ANAF verifică cine nu a declarat CAS și CASS. Ce venituri sunt luate în calcul și cum se stabilesc datoriile

În mod obișnuit, persoanele care obțin venituri extrasalariale trebuie să verifice dacă datorează aceste contribuții și să le declare prin formularul 212, cunoscut drept Declarația unică.

Dacă nu își îndeplinesc obligația, ANAF poate folosi informațiile pe care le deține pentru a estima baza de calcul și pentru a stabili suma datorată. De exemplu, o persoană care a obținut în 2025 venituri nete de 60.000 de lei din drepturi de autor, fără reținerea contribuțiilor la sursă și fără alte excepții aplicabile, poate datora CAS și CASS.

Pentru CAS, plafonul de 12 salarii minime brute din 2025 este de 48.600 de lei. Contribuția de 25% calculată la această bază este de 12.150 de lei. Pentru CASS, dacă se aplică baza de șase salarii minime, contribuția este de 2.430 de lei.

Sumele exacte depind însă de categoria veniturilor, de plafoanele aplicabile și de situația fiscală a fiecărei persoane.

Cine poate primi notificări de la ANAF

Procedura se aplică persoanelor care au obținut venituri din activități independente, drepturi de proprietate intelectuală, chirii, investiții, agricultură, silvicultură, piscicultură sau alte surse.

Sunt vizate și anumite venituri salariale obținute pentru activități desfășurate în străinătate, precum și pensiile primite din alte țări. Totuși, simpla obținere a unui asemenea venit nu înseamnă automat că persoana datorează ambele contribuții.

De exemplu, veniturile din chirii pot genera obligația de plată a CASS, dacă sunt îndeplinite condițiile legale, dar nu generează, prin ele însele, obligația de plată a CAS.