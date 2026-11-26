Autoritățile responsabile de securitatea cibernetică din Italia și Elveția au emis avertismente privind atacurile informatice autonome coordonate cu ajutorul inteligenței artificiale, potrivit unui material publicat de BleepingComputer pe 25 noiembrie 2026.

Printre organizațiile afectate se numără și operatori de infrastructură critică, iar specialiștii avertizează că automatizarea atacurilor pune o presiune suplimentară asupra echipelor responsabile de securitatea informatică.

Agenții AI au compromis numeroase sisteme informatice în Italia, în doar câteva ore

CSIRT Italia, echipa națională responsabilă de răspunsul la incidente de securitate informatică, a identificat mai multe campanii de amploare în care atacatorii au utilizat agenți autonomi de inteligență artificială pentru compromiterea sistemelor conectate la internet.

În anumite situații, mai mulți agenți AI au lucrat în paralel, reușind să compromită un număr mare de sisteme într-un interval de numai câteva ore.

Spre deosebire de instrumentele tradiționale de automatizare, agenții de inteligență artificială au capacitatea de a-și adapta comportamentul în funcție de informațiile pe care le descoperă. Autoritățile italiene au constatat inclusiv că aceștia puteau genera cod malițios în timp real.

Fenomenul confirmă tendințele semnalate recent de cercetătorii Amazon Threat Intelligence, care au descoperit că hackerii pot folosi inteligența artificială pentru a prelua controlul serverelor în doar 11 minute.

Principala problemă pentru organizații este reducerea intervalului dintre identificarea unei vulnerabilități și exploatarea acesteia. Echipele de securitate informatică au astfel tot mai puțin timp la dispoziție pentru a interveni înainte ca sistemele să fie compromise.

Elveția confirmă primele atacuri cibernetice realizate cu succes de agenți AI

Centrul Național pentru Securitate Cibernetică din Elveția (NCSC) a confirmat primirea primelor raportări privind atacuri informatice în care au fost implicați agenți de inteligență artificială.

Incidentele au afectat mai multe organizații, inclusiv operatori de infrastructură critică din cel puțin două sectoare de activitate. Potrivit instituției elvețiene, toate cazurile cunoscute până în prezent au condus la compromiterea sistemelor informatice ale victimelor.

Autoritățile au constatat că atacurile au profitat inclusiv de probleme de securitate deja cunoscute, precum parolele slabe, vulnerabilitățile software necorectate și configurarea necorespunzătoare a sistemelor.

NCSC susține că numărul instrumentelor bazate pe agenți AI disponibile public, adesea gratuit, aproape s-a dublat începând din luna octombrie 2026.

Situația este îngrijorătoare și pentru instituțiile europene, în contextul în care Comisia Europeană a confirmat recent furtul unor date personale în urma unui atac cibernetic asistat de inteligența artificială.

Automatizarea unor operațiuni informatice complexe poate reduce inclusiv nivelul de pregătire tehnică necesar atacatorilor, facilitând desfășurarea unor campanii la scară largă.

Cum se pot proteja companiile împotriva atacurilor cibernetice autonome

Autoritățile din Italia și Elveția recomandă organizațiilor să își reevalueze strategiile de securitate informatică și să acorde prioritate remedierii vulnerabilităților sistemelor accesibile prin internet.

Instituția elvețiană recomandă instalarea actualizărilor care remediază vulnerabilități critice în maximum 24 de ore de la publicarea acestora, precum și utilizarea autentificării multifactoriale sau a cheilor digitale de acces (passkeys).

Dacă administrezi infrastructura informatică a unei companii, limitează numărul serviciilor expuse pe internet, dezactivează funcțiile de administrare la distanță atunci când nu sunt necesare și acordă utilizatorilor doar permisiunile de care au nevoie pentru desfășurarea activității.

Monitorizează tentativele neobișnuite de autentificare, transferurile suspecte de date și modificările neautorizate ale sistemelor informatice.

Așa cum a explicat Ciprian Pocovnicu, specialist în securitate cibernetică, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Playtech, inteligența artificială reduce considerabil timpul necesar compromiterii unei companii, iar soluțiile tradiționale de protecție nu mai sunt suficiente în toate situațiile.

Avertismentele autorităților italiene și elvețiene demonstrează că atacurile informatice autonome nu mai reprezintă doar un scenariu teoretic. În timp ce inteligența artificială oferă instrumente tot mai performante pentru apărarea sistemelor informatice, aceleași progrese tehnologice pot fi valorificate și de infractorii cibernetici.

Pentru organizații, capacitatea de a identifica rapid amenințările și de a interveni înainte ca acestea să producă pagube devine o componentă esențială a securității digitale.