În cazul șoferilor al căror permis expiră în acest interval, legislația nu prevede prelungirea automată a valabilității documentului până în prima zi lucrătoare.

Așadar, dacă permisul de conducere expiră pe 29 noiembrie 2026, titularul nu mai poate circula în baza acestuia începând cu 30 noiembrie, chiar dacă serviciile de eliberare a permiselor sunt închise. De asemenea, existența unei programări pentru preschimbarea permisului nu îi oferă șoferului posibilitatea de a conduce după expirarea documentului.

Ce amendă riscă șoferii care circulă cu permisul expirat în 2026

Potrivit articolului 101, alineatul (1), punctul 1, din OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, conducerea cu permisul expirat constituie contravenție și se sancționează cu amendă din clasa a III-a de sancțiuni, respectiv între șase și opt puncte-amendă.

Având în vedere că valoarea punctului-amendă este de 216,25 lei, sancțiunile aplicabile în noiembrie 2026 sunt cuprinse între 1.297,50 lei și 1.730 de lei. Totodată, conform articolului 111 din același act normativ, polițistul va reține permisul expirat, eliberând o dovadă înlocuitoare cu drept de circulație pentru 15 zile.

Această dovadă nu trebuie confundată însă cu o perioadă de grație acordată automat tuturor șoferilor după expirarea permisului.

Trebuie să susții din nou examenul auto dacă permisul a expirat?

Românii care nu reușesc să își preschimbe permisul înainte de expirarea acestuia nu trebuie să susțină din nou examenul teoretic sau proba practică, indiferent de perioada scursă de la expirarea documentului.

Potrivit articolului 24, alineatul (5³), din OUG nr. 195/2002, eliberarea unui permis cu o nouă valabilitate administrativă se realizează fără susținerea unui nou examen, însă este necesară efectuarea examinării medicale.