Cu cât ar putea crește salariul minim din 2027. Suma pe care angajații ar primi-o în plus în mână

Diferența ar fi, așadar, de 675 de lei brut. În ceea ce privește suma care ar ajunge efectiv în buzunarul salariatului, calculele prezentate în acest moment indică un plus de aproximativ 282 de lei net. Suma este însă orientativă, deoarece valoarea exactă va depinde de regimul fiscal și de eventualele facilități care se vor aplica în 2027.

Potrivit Blocului Național Sindical, aproximativ 720.000 de angajați cu normă întreagă sunt plătiți în prezent cu salariul minim.

Sindicatele invocă pierderea puterii de cumpărare

Solicitarea vine într-o perioadă în care costurile suportate de gospodării au crescut, iar alimentele, utilitățile și serviciile ocupă o parte tot mai mare din bugetul lunar.

Sindicatele susțin că majorarea salariului minim este necesară tocmai pentru recuperarea unei părți din puterea de cumpărare pierdută. Blocul Național Sindical estimează această pierdere la aproximativ 13% în cazul angajaților plătiți la nivelul minim.

O creștere până la 5.000 de lei brut nu este însă decisă în acest moment. Nivelul reprezintă solicitarea sindicatelor și urmează să fie negociat cu Guvernul și reprezentanții angajatorilor.

Patronatele spun că nu mai pot suporta alte costuri

De cealaltă parte, reprezentanții mediului de afaceri avertizează că o nouă majorare a salariului minim ar însemna costuri suplimentare pentru companii.

Patronatele susțin că firmele, confruntate la rândul lor cu taxe și cheltuieli mai mari, ar putea fi obligate să transfere o parte din costurile suplimentare în prețurile produselor și serviciilor. În cazul întreprinderilor cu mulți angajați plătiți cu salariul minim, impactul ar putea fi considerabil.