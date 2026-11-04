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ECONOMIE

Un nou semnal de alarmă pentru economia României. Prețurile producătorilor au crescut cu 13,8%, cum sunt românii afectaţi direct

Un nou semnal de alarmă pentru economia României. Prețurile producătorilor au crescut cu 13,8%, cum sunt românii afectaţi direct
Energia împinge în sus costurile din industrie. Ce produse s-ar putea scumpi pentru români (Foto: Profimedia)
Diana Dumitrache
de Diana Dumitrache
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Prețurile producției industriale din România au crescut cu 13,8% în septembrie 2026, comparativ cu aceeași lună a anului trecut, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS). Majorarea arată că firmele producătoare se confruntă cu costuri și prețuri de vânzare tot mai ridicate, o evoluție care poate ajunge să afecteze și bugetele românilor, prin scumpirea unor produse și servicii.

Prețurile producătorilor au crescut și față de luna august

Datele INS arată că prețurile producției industriale, calculate pentru piața internă și cea externă, au avansat cu 2,6% în septembrie față de august 2026. Creșterea a fost mai accentuată pentru produsele destinate pieței românești, unde prețurile au urcat cu 3,13% într-o singură lună și cu 14,82% față de septembrie 2025.

În cazul produselor destinate exportului, majorarea lunară a fost de 1,21%, iar cea anuală de 11,28%. Practic, diferența arată că prețurile producătorilor au crescut mai rapid pe piața internă decât pe cea externă.

Indicatorul urmărit de INS măsoară evoluția prețurilor la care producătorii își vând produsele, nu prețurile plătite direct de populație în magazine.

Energia înregistrează cele mai mari scumpiri

Cele mai importante majorări au fost înregistrate în industria energetică, unde prețurile au crescut cu 24,95% într-un an. Industria bunurilor intermediare, care furnizează materiale și componente utilizate de alte fabrici, a raportat o creștere de 11,92%.

Prețurile bunurilor de capital, categorie care include utilaje și echipamente, au urcat cu 6,09%, în timp ce bunurile de uz curent s-au scumpit la nivelul producătorilor cu 5,75%. Pentru bunurile de folosință îndelungată, majorarea a fost de 3,70%.

Pe sectoare de activitate, industria extractivă a înregistrat o creștere de 22,4%, iar producția și furnizarea energiei electrice, termice și gazelor, de 17,73%. În sectorul apei, salubrității și gestionării deșeurilor, avansul a fost de 14,70%.

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Cum ar putea fi afectați românii de aceste creșteri

Scumpirile din industrie nu se reflectă automat și integral în prețurile de la raft, însă pot reprezenta un semnal privind evoluția viitoare a inflației.

De exemplu, o fabrică de produse alimentare care plătește mai mult pentru energie, ambalaje sau transport poate încerca să recupereze o parte din costuri prin majorarea prețurilor de vânzare.

Ulterior, aceste creșteri pot ajunge la consumatori, în funcție de concurență, cerere și deciziile comercianților.

Dacă un produs costă în prezent 20 de lei, o eventuală majorare de 5% a prețului final l-ar duce la 21 de lei. Acesta este însă doar un exemplu de calcul, nu o prognoză rezultată din datele INS.

Pentru familiile care cheltuiesc o parte importantă din venituri pe alimente, utilități și alte produse esențiale, chiar și majorările moderate pot pune presiune pe bugetul lunar.

Ce înseamnă aceste cifre pentru economia României

Creșterea prețurilor industriale poate afecta atât consumatorii, cât și companiile. De exemplu, firmele care nu pot transfera integral costurile către clienți riscă să înregistreze marje de profit mai mici. În aceste condiții, unele pot amâna investițiile, pot reduce cheltuielile sau pot deveni mai prudente în privința angajărilor.

În același timp, producătorii români care exportă pot întâmpina dificultăți dacă produsele lor devin mai scumpe decât cele ale concurenților din alte țări.

Totuși, majorarea indicelui prețurilor producției industriale nu înseamnă automat că economia produce mai puțin sau că toate companiile înregistrează pierderi.

Pentru a evalua situația economică în ansamblu, aceste date trebuie analizate împreună cu evoluția producției industriale, a consumului, a salariilor și a inflației.

Vor continua scumpirile în magazine?

Evoluția prețurilor producătorilor reprezintă un indicator important pentru perioada următoare, deoarece unele majorări pot fi transmise cu întârziere către consumatori.

Cu toate acestea, o creștere anuală de 13,8% a prețurilor industriale nu înseamnă că toate produsele din magazine se vor scumpi cu același procent.

Impactul va depinde de costurile fiecărui sector, de capacitatea companiilor de a absorbi majorările și de puterea de cumpărare a populației.

Pentru români, datele INS arată că presiunile asupra prețurilor nu au dispărut, iar evoluția costurilor din industrie rămâne importantă pentru bugetele gospodăriilor în lunile următoare.

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