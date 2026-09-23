Euro, la un nivel istoric. De ce continuă să crească față de leu și ce se poate scumpi pentru români
Euro a ajuns miercuri, 23 septembrie, la cel mai ridicat nivel înregistrat vreodată la cursul de referință al Băncii Naționale a României. Moneda europeană a fost cotată la 5,2788 lei, după ce marți valora 5,2647 lei, ceea ce înseamnă o creștere de 1,41 bani într-o singură zi.
Euro a depășit recordul din luna mai
Precedentul maxim fusese înregistrat pe 6 mai, când cursul ajunsese la 5,2688 lei pentru un euro. Miercuri, recordul a fost depășit cu un ban, iar pe piața interbancară euro a ajuns chiar la aproximativ 5,2792 lei.
Pentru a înțelege evoluția trebuie precizat că nu euro „se scumpește” în România printr-o decizie administrativă. În realitate, raportul dintre cele două monede se modifică în funcție de cererea și oferta de valută.
Dacă cererea pentru euro crește în raport cu oferta, cumpărătorii sunt dispuși să ofere mai mulți lei pentru un euro, iar moneda națională se depreciază.
De ce poate slăbi leul
Mecanismul este asemănător celui de pe orice piață. Companiile românești au nevoie de euro pentru a plăti importuri, statul și firmele au obligații în valută, iar investitorii cumpără sau vând active românești în funcție de riscurile și randamentele pe care le anticipează.
În perioadele în care crește cererea de valută sau investitorii devin mai precauți față de România, presiunea asupra leului poate crește.
Contează și fundamentele economice: deficitul bugetar, deficitul extern, inflația, diferențele dintre dobânzile din România și cele din zona euro, perspectivele economiei și încrederea investitorilor. Incertitudinea politică poate reprezenta, la rândul său, un factor de presiune. BNR a explicat și în analizele sale istorice că deteriorarea așteptărilor investitorilor și creșterea cererii de valută se pot traduce prin deprecierea leului.
Cursul BNR nu este, de altfel, un preț stabilit arbitrar de banca centrală, ci o referință calculată pe baza cotațiilor din piața valutară.
Ce înseamnă un euro mai scump pentru români
Efectele pot ajunge treptat în buzunarul populației. România importă numeroase produse și materii prime plătite în euro. Dacă importatorul are nevoie de mai mulți lei pentru a cumpăra aceeași cantitate de valută, o parte din diferență poate ajunge ulterior în prețul produsului.
Desigur, sunt afectați direct și cei care plătesc chirii sau alte obligații stabilite în euro, dar achitate în lei.
De exemplu, o chirie de 500 de euro echivalează la cursul BNR de miercuri cu aproximativ 2.639 de lei. La un curs de 5 lei/euro, aceeași chirie ar fi costat 2.500 de lei.
Impactul unei mișcări zilnice de câțiva bani este redus pentru o gospodărie obișnuită. Problema apare dacă deprecierea se acumulează pe termen lung, deoarece un leu mai slab poate alimenta costurile importurilor și, indirect, inflația.
Noul record nu înseamnă automat că euro va continua să crească în fiecare zi sau că pragul de 5,30 lei va fi depășit imediat. Cursul poate urca sau coborî în funcție de cererea de valută, evoluția economiei, deciziile BNR și încrederea investitorilor. Cert este că miercuri a fost nevoie de mai mulți lei decât oricând până acum pentru un euro la cursul oficial: 5,2788 lei.