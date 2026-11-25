Potrivit unui material publicat de Futurism, autoritățile susțin că firmele conduse de Elon Musk ar fi indus consumatorii în eroare cu privire la siguranța produselor lor și nu ar fi intervenit suficient de rapid pentru a împiedica distribuirea imaginilor sexuale generate artificial, inclusiv a celor care implică minori.

Compania respinge acuzațiile privind lipsa de preocupare pentru siguranța utilizatorilor și susține că persoanele responsabile au încălcat în mod deliberat regulile platformei.

Oregon și Virginia acuză companiile lui Musk că au pus profiturile înaintea siguranței utilizatorilor

Procurorul general al statului Oregon, Dan Rayfield, și omologul său din Virginia, Jay Jones, au anunțat pe 23 noiembrie deschiderea unor acțiuni în justiție împotriva companiilor responsabile de dezvoltarea Grok și administrarea platformei X.

Potrivit documentelor prezentate de autorități, mecanismele de protecție ale chatbotului ar fi fost insuficiente, permițând generarea și distribuirea unor materiale intime fără consimțământ, inclusiv a unor imagini care constituie materiale de abuz sexual asupra copiilor.

Autoritățile din Virginia susțin că reducerea restricțiilor de siguranță ar fi făcut parte dintr-o strategie menită să atragă mai mulți utilizatori și să genereze venituri suplimentare. Procurorii acuză companiile și de încălcarea legislației privind protecția consumatorilor.

O analiză realizată de organizația Center for Countering Digital Hate estimează că, între 29 decembrie 2025 și 8 ianuarie 2026, Grok a generat și publicat pe X aproximativ trei milioane de imagini sexualizate, dintre care circa 23.000 păreau să reprezinte minori.

Controversele privind imaginile generate de Grok fără consimțământul persoanelor reprezentate au început la sfârșitul lunii decembrie 2025, după extinderea funcțiilor de generare și editare a imaginilor.

Acuzațiile formulate de cele două state americane urmează să fie analizate în instanță, nefiind stabilită încă răspunderea juridică a companiilor.

X susține că utilizatorii au încălcat deliberat mecanismele de siguranță ale Grok

În urma anunțării proceselor, reprezentanții companiilor lui Elon Musk au publicat o declarație în care au subliniat că protejarea copiilor reprezintă o prioritate și că materialele sexuale care implică minori, indiferent dacă sunt reale sau generate artificial, nu sunt tolerate.

Compania susține că persoanele responsabile de generarea acestor materiale au încălcat în mod deliberat condițiile de utilizare și au încercat să eludeze mecanismele de protecție implementate în Grok.

Potrivit reprezentanților săi, măsurile de siguranță au fost consolidate după identificarea primelor abuzuri, astfel încât solicitările privind generarea unor asemenea imagini să fie respinse.

În iulie 2026, xAI a deschis inclusiv o acțiune în justiție împotriva unui utilizator acuzat că a folosit chatbotul pentru generarea unor materiale ilegale care implicau minori.

Autoritățile americane contestă însă ideea că responsabilitatea aparține exclusiv utilizatorilor, susținând că modul în care produsul a fost dezvoltat și lansat a contribuit la amploarea fenomenului.

Situația a atras atenția și în afara Statelor Unite. La începutul anului, autoritățile britanice au pus presiune pe platforma X, solicitând clarificări privind funcționarea instrumentelor de inteligență artificială și eficiența măsurilor de protecție.

Responsabilitatea dezvoltatorilor de inteligență artificială, în centrul dezbaterilor internaționale

Procesele deschise în Oregon și Virginia readuc în atenție problema responsabilității juridice a companiilor care dezvoltă sisteme de inteligență artificială generativă.

În timp ce dezvoltatorii susțin că utilizatorii trebuie să răspundă pentru folosirea ilegală a instrumentelor tehnologice, autoritățile consideră că furnizorii acestor servicii au obligația de a anticipa riscurile și de a implementa mecanisme eficiente de prevenire a abuzurilor.

Un alt aspect controversat privește raportarea materialelor ilegale către organizațiile specializate în protejarea copiilor. Potrivit Futurism, peste 90% dintre anumite sesizări transmise de xAI către National Center for Missing & Exploited Children nu conțineau informațiile necesare pentru investigarea eficientă a cazurilor.

În ianuarie 2026, Comisia Europeană a deschis, la rândul său, o investigație privind imaginile sexuale generate prin intermediul Grok, analizând respectarea obligațiilor impuse platformelor digitale prin legislația europeană.

Rezultatul proceselor din Statele Unite ar putea avea implicații importante pentru întreaga industrie a inteligenței artificiale, inclusiv în privința standardelor de siguranță pe care companiile trebuie să le respecte înainte de lansarea unor produse accesibile publicului larg.