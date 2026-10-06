Un nou record pentru euro după nominalizarea unui nou premier. Cât valorează acum moneda europeană

Marți, presiunea asupra leului a revenit, iar euro a trecut pentru prima dată de pragul de 5,35 lei la cursul oficial.

Incertitudinea politică pune presiune pe leu

Mișcarea de pe piața valutară apare și într-un context politic complicat, după nominalizarea lui Luca Niculescu pentru funcția de prim-ministru. Propunerea nu beneficiază deocamdată de sprijinul parlamentar necesar pentru instalarea unui nou guvern.

Nominalizarea unui premier nu determină, singură, cursul valutar. Investitorii urmăresc însă stabilitatea politică, perspectivele fiscale, deficitul bugetar și capacitatea viitorului guvern de a adopta măsurile necesare pentru echilibrarea finanțelor publice.

Atunci când incertitudinea crește, cererea pentru lei poate scădea, iar moneda națională poate pierde teren. Evoluția de marți trebuie privită astfel în contextul mai larg al riscurilor fiscale și politice, nu atribuită exclusiv unei singure nominalizări.

Ce înseamnă un euro de 5,35 lei pentru români

Un curs mai mare nu înseamnă că toate prețurile cresc imediat, însă efectele se pot transmite treptat în economie. România importă numeroase produse și materii prime plătite în euro. Dacă pentru un euro sunt necesari mai mulți lei, importatorii suportă un cost mai mare, care poate ajunge ulterior în prețul de la raft.

Sunt afectați direct și românii care au chirii, rate sau alte obligații stabilite în euro. De exemplu, 500 de euro înseamnă aproximativ 2.676 de lei la cursul de 5,3527 lei, față de circa 2.500 de lei dacă euro ar valora 5 lei.

Și vacanțele în zona euro devin mai scumpe pentru cei care își schimbă veniturile din lei în euro.