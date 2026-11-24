Permisul de conducere expiră în minivacanța de 1 Decembrie? Ce spune legea, ce amenzi riști și cum poți preschimba documentul
Numeroși români se pregătesc să plece la drum în minivacanța de Sfântul Andrei și 1 Decembrie, însă, pe lângă verificarea asigurării RCA, a rovinietei și a stării tehnice a autoturismului, șoferii trebuie să acorde atenție și datei de expirare a permisului de conducere. Chiar dacă documentul expiră într-o zi de sărbătoare legală, când instituțiile publice sunt închise, legislația rutieră nu prevede o perioadă de grație.
Mai poți conduce dacă permisul auto expiră într-o zi liberă legală?
În 2026, Sfântul Andrei, sărbătorit pe 30 noiembrie, cade într-o zi de luni, iar Ziua Națională a României, pe 1 decembrie, într-o zi de marți, astfel încât mulți angajați vor beneficia de patru zile libere consecutive, în perioada 28 noiembrie – 1 decembrie.
În cazul șoferilor al căror permis expiră în acest interval, legislația nu prevede prelungirea automată a valabilității documentului până în prima zi lucrătoare.
Așadar, dacă permisul de conducere expiră pe 29 noiembrie 2026, titularul nu mai poate circula în baza acestuia începând cu 30 noiembrie, chiar dacă serviciile de eliberare a permiselor sunt închise. De asemenea, existența unei programări pentru preschimbarea permisului nu îi oferă șoferului posibilitatea de a conduce după expirarea documentului.
Ce amendă riscă șoferii care circulă cu permisul expirat în 2026
Potrivit articolului 101, alineatul (1), punctul 1, din OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, conducerea cu permisul expirat constituie contravenție și se sancționează cu amendă din clasa a III-a de sancțiuni, respectiv între șase și opt puncte-amendă.
Având în vedere că valoarea punctului-amendă este de 216,25 lei, sancțiunile aplicabile în noiembrie 2026 sunt cuprinse între 1.297,50 lei și 1.730 de lei. Totodată, conform articolului 111 din același act normativ, polițistul va reține permisul expirat, eliberând o dovadă înlocuitoare cu drept de circulație pentru 15 zile.
Această dovadă nu trebuie confundată însă cu o perioadă de grație acordată automat tuturor șoferilor după expirarea permisului.
Trebuie să susții din nou examenul auto dacă permisul a expirat?
Românii care nu reușesc să își preschimbe permisul înainte de expirarea acestuia nu trebuie să susțină din nou examenul teoretic sau proba practică, indiferent de perioada scursă de la expirarea documentului.
Potrivit articolului 24, alineatul (5³), din OUG nr. 195/2002, eliberarea unui permis cu o nouă valabilitate administrativă se realizează fără susținerea unui nou examen, însă este necesară efectuarea examinării medicale.
Cu alte cuvinte, simpla expirare a permisului nu atrage anularea acestuia, iar titularul nu este amendat dacă păstrează documentul expirat fără să conducă un autovehicul.
Ce acte sunt necesare pentru preschimbarea permisului în 2026
Șoferii care doresc să obțină un permis de conducere cu o nouă valabilitate administrativă trebuie să pregătească următoarele documente:
- Cererea pentru eliberarea permisului de conducere;
- Actul de identitate în original;
- Permisul de conducere vechi;
- Fișa medicală eliberată de o unitate autorizată, care atestă că titularul este apt să conducă;
- Dovada achitării contravalorii permisului, de 89 de lei, atunci când plata nu poate fi verificată electronic.
Cererea poate fi depusă la orice serviciu de permise din țară, indiferent de județul în care solicitantul are domiciliul, programările putând fi realizate pe platforma oficială dgpci.mai.gov.ro.
Cu cât timp înainte de expirare poate fi schimbat permisul auto
Legislația nu stabilește un interval minim înainte de expirare în care șoferii pot solicita preschimbarea documentului, astfel încât aceștia pot începe demersurile inclusiv cu câteva luni înainte.
Într-o informare publicată pe 12 noiembrie 2026, Instituția Prefectului Covasna recomandă conducătorilor auto să înceapă procedura cu cel puțin două luni înainte de expirare, pentru a evita aglomerația și întârzierile.
Prin urmare, românii care intenționează să plece în minivacanța de 1 Decembrie ar trebui să verifice inclusiv rubrica 4b de pe permisul de conducere, unde este înscrisă data expirării, pentru a nu ajunge în situația în care pot pleca legal la drum, dar nu mai pot conduce la întoarcerea din vacanță.