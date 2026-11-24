Elon Musk a rămas fără cuvinte la lansarea Tesla în Argentina. Javier Milei a încercat să salveze momentul în fața publicului VIDEO
Tesla și-a lansat oficial operațiunile în Argentina, în cadrul unui eveniment organizat vineri, 21 noiembrie, la Buenos Aires, la care a participat și președintele țării, Javier Milei. Elon Musk a intervenit printr-o transmisiune video, însă apariția sa a luat o turnură neașteptată. După câteva fraze despre intrarea companiei pe piața argentiniană, miliardarul a recunoscut că nu știe ce să spună, iar intervenția s-a încheiat după aproximativ două minute.
Momentul a devenit rapid viral pe rețelele sociale, mai ales după ce Milei a încercat să detensioneze situația cu o declarație elogioasă la adresa șefului Tesla. Evenimentul a marcat intrarea oficială a producătorului american pe o nouă piață sud-americană, unde concurența este deja puternică, iar BYD are un avans important în segmentul mașinilor electrice, scrie Elektrek.
Elon Musk nu a știut ce să spună la lansarea Tesla din Buenos Aires
Evenimentul a avut loc la Arenas Studio, în cartierul La Boca din Buenos Aires. Președintele Javier Milei a ținut un discurs de mai puțin de opt minute, după care moderatorul i-a invitat pe cei prezenți să îl întâmpine pe următorul invitat. Elon Musk a apărut pe un ecran uriaș, printr-o conexiune video realizată din ceea ce părea să fie cabina unui avion.
Reacția lui Milei a fost una entuziastă. Președintele argentinian a izbucnit în râs și a început să sară de bucurie în momentul în care l-a văzut pe miliardar. Musk a început intervenția cu un mesaj de salut adresat publicului și a spus că se bucură să împărtășească experiența Tesla cu argentinienii și să deschidă un nou capitol pentru companie în această țară.
Discursul nu a continuat însă în aceeași notă. Musk a început să privească în lateral și a părut că își caută cuvintele. A explicat că nu prea știe ce să spună, în afară de faptul că le mulțumește celor prezenți pentru primirea făcută companiei Tesla în Argentina.
A urmat o scurtă referire la o posibilă rețea de încărcare dezvoltată în colaborare cu YPF, compania petrolieră de stat din Argentina. După un nou mesaj de mulțumire, Musk a spus: „Îmi pare rău, chiar nu știu ce vreau să spun”.
Transmisiunea s-a întrerupt la scurt timp după această afirmație, fără ca miliardarul să își încheie intervenția cu un mesaj de rămas-bun. În total, apariția sa a durat aproximativ două minute și nu a inclus o prezentare propriu-zisă a mașinilor pe care Tesla tocmai le introdusese pe piața locală.
Javier Milei l-a numit pe Elon Musk Leonardo da Vinci al secolului XXI
După încheierea conexiunii video, Javier Milei a revenit în fața publicului și a încercat să transforme momentul într-o situație mai puțin stânjenitoare. Președintele argentinian a spus că „cei care fac multe vorbesc puțin”, referindu-se la activitatea miliardarului american.
Milei l-a descris apoi pe Musk drept „Leonardo da Vinci al secolului XXI”, o comparație care a atras atenția în contextul intervenției neobișnuit de scurte a fondatorului Tesla. Relația dintre cei doi este una cunoscută, iar apariția miliardarului la eveniment fusese așteptată ca unul dintre momentele importante ale lansării.
Înregistrarea intervenției a început să circule rapid pe rețelele sociale din Argentina. Unul dintre videoclipurile distribuite online a acumulat peste 1,1 milioane de vizualizări într-o singură noapte, potrivit informațiilor publicate de Electrek.
Lansarea reprezenta o ocazie importantă pentru Tesla, care încearcă să își extindă prezența în America de Sud. În mod obișnuit, asemenea evenimente sunt folosite pentru a prezenta produsele, pentru a explica avantajele unei noi piețe și pentru a atrage potențiali cumpărători. De această dată, intervenția celui mai cunoscut reprezentant al companiei nu a oferit prea multe informații despre mașini sau despre planurile comerciale din Argentina.
Ce modele Tesla pot fi cumpărate în Argentina și cât costă
În aceeași zi cu evenimentul de lansare, Tesla a deschis comenzile online pentru cinci versiuni ale modelelor Model 3 și Model Y. Toate mașinile sunt importate din fabrica Gigafactory Shanghai, din China, iar prețurile anunțate includ taxa pe valoarea adăugată.
Modelul de bază este Tesla Model 3 RWD, cu un preț de 40.990 de dolari. Pentru SUV-ul Model Y Premium RWD, prețul este de 43.990 de dolari. Oferta continuă cu Model 3 Premium Long Range, disponibil pentru 46.490 de dolari, și Model Y Premium Long Range, care costă 49.990 de dolari.
Cea mai scumpă versiune disponibilă la lansare este Model 3 Performance, cu un preț de 53.990 de dolari. La aceste sume se adaugă aproximativ 600 de dolari pentru rezervare, transport și documentație.
Primele livrări sunt estimate pentru martie sau aprilie 2027. Tesla nu va utiliza reprezentanțe auto tradiționale pentru vânzări, comenzile urmând să fie plasate online. Compania va avea însă spații de prezentare în centrele comerciale Unicenter și Alcorta Shopping din Buenos Aires.
Argentina devine astfel a patra piață din America de Sud în care Tesla operează printr-un model de vânzare directă, după Chile, Columbia și Uruguay. În cazul Uruguayului, lansarea a avut loc în luna iulie.
Tesla intră pe o piață unde BYD are deja un avantaj important
Intrarea Tesla în Argentina are loc într-un moment în care piața locală a mașinilor electrice este deja competitivă. BYD ocupă o poziție importantă în acest segment și beneficiază de schimbările legislative adoptate de guvernul lui Javier Milei.
Autoritățile argentiniene au redus taxele de import pentru mașinile electrice, o măsură care a favorizat accesul producătorilor internaționali și a contribuit la extinderea ofertei. BYD a reușit să profite de aceste condiții înaintea rivalului american, astfel că Tesla intră pe o piață unde consumatorii au deja alternative.
Există și o diferență între momentul lansării comerciale și livrarea efectivă a mașinilor. Deși comenzile pentru cele cinci versiuni au fost deschise, clienții vor trebui să aștepte până în primăvara anului 2027 pentru primele exemplare.
Lansarea din Argentina vine și într-o perioadă dificilă pentru vânzările globale ale Tesla. Livrările companiei au scăzut cu 8,6% în 2025, ajungând la 1,636 milioane de vehicule. A fost al doilea an consecutiv în care producătorul american a raportat o scădere anuală.
În paralel, Elon Musk a vorbit în repetate rânduri despre viitorul companiei în termeni de robotaxiuri și roboți umanoizi Optimus, proiecte care ar urma să aibă un rol important în strategia Tesla. Totuși, mașinile electrice rămân principalul produs comercial al companiei, iar extinderea pe piețe noi presupune atragerea unor clienți care trebuie convinși să aleagă modelele Tesla în detrimentul concurenței.
JAJAJAJ QUE ES ESTO, Milei lo llamó de sorpresa a Elon Musk para que diga algo sobre el local de Tesla inaugurado y es lo mas INCÓMODO que vas a ver en tu vida, se quería ir a la mierda y COLGÓ, durísimo, ni Elon Musk lo soporta al gordo pelotudo https://t.co/CrJkv4iu1x
— TUGO News (@TugoNews) November 21, 2026