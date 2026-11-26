Un robot umanoid de la Figure AI răspunde provocării lui Elon Musk: a recuperat un măr după ce masa a fost mutată VIDEO
Un robot umanoid dezvoltat de compania Figure AI a demonstrat că poate adapta o acțiune la schimbarea poziției unui obiect din mediul înconjurător. Demonstrația, filmată într-un clip de 41 de secunde, îl arată pe Figure 03 ridicând un măr de pe o masă, punându-l la loc și recuperându-l din nou după ce o persoană mută masa.
Videoclipul a fost publicat pe 23 noiembrie 2026 de Brett Adcock, directorul executiv al Figure AI, ca răspuns la criticile lui Elon Musk privind demonstrațiile cu roboți umanoizi. Șeful Tesla susținuse că multe dintre prezentările de acest fel sunt regizate și se bazează pe mișcări programate în prealabil, fără ca roboții să poată reacționa cu adevărat la situații neprevăzute.
Adcock a descris demonstrația drept „zero shot și complet autonomă”, susținând că robotul folosește sistemul de inteligență artificială Helix. Schimbul de replici dintre cei doi antreprenori readuce în discuție una dintre cele mai dificile probleme din dezvoltarea roboților umanoizi: capacitatea de a se adapta la mediul real, fără intervenție umană.
Figure 03 a trecut testul cu mărul și masa mutată
În videoclipul publicat de Brett Adcock, o persoană îi cere robotului Figure 03 să ridice un măr de pe masă. Robotul execută comanda, ridică fructul și îl așază din nou pe suprafață. Ulterior, masa este mutată, iar robotului i se cere să recupereze mărul.
Figure 03 se deplasează către noua poziție a mesei, identifică fructul și îl ridică fără să repete mecanic mișcarea inițială. Întreaga secvență durează aproximativ 41 de secunde și a fost prezentată de Adcock drept un exemplu de funcționare autonomă.
Termenul „zero shot” are aici o semnificație precisă. Potrivit explicațiilor companiei, robotul nu a fost antrenat special pentru scena respectivă sau pentru configurația concretă în care a fost filmată demonstrația. Asta nu înseamnă însă că sistemul nu a învățat anterior să recunoască mere, mese sau să execute sarcini de manipulare a obiectelor.
Demonstrația este relevantă tocmai pentru că schimbarea poziției mesei obligă robotul să își adapteze deplasarea și să identifice din nou obiectul. Totuși, un singur videoclip publicat de companie nu reprezintă o verificare independentă a autonomiei sistemului și nici nu poate demonstra că robotul ar reuși în orice situație similară.
Elon Musk susține că demonstrațiile cu roboți umanoizi sunt regizate
Criticile lui Elon Musk au fost formulate în cadrul evenimentului iConnections TomorrowX Summit, desfășurat în noiembrie 2026. Directorul executiv al Tesla a afirmat că multe dintre demonstrațiile cu roboți umanoizi prezentate până acum sunt regizate și se bazează pe mișcări preprogramate.
Musk a folosit chiar exemplul mărului pentru a explica ce consideră că lipsește din actualele sisteme robotice. Dacă un robot primește comanda să ridice un măr, dar cineva mută masa, acesta ar trebui să poată identifica noua poziție a obiectului și să ducă sarcina la bun sfârșit.
În opinia sa, o demonstrație autentică trebuie să arate că robotul poate executa sarcini în condiții reale, inclusiv atunci când apar schimbări neașteptate. Musk a spus că Tesla lucrează la o prezentare de acest fel pentru Optimus și că aceasta ar putea avea loc peste una sau două luni.
El a precizat că dorește să arate cum s-ar comporta robotul într-o interacțiune obișnuită, nu doar într-un scenariu pregătit special pentru filmare. Potrivit estimărilor sale, Optimus ar putea ajunge să execute și activități casnice mai complexe în aproximativ 12-18 luni.
Declarațiile nu reprezintă însă un calendar oficial de lansare sau o promisiune fermă din partea Tesla. Ele reflectă estimările personale ale lui Musk privind dezvoltarea robotului.
Testele Figure AI arată și limitele actuale ale roboților
Demonstrația cu mărul nu este singurul argument prezentat de Figure AI în favoarea sistemului său de inteligență artificială. În septembrie 2026, compania a publicat rezultatele unor teste în care roboții echipați cu Helix 2.5 au executat activități casnice în 30 de locuințe pe care nu le mai întâlniseră.
Evaluarea a inclus trei categorii de sarcini: aranjarea jucăriilor într-un coș, împăturirea prosoapelor și pregătirea patului. În total, sistemul a finalizat cu succes 237 dintre cele 420 de încercări, ceea ce înseamnă o rată de reușită de aproximativ 56%.
Rezultatele diferă în funcție de activitate. Robotul a reușit să pregătească patul în 67% dintre încercări, să împăturească prosoapele în 62% dintre cazuri și să strângă jucăriile în 40% dintre teste.
Compania a explicat că roboții nu au primit date de antrenament din locuințele respective și nu au fost adaptați special pentru obiectele întâlnite acolo. Totuși, activitățile în sine fuseseră învățate anterior, ceea ce înseamnă că termenul „zero shot” nu presupune executarea unor sarcini complet necunoscute sistemului.
Cifrele arată atât progresul tehnologiei, cât și limitele sale. Chiar dacă Figure 03 a reușit să recupereze mărul după mutarea mesei, testele mai ample arată că roboții umanoizi nu pot executa încă în mod constant activități casnice care presupun manipularea mai multor obiecte și adaptarea la un mediu necunoscut.
„If you ask, „Go pick up an apple,” and then you move the table, it won’t be able to pick up the apple anymore”
Here’s Figure running Helix, zero shot and fully autonomous https://t.co/MMwbnmFjT3
— Brett Adcock (@adcock_brett) November 23, 2026