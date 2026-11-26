Nu ai plătit impozitul pe casă, teren sau mașină în 2026? Cât se adaugă la datorie și ce se întâmplă din ianuarie
Impozitele locale neachitate la termen generează majorări de întârziere de 1% pentru fiecare lună sau fracțiune de lună, aplicate sumelor restante. Dacă ai datorii pentru locuință, teren sau mașină, acestea trec în 2027, iar costurile suplimentare continuă să se acumuleze până la plată. Autoritatea fiscală locală poate începe executarea silită și înainte de sfârșitul anului, cu respectarea procedurii legale.
De când se calculează majorările pentru impozitele restante
Impozitele pe clădiri, terenuri și mijloace de transport se achită, ca regulă, în două rate egale, până la 31 martie și 30 septembrie, inclusiv. Pentru prima rată neachitată, majorările curg din 1 aprilie, iar pentru a doua, din 1 octombrie.
Articolul 183 din Codul de procedură fiscală stabilește majorarea de 1% pentru fiecare lună sau fracțiune de lună. Procentul se aplică obligației principale rămase neachitate, până la stingerea acesteia, inclusiv.
Asta înseamnă că intrarea într-o nouă lună poate adăuga un nou cost, chiar dacă achiți restanța în primele zile. Nu trebuie să treacă o lună întreagă pentru aplicarea procentului.
Dacă impozitul anual de același tip, datorat aceluiași buget local, este de cel mult 50 de lei, plata integrală are termen la 31 martie. Pentru plata anticipată a întregului impozit anual până la această dată, consiliul local poate acorda o bonificație de până la 10%.
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Cât ajunge de plată un impozit anual de 1.000 de lei
Pentru un impozit anual de 1.000 de lei, împărțit în două rate de câte 500 de lei, neachitarea ambelor tranșe până la sfârșitul lui decembrie adaugă 60 de lei. Calculul presupune că nu au existat plăți parțiale sau alte situații care să modifice restanța.
Prima rată acumulează nouă luni de întârziere, din aprilie până în decembrie. Majorarea este de 9% din 500 de lei, adică 45 de lei.
Pentru a doua rată se iau în calcul octombrie, noiembrie și decembrie. Majorarea este de 3% din 500 de lei, respectiv 15 lei.
Totalul ajunge astfel la 1.060 de lei. Dacă datoria rămâne neachitată și în ianuarie 2027, calculul majorărilor continuă, iar contribuabilul va avea de achitat și impozitele aferente noului an, la termenele lor.
Ce se întâmplă dacă primești o somație
Conform articolului 230 din Codul de procedură fiscală, executarea silită începe prin comunicarea somației, însoțită de un exemplar al titlului executoriu. Autoritatea nu trebuie să aștepte trecerea în anul următor pentru a demara recuperarea datoriei.
Din momentul comunicării somației ai 15 zile pentru stingerea debitului sau pentru notificarea intenției de a începe procedura de mediere. Dacă nu intervine niciuna dintre aceste situații, măsurile de executare pot continua.
Recuperarea sumelor poate presupune poprirea conturilor, urmărirea veniturilor ori a bunurilor, în condițiile și limitele prevăzute de lege. Somația indică suma urmărită și consecințele neachitării.
Restanțele pot afecta și vânzarea unei locuințe, a unui teren sau a unei mașini. Articolul 159 cere îndeplinirea obligațiilor față de bugetul local unde bunul este înregistrat fiscal, inclusiv achitarea impozitului aferent anului înstrăinării, în condițiile legii.
Verificarea privește toate obligațiile datorate acelui buget local, nu doar impozitul bunului vândut. Situația poate fi confirmată prin certificatul fiscal sau verificată electronic, iar pentru autoturisme există și procedura bazată pe formularul de contract de înstrăinare-dobândire.
Regulile fiscale în vigoare prevăd verificarea obligațiilor locale și pentru cumpărători. Aceștia trebuie să dovedească achitarea datoriilor către bugetul local de la domiciliu, sediu sau punctul de lucru, după caz.
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Cum poți solicita plata în rate
Dacă nu poți achita integral, articolul 185 permite autorității fiscale locale să aprobe, la cererea temeinic justificată a contribuabilului, eșalonări pe cel mult cinci ani. Procedura se stabilește prin hotărârea autorității deliberative locale.
Pentru obligațiile principale eșalonate, legea prevede majorări de 0,5% pe lună sau fracțiune de lună pe durata înlesnirii. Persoanele fizice trebuie să constituie, pentru eșalonare, o garanție echivalentă cu două rate medii, calculată potrivit regulilor legale.
Cererea se depune la direcția locală de taxe și impozite, unde poți afla documentele și condițiile aplicabile. Tot acolo poți verifica soldul datoriei și înregistrarea plăților.
Situația fiscală poate fi consultată și prin Ghișeul.ro, dacă primăria oferă acest serviciu. Pentru o eșalonare, verifică procedura aprobată de consiliul local și solicită instituției calculul sumelor de achitat.