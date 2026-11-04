Un nou semnal de alarmă pentru economia României. Prețurile producătorilor au crescut cu 13,8%, cum sunt românii afectaţi direct

În cazul produselor destinate exportului, majorarea lunară a fost de 1,21%, iar cea anuală de 11,28%. Practic, diferența arată că prețurile producătorilor au crescut mai rapid pe piața internă decât pe cea externă.

Indicatorul urmărit de INS măsoară evoluția prețurilor la care producătorii își vând produsele, nu prețurile plătite direct de populație în magazine.

Energia înregistrează cele mai mari scumpiri

Cele mai importante majorări au fost înregistrate în industria energetică, unde prețurile au crescut cu 24,95% într-un an. Industria bunurilor intermediare, care furnizează materiale și componente utilizate de alte fabrici, a raportat o creștere de 11,92%.

Prețurile bunurilor de capital, categorie care include utilaje și echipamente, au urcat cu 6,09%, în timp ce bunurile de uz curent s-au scumpit la nivelul producătorilor cu 5,75%. Pentru bunurile de folosință îndelungată, majorarea a fost de 3,70%.

Pe sectoare de activitate, industria extractivă a înregistrat o creștere de 22,4%, iar producția și furnizarea energiei electrice, termice și gazelor, de 17,73%. În sectorul apei, salubrității și gestionării deșeurilor, avansul a fost de 14,70%.

Cum ar putea fi afectați românii de aceste creșteri

Scumpirile din industrie nu se reflectă automat și integral în prețurile de la raft, însă pot reprezenta un semnal privind evoluția viitoare a inflației.

De exemplu, o fabrică de produse alimentare care plătește mai mult pentru energie, ambalaje sau transport poate încerca să recupereze o parte din costuri prin majorarea prețurilor de vânzare.