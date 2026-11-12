Inteligența artificială se pregătește să treacă de la rolul unui asistent care răspunde la întrebări la cel al unui sistem capabil să execute independent operațiuni complexe. Pentru companii, această schimbare poate însemna automatizarea unor activități care, până acum, necesitau intervenția permanentă a angajaților, de la analiza documentelor până la coordonarea unor procese interne.

ASUS încearcă să intre pe această piață cu o soluție care reunește infrastructură hardware, software și instrumente de administrare a agenților AI. Potrivit unui comunicat oficial publicat pe 21 octombrie 2026, compania a prezentat la NVIDIA GTC Berlin 2026 platforma Enterprise Agentic AI Solution, concepută pentru organizațiile care vor să dezvolte, să gestioneze și să extindă propriile sisteme de inteligență artificială.

Cum funcționează sistemul ASUS care poate coordona mai mulți agenți AI

Noua soluție ASUS este construită în jurul conceptului de agentic AI, care descrie sisteme de inteligență artificială capabile să planifice și să execute mai mulți pași pentru îndeplinirea unui obiectiv. Spre deosebire de un chatbot obișnuit, un agent AI poate utiliza instrumente software, poate consulta surse de date și poate coordona operațiuni, în limitele permisiunilor pe care le primește.

Un element central al platformei este ASUS AI HUB, o soluție destinată înregistrării, monitorizării și administrării agenților AI utilizați într-o organizație. Aceasta este completată de NVIDIA AI Enterprise și ASUS AI Software Stack, instrumente care permit integrarea modelelor AI în procesele operaționale ale companiilor.

Practic, o firmă ar putea utiliza mai mulți agenți AI specializați pentru activități diferite. Unul ar putea analiza informații din documentele interne, altul ar putea pregăti rapoarte, în timp ce un al treilea ar putea coordona anumite operațiuni software. Platforma ASUS urmărește să ofere infrastructura necesară pentru administrarea centralizată a acestor sisteme.

Controlul accesului devine însă esențial. Un agent AI care poate consulta baze de date sau utiliza aplicații interne trebuie să funcționeze cu permisiuni bine definite, astfel încât automatizarea să nu expună informații confidențiale sau să execute acțiuni neautorizate.

Această problemă a fost abordată recent și într-un interviu Playtech despre agenții AI care pot deveni colegi virtuali, unde reprezentanții Strawberry AI au explicat importanța limitării accesului la date și aplicații.

De la calculatoare de birou la centre de date cu procesoare NVIDIA

Pentru a susține această infrastructură, ASUS propune o gamă extinsă de echipamente, de la stații de lucru compacte până la servere AI destinate centrelor de date. Printre acestea se numără sisteme bazate pe platformele NVIDIA Vera Rubin și NVIDIA Blackwell, proiectate pentru sarcini de procesare intensivă.

Un exemplu este ExpertCenter Pro ET900N G3, un sistem profesional care folosește NVIDIA GB300 Grace Blackwell Ultra Desktop Superchip și dispune de 748 GB de memorie coerentă. ASUS îl prezintă drept o soluție pentru dezvoltarea, antrenarea adaptată și utilizarea modelelor lingvistice de mari dimensiuni direct în infrastructura unei organizații.

La celălalt capăt al gamei se află ASUS Ascent GX10, un calculator AI compact bazat pe platforma NVIDIA DGX Spark. Acesta este disponibil în configurații cu 64 GB și 128 GB de memorie unificată și poate fi folosit pentru dezvoltarea și testarea modelelor AI la nivel local.

Compania susține că până la patru sisteme Ascent GX10 pot fi conectate într-un cluster, pentru a distribui sarcini mai complexe. O astfel de configurație poate fi interesantă pentru dezvoltatorii care au nevoie de resurse suplimentare, dar nu vor să investească imediat într-un centru de date de mari dimensiuni.

ASUS a prezentat și soluții destinate roboticii și automatizării industriale. Sistemul PE3000N, bazat pe NVIDIA Jetson T5000, este conceput pentru aplicații în care inteligența artificială trebuie să interpreteze informații din mediul fizic și să contribuie la controlul unor echipamente.

Miza acestei strategii este extinderea AI-ului dincolo de aplicațiile conversaționale. ASUS încearcă să ofere companiilor posibilitatea de a construi sisteme autonome care funcționează pe infrastructură proprie sau hibridă, cu administrare centralizată și integrare în procesele existente.

Rămâne însă de văzut cât de repede vor adopta organizațiile astfel de soluții și care vor fi costurile reale ale implementării. În plus, autonomia agenților AI nu elimină necesitatea supravegherii umane, mai ales în domenii precum finanțele, sănătatea sau administrația publică.