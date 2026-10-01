Ce este „taxa rușinii” de la ANAF. Un dezvoltator a achitat 5 milioane de lei după ce Fiscul i-a scos apartamentele la licitație

Odată ce proprietățile, mașinile sau alte active ajung pe platforma publică de licitații, presiunea asupra datornicului crește considerabil. Unii contribuabili aleg în acel moment să achite sumele datorate pentru a opri executarea și a evita pierderea bunurilor.

Potrivit secretarului general adjunct al ANAF, Mironel Panțuroiu, Fiscul a recuperat în acest mod peste 30 de milioane de lei. Suma este separată de banii obținuți prin vânzarea efectivă a bunurilor.

Un dezvoltator imobiliar a achitat 5 milioane de lei

Cel mai recent exemplu este cel al unui dezvoltator imobiliar din nord-vestul țării. Acesta avea bunuri sechestrate pentru datorii către stat, iar ANAF a început să le scoată la licitație.

Trei apartamente au fost deja vândute, în timp ce alte peste 20 de proprietăți fuseseră publicate pe platformă. În acel moment, omul de afaceri a achitat aproximativ 5 milioane de lei, reprezentând datoria către stat, și și-a recuperat bunurile care mai puteau fi retrase din procedura de valorificare.

Cazul arată și de ce publicarea bunurilor pe platforma ANAF poate avea efect chiar dacă licitația nu se finalizează întotdeauna cu o vânzare. Perspectiva pierderii efective a proprietăților îi poate determina pe datornici să găsească resursele necesare pentru achitarea restanțelor.

ANAF a vândut deja bunuri de 80 de milioane de lei

La șase luni de la lansarea platformei e-Licitații, valoarea bunurilor vândute a depășit 80 de milioane de lei.

„În urma valorificărilor, am trecut de dimineață de 80 de milioane de lei și un plus de 14%, este foarte important acest procent, față de prețul de pornire a licitațiilor”, a declarat Mironel Panțuroiu, conform Profit,ro.

Practic, la cele peste 80 de milioane de lei obținute din vânzarea efectivă a bunurilor se adaugă cele peste 30 de milioane recuperate de la datornicii care au plătit după ce activele lor au ajuns pe platformă.