Cu cât ar putea crește salariul minim din 2027. Suma pe care angajații ar primi-o în plus în mână
Românii resimt tot mai puternic presiunea prețurilor și a taxelor, iar pentru cei care trăiesc din salariul minim acoperirea cheltuielilor lunare devine tot mai dificilă. În acest context, sindicatele cer ca salariul minim brut să crească de la 4.325 la 5.000 de lei începând cu 1 ianuarie 2027, ceea ce ar însemna o majorare de 675 de lei brut.
Salariul minim ar putea ajunge la 5.000 de lei
Liderii celor mai importante confederații sindicale se întâlnesc luni, 2 noiembrie, cu reprezentanții Guvernului, la Palatul Victoria, pentru primele discuții privind nivelul salariului minim din 2027. În prezent, salariul minim brut pe țară este de 4.325 de lei, nivel aplicat de la 1 iulie 2026. Sindicatele solicită o creștere până la 5.000 de lei brut de la începutul anului viitor.
Diferența ar fi, așadar, de 675 de lei brut. În ceea ce privește suma care ar ajunge efectiv în buzunarul salariatului, calculele prezentate în acest moment indică un plus de aproximativ 282 de lei net. Suma este însă orientativă, deoarece valoarea exactă va depinde de regimul fiscal și de eventualele facilități care se vor aplica în 2027.
Potrivit Blocului Național Sindical, aproximativ 720.000 de angajați cu normă întreagă sunt plătiți în prezent cu salariul minim.
Sindicatele invocă pierderea puterii de cumpărare
Solicitarea vine într-o perioadă în care costurile suportate de gospodării au crescut, iar alimentele, utilitățile și serviciile ocupă o parte tot mai mare din bugetul lunar.
Sindicatele susțin că majorarea salariului minim este necesară tocmai pentru recuperarea unei părți din puterea de cumpărare pierdută. Blocul Național Sindical estimează această pierdere la aproximativ 13% în cazul angajaților plătiți la nivelul minim.
O creștere până la 5.000 de lei brut nu este însă decisă în acest moment. Nivelul reprezintă solicitarea sindicatelor și urmează să fie negociat cu Guvernul și reprezentanții angajatorilor.
Patronatele spun că nu mai pot suporta alte costuri
De cealaltă parte, reprezentanții mediului de afaceri avertizează că o nouă majorare a salariului minim ar însemna costuri suplimentare pentru companii.
Patronatele susțin că firmele, confruntate la rândul lor cu taxe și cheltuieli mai mari, ar putea fi obligate să transfere o parte din costurile suplimentare în prețurile produselor și serviciilor. În cazul întreprinderilor cu mulți angajați plătiți cu salariul minim, impactul ar putea fi considerabil.
Astfel, Guvernul trebuie să găsească un echilibru între solicitarea sindicatelor de creștere a veniturilor și avertismentele venite din partea angajatorilor.
Ce spune ministrul Finanțelor
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a explicat că instituția pe care o conduce trebuie să stabilească mai întâi ce permite situația bugetară.
„Rolul Ministerului de Finanțe este să propună parametrii credibili pentru aceste decizii, să precizeze în clar care-i spațiul fiscal disponibil, iar mai departe decizia va fi politică și se va lua în Guvern”, a declarat Alexandru Nazare.
Prin urmare, deși negocierile încep acum, angajații nu au încă garanția că salariul minim va ajunge la 5.000 de lei la 1 ianuarie.
Când ar putea fi luată decizia
O hotărâre este așteptată după cea de-a doua rectificare bugetară, posibil în a doua jumătate a lunii noiembrie. Până atunci, Guvernul va trebui să analizeze atât impactul asupra angajaților, cât și costurile pentru firme și efectele asupra bugetului.
Dacă solicitarea sindicatelor va fi acceptată integral, salariul minim brut ar urca de la 4.325 la 5.000 de lei, adică cu 675 de lei. Pentru angajat, estimarea actuală indică aproximativ 282 de lei în plus în mână, însă valoarea netă finală va putea fi stabilită numai după ce vor fi cunoscute regulile fiscale aplicabile în 2027.