pot fi evaluate. Astfel, instituțiile nu vor mai trebui să prezinte doar sumele de care au nevoie, ci și ce intenționează să realizeze cu banii solicitați.
Inclusiv cererile pentru finanțări suplimentare vor trebui susținute prin informații despre obiectivele urmărite și rezultatele estimate. Ministerul Finanțelor va putea analiza propunerile într-un cadru unitar și va avea o imagine mai clară asupra obligațiilor asumate de instituții, inclusiv asupra efectelor pe care acestea le pot avea asupra bugetelor viitoare.
Ordonatorii principali de credite vor trebui să raporteze semestrial și anual performanța programelor finanțate. Evaluarea nu se va limita la verificarea sumelor cheltuite, ci va include și rezultatele obținute în raport cu obiectivele stabilite.
Această abordare este importantă și pentru investițiile publice. Proiectele vor putea fi analizate în funcție de beneficiile economice și sociale estimate, de resursele necesare pentru finalizare și de costurile pe care le presupun după punerea în funcțiune. Scopul este ca finanțarea să fie direcționată către investiții fundamentate, care pot produce efecte pe termen lung.
Instituțiile vor trebui să prezinte estimări bugetare pentru următorii trei ani
Proiectul de ordonanță modifică și regulile privind planificarea bugetară multianuală. Înainte de stabilirea limitelor de cheltuieli, instituțiile vor trebui să transmită o proiecție care să includă necesarul de finanțare pentru anul următor și estimările pentru încă trei ani.
Aceste calcule vor trebui realizate pe baza indicatorilor macroeconomici și a legislației în vigoare. Ministerul Finanțelor va putea astfel să analizeze mai devreme obligațiile instituțiilor și justificările pentru cheltuielile solicitate, înainte de stabilirea limitelor bugetare.
Calendarul anual de elaborare a bugetului va fi, de asemenea, actualizat pentru a ține cont de prognozele macroeconomice. Proiectul introduce și reguli privind monitorizarea lunară a angajamentelor și plăților, precum și posibilitatea reutilizării creditelor de angajament care au fost disponibilizate.
Sunt prevăzute și condiții pentru încheierea unor angajamente multianuale în cazul achizițiilor de bunuri și servicii, în limitele aprobate. Măsurile urmăresc să permită instituțiilor să își planifice mai bine activitatea, fără să piardă controlul asupra obligațiilor financiare asumate.
Modernizarea sistemului eBuget_NG face parte din reforma mecanismului de programare bugetară inclusă în PNRR, la Componenta 8, Jalonul 234. Proiectul de ordonanță de urgență și nota de fundamentare au fost publicate de Ministerul Finanțelor în procedura de transparență decizională. Prin urmare, prevederile prezentate reprezintă propuneri legislative și nu trebuie confundate cu reguli deja intrate în vigoare.