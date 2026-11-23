Ce face robotul și unde intră în joc bateria stației

În configurația demonstrată, automobilul ajunge în poziția de încărcare, iar robotul se ocupă de conectare și de deconectare la final. BYD leagă funcția și de parcarea automată, ceea ce deschide o întrebuințare mai plauzibilă pe termen scurt pentru flote, depozite sau parcări organizate. Acolo poți controla cu ce modele lucrezi, unde se opresc și cât de des trebuie repetată operația.

Instalația include panouri solare, stocare locală și echipamentul rapid de încărcare. O baterie staționară poate strânge energie în timp și o poate livra cu putere mare într-un interval scurt. Această funcție are sens atunci când puterea disponibilă pe loc trebuie gestionată, dar instalația nu produce energie suplimentară doar pentru că are un rezervor între ea și automobil. Costul, dimensionarea și numărul de sesiuni succesive vor conta dacă soluția trece de la demonstrație la stații cu trafic intens.

Robotul poate fi util și fără un record de putere: cablurile grele devin mai ușor de gestionat, iar cine are mobilitate redusă ar câștiga autonomie la stație. Beneficiul rămâne condiționat de compatibilitate și de o procedură de rezervă dacă brațul se oprește.

Când sunt posibile cele cinci minute

BYD indică o sesiune de la 10% la 70% în cinci minute și de la 10% la 97% în nouă minute pentru configurațiile compatibile din prezentare. Procentele spun mai mult decât afirmația că mașina „se încarcă în cinci minute”. Ele arată că nu este vorba despre un pachet gol umplut complet în acel timp. Nicio altă electrică nu preia automat performanța doar pentru că este parcată în același loc sau conectată fizic de robot.

În România, o astfel de stație ar fi deosebit de interesantă pe un traseu unde aglomerația de weekend contează. Un câștig de câteva minute pe mașină se vede cu adevărat abia dacă și următorul șofer poate începe fără întârzieri. Atunci devin importante locurile ocupate, accesul pentru mai multe mărci și cât de ușor primești ajutor dacă automatizarea nu găsește portul. Până când vor exista date din exploatare și informații de instalare locală, demonstrația explică ce este posibil într-un ansamblu proiectat cap-coadă de BYD.