Claude Opus 5.5 renunță aproape complet la unul dintre cele mai evidente „ticuri” ale AI. Textele par mai naturale, dar răspunsurile sunt mai lungi
Claude Opus 5.5 pare să scrie diferit față de generația anterioară, iar schimbarea este suficient de vizibilă încât să poată fi măsurată. O analiză realizată de Arena și prezentată de BleepingComputer arată că noul model Anthropic folosește propoziții mai scurte, un vocabular mai simplu și mult mai puține semne de punctuație asociate frecvent cu textele generate de inteligența artificială. Cea mai spectaculoasă diferență apare la linia de pauză lungă, em dash, pe care Claude Opus 5.5 o folosește cu aproximativ 95% mai rar decât Opus 5.
Există însă și un compromis. Deși frazele individuale sunt mai scurte și mai directe, răspunsurile au devenit, în medie, mai lungi. Cu alte cuvinte, Claude pare să fi renunțat la o parte dintre ticurile stilistice care îl făceau ușor de recunoscut ca AI, fără să fi devenit neapărat mai concis.
Claude aproape că a renunțat la em dash
Arena a analizat răspunsurile generate în modul de raționament avansat în Text Arena, comparând date colectate în august și septembrie 2026. Din 12 indicatori legați de stil, 10 s-au modificat într-o direcție pe care platforma o consideră pozitivă.
Cea mai evidentă schimbare privește em dash, semnul „—”, devenit în ultimii ani aproape un stereotip al textelor scrise cu ajutorul AI. Claude Opus 5 folosea în medie 15,2 astfel de semne la fiecare 1.000 de cuvinte. În Opus 5.5, valoarea a scăzut la doar 0,8, ceea ce înseamnă o reducere de aproximativ 95%.
A scăzut puternic și utilizarea punctului și virgulei. Opus 5 înregistra 6,10 astfel de semne la 1.000 de cuvinte, în timp ce Opus 5.5 a coborât la 1,64. În paralel, lungimea medie a propozițiilor a scăzut de la 12,14 cuvinte la 10,03.
Schimbarea este interesantă într-un moment în care devine tot mai dificil să identifici un text produs de inteligență artificială doar după stil. Anthropic lucrează deja și la soluții tehnice pentru transparență, iar Playtech a scris recent că Claude va marca textele și fișierele generate cu AI, tocmai în contextul în care indiciile pur lingvistice devin tot mai puțin sigure.
Textele sunt mai simple, dar Claude vorbește mai mult
Faptul că propozițiile sunt mai scurte nu înseamnă însă că răspunsurile sunt și mai scurte. Dimpotrivă. Potrivit analizei Arena, răspunsul mediu generat de Opus 5 avea aproximativ 453 de cuvinte, în timp ce Opus 5.5 ajunge la circa 481 de cuvinte.
Asta face din noul model cea mai „vorbăreață” versiune Opus dintre cele incluse în comparație. Claude pare să fragmenteze informația în propoziții mai simple și mai ușor de urmărit, dar să folosească mai multe dintre ele pentru a construi răspunsul final.
Pentru utilizatori, efectul poate fi unul pozitiv sau negativ, în funcție de ce caută. Un răspuns mai aerisit și mai ușor de citit poate fi util pentru explicații tehnice sau texte complexe, dar lungimea mai mare poate deveni obositoare atunci când întrebarea cere doar o informație rapidă.
Claude s-a extins oricum mult dincolo de simpla generare de text. Playtech a prezentat recent funcțiile mai puțin cunoscute care transformă Claude într-un asistent AI complex, de la lucrul cu documente și proiecte până la instrumente pentru programare și automatizare.
Anthropic încearcă să facă AI-ul mai greu de recunoscut după stil
Modificările observate în Opus 5.5 sugerează că Anthropic acordă tot mai multă atenție felului în care modelul formulează răspunsurile, nu doar capacității sale de a rezolva probleme sau de a scrie cod. În ultimii ani, anumite formule, structuri repetitive și semne de punctuație au devenit atât de asociate cu modelele lingvistice, încât utilizatorii au început să le recunoască imediat.
Reducerea acestor elemente poate face textele să pară mai naturale și mai apropiate de modul în care scriu oamenii. Totuși, nu înseamnă că poți determina cu certitudine dacă un text este scris de o persoană sau de un model AI doar numărând liniuțele lungi. Stilul poate fi modificat, iar utilizatorii pot cere explicit modelelor să scrie într-un anumit mod.
În același timp, Claude devine tot mai capabil să acționeze în afara ferestrei clasice de chat. Anthropic a introdus inclusiv funcții prin care Claude poate naviga pe site-uri și completa formulare, semn că dezvoltarea modelelor se mută tot mai mult spre agenți capabili să execute sarcini complete.
Opus 5.5 arată astfel o schimbare interesantă de direcție. Cursa dintre modelele AI nu mai ține doar de cine rezolvă cel mai bine probleme de matematică, programare sau raționament. Contează tot mai mult și cine reușește să scrie într-un mod care pare mai puțin mecanic și mai puțin recognoscibil ca produs al unei inteligențe artificiale. Iar, cel puțin în cazul lui Claude, una dintre cele mai evidente „semnături” stilistice pare să fie pe cale de dispariție.