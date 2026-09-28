Claude Opus 5.5 renunță aproape complet la unul dintre cele mai evidente „ticuri” ale AI. Textele par mai naturale, dar răspunsurile sunt mai lungi

Claude aproape că a renunțat la em dash

Arena a analizat răspunsurile generate în modul de raționament avansat în Text Arena, comparând date colectate în august și septembrie 2026. Din 12 indicatori legați de stil, 10 s-au modificat într-o direcție pe care platforma o consideră pozitivă.

Cea mai evidentă schimbare privește em dash, semnul „—”, devenit în ultimii ani aproape un stereotip al textelor scrise cu ajutorul AI. Claude Opus 5 folosea în medie 15,2 astfel de semne la fiecare 1.000 de cuvinte. În Opus 5.5, valoarea a scăzut la doar 0,8, ceea ce înseamnă o reducere de aproximativ 95%.

A scăzut puternic și utilizarea punctului și virgulei. Opus 5 înregistra 6,10 astfel de semne la 1.000 de cuvinte, în timp ce Opus 5.5 a coborât la 1,64. În paralel, lungimea medie a propozițiilor a scăzut de la 12,14 cuvinte la 10,03.

Schimbarea este interesantă într-un moment în care devine tot mai dificil să identifici un text produs de inteligență artificială doar după stil. Anthropic lucrează deja și la soluții tehnice pentru transparență, iar Playtech a scris recent că Claude va marca textele și fișierele generate cu AI, tocmai în contextul în care indiciile pur lingvistice devin tot mai puțin sigure.

Textele sunt mai simple, dar Claude vorbește mai mult

Faptul că propozițiile sunt mai scurte nu înseamnă însă că răspunsurile sunt și mai scurte. Dimpotrivă. Potrivit analizei Arena, răspunsul mediu generat de Opus 5 avea aproximativ 453 de cuvinte, în timp ce Opus 5.5 ajunge la circa 481 de cuvinte.

Asta face din noul model cea mai „vorbăreață” versiune Opus dintre cele incluse în comparație. Claude pare să fragmenteze informația în propoziții mai simple și mai ușor de urmărit, dar să folosească mai multe dintre ele pentru a construi răspunsul final.

Pentru utilizatori, efectul poate fi unul pozitiv sau negativ, în funcție de ce caută. Un răspuns mai aerisit și mai ușor de citit poate fi util pentru explicații tehnice sau texte complexe, dar lungimea mai mare poate deveni obositoare atunci când întrebarea cere doar o informație rapidă.