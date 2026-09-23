Euro, la un nivel istoric. De ce continuă să crească față de leu și ce se poate scumpi pentru români

Pentru a înțelege evoluția trebuie precizat că nu euro „se scumpește” în România printr-o decizie administrativă. În realitate, raportul dintre cele două monede se modifică în funcție de cererea și oferta de valută.

Dacă cererea pentru euro crește în raport cu oferta, cumpărătorii sunt dispuși să ofere mai mulți lei pentru un euro, iar moneda națională se depreciază.

De ce poate slăbi leul

Mecanismul este asemănător celui de pe orice piață. Companiile românești au nevoie de euro pentru a plăti importuri, statul și firmele au obligații în valută, iar investitorii cumpără sau vând active românești în funcție de riscurile și randamentele pe care le anticipează.

În perioadele în care crește cererea de valută sau investitorii devin mai precauți față de România, presiunea asupra leului poate crește.

Contează și fundamentele economice: deficitul bugetar, deficitul extern, inflația, diferențele dintre dobânzile din România și cele din zona euro, perspectivele economiei și încrederea investitorilor. Incertitudinea politică poate reprezenta, la rândul său, un factor de presiune. BNR a explicat și în analizele sale istorice că deteriorarea așteptărilor investitorilor și creșterea cererii de valută se pot traduce prin deprecierea leului.

Cursul BNR nu este, de altfel, un preț stabilit arbitrar de banca centrală, ci o referință calculată pe baza cotațiilor din piața valutară.

Ce înseamnă un euro mai scump pentru români

Efectele pot ajunge treptat în buzunarul populației. România importă numeroase produse și materii prime plătite în euro. Dacă importatorul are nevoie de mai mulți lei pentru a cumpăra aceeași cantitate de valută, o parte din diferență poate ajunge ulterior în prețul produsului.