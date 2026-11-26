Târguri de Crăciun în România, din noiembrie până în ianuarie. Datele și programul de vizitare
West Side Christmas Market se deschide joi, 26 noiembrie, în Parcul Drumul Taberei, iar vineri începe Târgul de Crăciun din Piața Constituției. Tot în aceste zile sunt programate deschideri la Piatra-Neamț, Brașov, Oradea, Timișoara și Alba Iulia. Pentru cei care pregătesc o ieșire de weekend, târgurile din Craiova, Sibiu, Arad și Cluj-Napoca sunt deja deschise.
La ce oră se deschid târgurile din București
West Side Christmas Market poate fi vizitat între 26 noiembrie și 27 decembrie, în Parcul Drumul Taberei. În prima zi, accesul începe la ora 17:00, iar aprinderea luminilor festive este programată la 19:45, urmată de artificii și, de la ora 20:00, de un concert Irina Rimes.
Printre atracții se numără patinoarul, caruselul, trenulețul, roata panoramică și sania VR. Ediția din acest an include și Labirintul și Banca Zburătoare, alături de Căsuța lui Moș Crăciun și ateliere pentru copii.
Programul obișnuit este de luni până vineri, între 15:00 și 22:00, iar în weekend și în zilele de sărbătoare, între 11:00 și 22:00. Intrarea este gratuită, unele atracții fiind plătite separat.
Târgul din Piața Constituției se deschide vineri, 27 noiembrie, la ora 17:00, și rămâne deschis până pe 27 decembrie. Vizitatorii vor găsi 133 de căsuțe cu produse tradiționale, obiecte artizanale, decorațiuni și preparate de sezon.
Bradul de aproximativ 30 de metri, roata panoramică, caruselul și trenulețul sunt principalele atracții. Programul include concerte, spectacole și activități la Casa lui Moș Crăciun.
După inaugurare, târgul poate fi vizitat de luni până vineri, între 12:00 și 22:00, iar sâmbăta și duminica, între 10:00 și 22:00. Accesul este gratuit.
Pentru familii, o altă variantă este „Poveste de Crăciun”, în Grădina Operei Comice pentru Copii, deschis între 20 noiembrie și 22 decembrie. Aici sunt amenajate un patinoar acoperit, roată panoramică, carusel și derdeluș, iar programul include ateliere și spectacole.
Intrarea în grădină este gratuită. Atracțiile și activitățile cu plată pot fi accesate pe baza tichetelor OCC.
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Unde se deschid târguri în următoarele zile
La Piatra-Neamț, evenimentul „Crăciun de poveste la Piatra” începe pe 26 noiembrie și continuă până pe 10 ianuarie 2027. Curtea Domnească și Piața Ștefan cel Mare găzduiesc decoruri festive, căsuțe și activități de sezon, iar deschiderea include un concert Fuego.
La Brașov, căsuțele din Piața Sfatului și Piața Sfântul Ioan se deschid pe 27 noiembrie. Târgul este programat până pe 3 ianuarie 2027.
Evenimentul oficial de inaugurare și aprinderea iluminatului festiv sunt programate pe 30 noiembrie, cu un spectacol care începe la ora 17:00. Programul include concerte și un spectacol de lasere.
La Oradea, târgul se desfășoară între 27 noiembrie și 26 decembrie. Amenajările sunt distribuite în Piața Unirii, Piața Ferdinand și Piața Independenței, cu produse artizanale, cadouri, preparate culinare și atracții pentru copii.
Roata panoramică, bradul și Căsuța lui Moș Crăciun se numără printre punctele de interes. Piața Independenței găzduiește zona gastronomică.
La Timișoara, deschiderea este programată sâmbătă, 28 noiembrie, iar târgul rămâne deschis până pe 7 ianuarie 2027. Evenimentul cuprinde Piața Victoriei, Piața Libertății, Piața Sfântul Gheorghe, Piața Unirii și Parcul Central.
Parcul Central găzduiește patinoarul și mai multe atracții pentru copii. În piețele orașului sunt programate concerte, spectacole și activități de sărbători.
La Alba Iulia, programul actual anunță deschiderea târgului pe 28 noiembrie, la ora 19:00, în Piața Cetății. Aprinderea iluminatului festiv este urmată de un spectacol pentru copii cu Gașca Zurli, în cadrul manifestărilor dedicate Zilei Naționale.
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Târgurile deja deschise pe care le poți vizita
Craiova a deschis sezonul pe 13 noiembrie, cu ediția „Tărâmul Elfilor”, programată până pe 3 ianuarie 2027. Centrul orașului găzduiește decoruri tematice, Fabrica de Jucării a lui Moș Crăciun, bradul traversat de un trenuleț și sania zburătoare.
Căsuțele completează traseul cu produse artizanale, dulciuri și preparate tradiționale. Programul se întinde până la ora 22:00 în timpul săptămânii și până la 23:00 în weekend.
La Sibiu, târgul din Piața Mare este deschis tot din 13 noiembrie și continuă până pe 3 ianuarie 2027. Vizitatorii găsesc roată panoramică, carusel, patinoar, produse artizanale și specialități culinare.
Programul obișnuit este 11:00–22:00 în timpul săptămânii și 10:00–22:00 în weekend. Pe 24 și 31 decembrie, târgul se închide la ora 16:00, iar pe 25 decembrie și 1 ianuarie se deschide la 16:00.
La Arad, târgul început pe 14 noiembrie poate fi vizitat până pe 10 ianuarie 2027. Evenimentul este amenajat în Piața Catedralei, Parcul Reconcilierii și pe platoul din fața Palatului Administrativ, cu produse tradiționale, concerte și atracții pentru familii.
La Cluj-Napoca, „Planeta Crăciun” este deschisă între 20 noiembrie și 1 ianuarie 2027, în Piața Unirii. Oferta include căsuțe cu produse de sezon, roată panoramică, carusel, concerte și activități pentru copii.