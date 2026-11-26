Articolul 183 din Codul de procedură fiscală stabilește majorarea de 1% pentru fiecare lună sau fracțiune de lună. Procentul se aplică obligației principale rămase neachitate, până la stingerea acesteia, inclusiv.

Asta înseamnă că intrarea într-o nouă lună poate adăuga un nou cost, chiar dacă achiți restanța în primele zile. Nu trebuie să treacă o lună întreagă pentru aplicarea procentului.

Dacă impozitul anual de același tip, datorat aceluiași buget local, este de cel mult 50 de lei, plata integrală are termen la 31 martie. Pentru plata anticipată a întregului impozit anual până la această dată, consiliul local poate acorda o bonificație de până la 10%.

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Cât ajunge de plată un impozit anual de 1.000 de lei

Pentru un impozit anual de 1.000 de lei, împărțit în două rate de câte 500 de lei, neachitarea ambelor tranșe până la sfârșitul lui decembrie adaugă 60 de lei. Calculul presupune că nu au existat plăți parțiale sau alte situații care să modifice restanța.

Prima rată acumulează nouă luni de întârziere, din aprilie până în decembrie. Majorarea este de 9% din 500 de lei, adică 45 de lei.

Pentru a doua rată se iau în calcul octombrie, noiembrie și decembrie. Majorarea este de 3% din 500 de lei, respectiv 15 lei.