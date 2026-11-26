Printre atracții se numără patinoarul, caruselul, trenulețul, roata panoramică și sania VR. Ediția din acest an include și Labirintul și Banca Zburătoare, alături de Căsuța lui Moș Crăciun și ateliere pentru copii.

Programul obișnuit este de luni până vineri, între 15:00 și 22:00, iar în weekend și în zilele de sărbătoare, între 11:00 și 22:00. Intrarea este gratuită, unele atracții fiind plătite separat.

Târgul din Piața Constituției se deschide vineri, 27 noiembrie, la ora 17:00, și rămâne deschis până pe 27 decembrie. Vizitatorii vor găsi 133 de căsuțe cu produse tradiționale, obiecte artizanale, decorațiuni și preparate de sezon.

Bradul de aproximativ 30 de metri, roata panoramică, caruselul și trenulețul sunt principalele atracții. Programul include concerte, spectacole și activități la Casa lui Moș Crăciun.

După inaugurare, târgul poate fi vizitat de luni până vineri, între 12:00 și 22:00, iar sâmbăta și duminica, între 10:00 și 22:00. Accesul este gratuit.

Pentru familii, o altă variantă este „Poveste de Crăciun”, în Grădina Operei Comice pentru Copii, deschis între 20 noiembrie și 22 decembrie. Aici sunt amenajate un patinoar acoperit, roată panoramică, carusel și derdeluș, iar programul include ateliere și spectacole.

Intrarea în grădină este gratuită. Atracțiile și activitățile cu plată pot fi accesate pe baza tichetelor OCC.