Adcock a descris demonstrația drept „zero shot și complet autonomă”, susținând că robotul folosește sistemul de inteligență artificială Helix. Schimbul de replici dintre cei doi antreprenori readuce în discuție una dintre cele mai dificile probleme din dezvoltarea roboților umanoizi: capacitatea de a se adapta la mediul real, fără intervenție umană.

Figure 03 a trecut testul cu mărul și masa mutată

În videoclipul publicat de Brett Adcock, o persoană îi cere robotului Figure 03 să ridice un măr de pe masă. Robotul execută comanda, ridică fructul și îl așază din nou pe suprafață. Ulterior, masa este mutată, iar robotului i se cere să recupereze mărul.

Figure 03 se deplasează către noua poziție a mesei, identifică fructul și îl ridică fără să repete mecanic mișcarea inițială. Întreaga secvență durează aproximativ 41 de secunde și a fost prezentată de Adcock drept un exemplu de funcționare autonomă.

Termenul „zero shot” are aici o semnificație precisă. Potrivit explicațiilor companiei, robotul nu a fost antrenat special pentru scena respectivă sau pentru configurația concretă în care a fost filmată demonstrația. Asta nu înseamnă însă că sistemul nu a învățat anterior să recunoască mere, mese sau să execute sarcini de manipulare a obiectelor.

Demonstrația este relevantă tocmai pentru că schimbarea poziției mesei obligă robotul să își adapteze deplasarea și să identifice din nou obiectul. Totuși, un singur videoclip publicat de companie nu reprezintă o verificare independentă a autonomiei sistemului și nici nu poate demonstra că robotul ar reuși în orice situație similară.

Elon Musk susține că demonstrațiile cu roboți umanoizi sunt regizate

Criticile lui Elon Musk au fost formulate în cadrul evenimentului iConnections TomorrowX Summit, desfășurat în noiembrie 2026. Directorul executiv al Tesla a afirmat că multe dintre demonstrațiile cu roboți umanoizi prezentate până acum sunt regizate și se bazează pe mișcări preprogramate.

Musk a folosit chiar exemplul mărului pentru a explica ce consideră că lipsește din actualele sisteme robotice. Dacă un robot primește comanda să ridice un măr, dar cineva mută masa, acesta ar trebui să poată identifica noua poziție a obiectului și să ducă sarcina la bun sfârșit.