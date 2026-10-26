Aceleași venituri, cheltuieli mai mari. Cum pot tăia scumpirile aproape 4.000 de lei din economiile anuale ale unei familii

Diferența reprezintă 33,05% din suma economisită anterior. Explicația este simplă, majorarea cheltuielilor consumă o parte din banii rămași după plățile curente, care sunt mult mai puțini decât venitul total.

Dacă acest buget se menține timp de 12 luni, familia va pune deoparte 8.034 de lei, în loc de 12.000 de lei. Diferența de 3.966 de lei reprezintă economisirea la care nu mai poate ajunge în acest scenariu, fără să retragă bani din rezerva deja acumulată.

„Problema inflației nu este doar că plătim mai mult pentru aceleași lucruri, ci și că ne rămân mai puțini bani pentru obiectivele noastre financiare”, explică Ion Soltinschi, consultant financiar MrFinance.ro, în analiza privind efectul scumpirilor asupra economisirii.

Calculul presupune venituri constante și aplicarea aceleiași scumpiri tuturor cheltuielilor. Este un exemplu despre funcționarea unui buget, iar rezultatul fiecărei gospodării depinde de cumpărăturile și serviciile pe care le plătește efectiv.

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Chiria și transportul pot apăsa mai mult asupra bugetului

Rata anuală a inflației a ajuns la 6,61% în septembrie 2026, comparativ cu 6,17% în august. Față de luna precedentă, prețurile de consum au crescut cu 0,77%, conform datelor despre evoluția prețurilor.

Unele categorii s-au scumpit mult peste această medie. Chiriile au înregistrat o creștere anuală de 39,46%, motorina de 37,61%, benzina de 28,42%, iar serviciile de apă, canalizare și salubritate de 14,11%.

Pentru o familie care plătește chirie și folosește zilnic mașina, presiunea poate fi mai mare decât pentru una care locuiește în propria casă și are cheltuieli mici cu transportul. Contează atât ponderea acestor plăți în buget, cât și modificările concrete ale contractelor și tarifelor.