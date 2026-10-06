Un nou record pentru euro după nominalizarea unui nou premier. Cât valorează acum moneda europeană
Euro a atins marți un nou maxim istoric în raport cu moneda națională. Banca Națională a României a anunțat un curs de referință de 5,3527 lei pentru un euro, cu 2,21 bani peste nivelul de luni, când moneda europeană fusese cotată la 5,3306 lei. Creșterea vine după câteva zile agitate pentru leu și pe fondul unei noi perioade de incertitudine politică.
Euro depășește recordul de vineri
Precedentul maxim fusese înregistrat vineri, 2 octombrie, când BNR anunțase un curs de 5,3447 lei/euro. Luni, moneda națională recuperase o parte din teren, euro coborând la 5,3306 lei. Unul dintre elementele care au contribuit la calmarea temporară a pieței a fost decizia S&P Global de a confirma ratingul suveran al României la „BBB-/A-3”, ultima treaptă din categoria recomandată investițiilor. Perspectiva a rămas însă negativă, ceea ce arată că riscurile nu au dispărut.
Marți, presiunea asupra leului a revenit, iar euro a trecut pentru prima dată de pragul de 5,35 lei la cursul oficial.
Incertitudinea politică pune presiune pe leu
Mișcarea de pe piața valutară apare și într-un context politic complicat, după nominalizarea lui Luca Niculescu pentru funcția de prim-ministru. Propunerea nu beneficiază deocamdată de sprijinul parlamentar necesar pentru instalarea unui nou guvern.
Nominalizarea unui premier nu determină, singură, cursul valutar. Investitorii urmăresc însă stabilitatea politică, perspectivele fiscale, deficitul bugetar și capacitatea viitorului guvern de a adopta măsurile necesare pentru echilibrarea finanțelor publice.
Atunci când incertitudinea crește, cererea pentru lei poate scădea, iar moneda națională poate pierde teren. Evoluția de marți trebuie privită astfel în contextul mai larg al riscurilor fiscale și politice, nu atribuită exclusiv unei singure nominalizări.
Ce înseamnă un euro de 5,35 lei pentru români
Un curs mai mare nu înseamnă că toate prețurile cresc imediat, însă efectele se pot transmite treptat în economie. România importă numeroase produse și materii prime plătite în euro. Dacă pentru un euro sunt necesari mai mulți lei, importatorii suportă un cost mai mare, care poate ajunge ulterior în prețul de la raft.
Sunt afectați direct și românii care au chirii, rate sau alte obligații stabilite în euro. De exemplu, 500 de euro înseamnă aproximativ 2.676 de lei la cursul de 5,3527 lei, față de circa 2.500 de lei dacă euro ar valora 5 lei.
Și vacanțele în zona euro devin mai scumpe pentru cei care își schimbă veniturile din lei în euro.
Dolarul și lira sterlină au crescut și ele
Dolarul american s-a apreciat la 4,7616 lei, față de 4,7569 lei luni, în timp ce lira sterlină a urcat de la 6,2894 la 6,3036 lei.
Francul elvețian a avut o evoluție contrară, coborând de la 5,7358 la 5,7285 lei.
Pentru perioada următoare, evoluția leului va depinde inclusiv de clarificarea situației politice, de perspectivele fiscale ale României și de percepția investitorilor. Noul record al euro este însă deja un semnal că moneda națională traversează din nou o perioadă de presiune.