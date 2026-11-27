Potrivit publicației internaționale BleepingComputer, pe 26 noiembrie 2026, cercetătorii au confirmat că extensia poate continua să compromită confidențialitatea corespondenței electronice chiar și după schimbarea parolei sau deconectarea tuturor sesiunilor active.

Programul rău intenționat se ascunde sub denumirea Google Sheets, încercând să treacă neobservat printre extensiile instalate în browser. Utilizatorii pot deveni astfel victime ale furtului de informații fără să își dea seama că problema se află chiar în browserul pe care îl folosesc zilnic.

Extensia falsă Google Sheets poate citi mesajele din Gmail fără să îți dai seama

Dezvoltatorii programului Remus au început să promoveze această funcționalitate pe 8 noiembrie, susținând că au descoperit o vulnerabilitate necunoscută anterior, de tip zero-day, în serviciul de e-mail al Google. Aceștia pretindeau că pot intercepta mesajele chiar și după ce victimele își schimbă parolele.

Specialiștii companiei de securitate Hudson Rock au investigat inițial aceste afirmații, fără să găsească dovezi tehnice concludente privind existența unei asemenea vulnerabilități.

Ulterior, cercetătorii GenDigital și Invoke RE au descoperit adevăratul mecanism al atacului. Nu este vorba despre o breșă necunoscută în Gmail, ci despre o extensie malițioasă care ajunge să fie instalată în browserul victimei prin intermediul programului Remus.

Extensia folosește denumirea Google Sheets și copiază descrierea unei alte aplicații legitime, Google Docs Offline. Aceasta solicită permisiuni extinse, care îi permit să acceseze informații din paginile web vizitate.

Nu este primul incident de acest fel. Cercetătorii au identificat anterior programe malware capabile să instaleze extensii în Chrome și Edge fără acordul utilizatorilor, punând în pericol informațiile confidențiale ale acestora.

Ce informații îți pot fura hackerii și de ce schimbarea parolei nu este suficientă

Odată instalată, extensia frauduloasă monitorizează mesajele necitite din Gmail și poate colecta informații din mai multe conturi autentificate în același browser.

Datele transmise atacatorilor includ subiectul mesajelor, conținutul integral al acestora, identitatea expeditorului și adresa de e-mail a victimei. Cercetătorii au descoperit că programul poate identifica și denumirile fișierelor atașate, însă această funcționalitate pare să fie incompletă.

Ceea ce face amenințarea deosebit de periculoasă este faptul că extensia rămâne instalată după schimbarea parolei. Atunci când utilizatorul se deconectează din Gmail, accesul atacatorilor este întrerupt temporar, dar furtul informațiilor poate fi reluat imediat ce victima se autentifică din nou.

Prin urmare, mecanismele tradiționale de securizare a contului nu rezolvă problema atât timp cât dispozitivul rămâne infectat.

De altfel, extensiile malițioase pentru Google Chrome au fost folosite și pentru furtul criptomonedelor, al datelor personale și al istoricului de navigare.

În cazul Gmail, consecințele pot fi deosebit de grave, deoarece corespondența electronică poate conține documente confidențiale, facturi, informații financiare sau mesaje pentru recuperarea accesului la alte servicii online.

Cum verifici dacă ai instalată o extensie periculoasă în Google Chrome

Dacă utilizezi Google Chrome, deschide pagina chrome://extensions pentru a verifica lista completă a extensiilor instalate. Analizează denumirea, dezvoltatorul și permisiunile fiecărei extensii și elimină orice instrument pe care nu îl recunoști sau pe care nu îți amintești să îl fi instalat.

Verifică inclusiv dacă opțiunea Developer Mode (Modul dezvoltator) este activată fără știrea ta. Prezența acesteia nu demonstrează automat existența unei infecții, însă poate reprezenta un semnal de alarmă.

Dacă suspectezi că ai fost victima unui asemenea atac, efectuează o scanare completă a calculatorului cu o soluție de securitate actualizată. Schimbă parola contului Google de pe un dispozitiv sigur și verifică toate dispozitivele conectate la contul tău Google.

Activează autentificarea în doi pași și descarcă programe exclusiv din surse de încredere. Evită instalarea aplicațiilor piratate, care pot ascunde programe special concepute pentru furtul informațiilor personale.

Descoperirea specialiștilor arată că protejarea unui cont online nu depinde exclusiv de complexitatea parolei. Securitatea dispozitivului de pe care te autentifici este la fel de importantă, mai ales atunci când extensiile browserului pot accesa informațiile afișate în paginile web.