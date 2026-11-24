Elon Musk nu a știut ce să spună la lansarea Tesla din Buenos Aires

Evenimentul a avut loc la Arenas Studio, în cartierul La Boca din Buenos Aires. Președintele Javier Milei a ținut un discurs de mai puțin de opt minute, după care moderatorul i-a invitat pe cei prezenți să îl întâmpine pe următorul invitat. Elon Musk a apărut pe un ecran uriaș, printr-o conexiune video realizată din ceea ce părea să fie cabina unui avion.

Reacția lui Milei a fost una entuziastă. Președintele argentinian a izbucnit în râs și a început să sară de bucurie în momentul în care l-a văzut pe miliardar. Musk a început intervenția cu un mesaj de salut adresat publicului și a spus că se bucură să împărtășească experiența Tesla cu argentinienii și să deschidă un nou capitol pentru companie în această țară.

Discursul nu a continuat însă în aceeași notă. Musk a început să privească în lateral și a părut că își caută cuvintele. A explicat că nu prea știe ce să spună, în afară de faptul că le mulțumește celor prezenți pentru primirea făcută companiei Tesla în Argentina.

A urmat o scurtă referire la o posibilă rețea de încărcare dezvoltată în colaborare cu YPF, compania petrolieră de stat din Argentina. După un nou mesaj de mulțumire, Musk a spus: „Îmi pare rău, chiar nu știu ce vreau să spun”.

Transmisiunea s-a întrerupt la scurt timp după această afirmație, fără ca miliardarul să își încheie intervenția cu un mesaj de rămas-bun. În total, apariția sa a durat aproximativ două minute și nu a inclus o prezentare propriu-zisă a mașinilor pe care Tesla tocmai le introdusese pe piața locală.

Javier Milei l-a numit pe Elon Musk Leonardo da Vinci al secolului XXI

După încheierea conexiunii video, Javier Milei a revenit în fața publicului și a încercat să transforme momentul într-o situație mai puțin stânjenitoare. Președintele argentinian a spus că „cei care fac multe vorbesc puțin”, referindu-se la activitatea miliardarului american.

Milei l-a descris apoi pe Musk drept „Leonardo da Vinci al secolului XXI”, o comparație care a atras atenția în contextul intervenției neobișnuit de scurte a fondatorului Tesla. Relația dintre cei doi este una cunoscută, iar apariția miliardarului la eveniment fusese așteptată ca unul dintre momentele importante ale lansării.