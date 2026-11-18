România, pe primul loc în UE la inflație. Ce țări au cele mai mici scumpiri

Datele Eurostat arată că România ocupă primul loc în clasamentul statelor membre cu cele mai mari rate anuale ale inflației, fiind urmată de Lituania, cu 6,1%, și Bulgaria, cu 5,9%. La polul opus se află Suedia, unde inflația anuală a fost de numai 0,6%, urmată de Cehia și Danemarca, ambele cu 2,1%.

Comparativ cu septembrie 2026, inflația a scăzut în nouă state membre, a rămas neschimbată în două și a crescut în alte 16, inclusiv în România, unde indicatorul armonizat a urcat de la 6,5% la 7%. Această evoluție arată că, deși scumpirile afectează întreaga economie europeană, ritmul lor diferă considerabil de la o țară la alta.

Serviciile s-au scumpit cu peste 11%. Unde se duc cei mai mulți bani

Potrivit Institutului Național de Statistică, rata anuală a inflației calculată prin metodologia națională a ajuns în octombrie la 6,94%, cele mai importante majorări fiind înregistrate în sectorul serviciilor.

Prețurile serviciilor au crescut cu 11,23% față de octombrie 2025, în timp ce mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 7,66%, iar produsele alimentare cu 3,07%.

Pentru cetățeni, aceste procente se traduc prin cheltuieli mai mari pentru diverse servicii utilizate în viața de zi cu zi, de la transport și întreținerea locuinței până la alte activități pentru care sunt necesare plăți periodice.

De exemplu, un serviciu care costa 200 de lei în urmă cu un an ar ajunge la aproximativ 222 de lei dacă prețul său ar fi crescut cu 11,23%, în timp ce un coș de produse alimentare de 1.000 de lei ar costa aproximativ 1.031 de lei, dacă ar urma creșterea medie a prețurilor alimentelor.

Ce înseamnă inflația de 7% pentru salariile și pensiile românilor

O inflație anuală de 7% nu înseamnă că toate produsele s-au scumpit în aceeași măsură, ci că nivelul general al prețurilor de consum este cu 7% mai mare decât în urmă cu un an, potrivit indicelui armonizat.