Un nou candidat la statutul de planetă pitică a fost descoperit dincolo de Pluto. Ce dimensiuni are obiectul

Unde a fost găsit obiectul 2026 ED138

Noul candidat se află la aproximativ 46 de unități astronomice de Soare. O unitate astronomică reprezintă distanța medie dintre Pământ și Soare, astfel că ED138 se găsește de aproape 46 de ori mai departe de steaua noastră decât planeta noastră. Orbita sa este înclinată cu aproximativ 25 de grade față de planul în care se deplasează majoritatea planetelor.

Obiectul face parte din categoria corpurilor transneptuniene, denumire folosită pentru obiectele care orbitează dincolo de Neptun. Multe dintre acestea se găsesc în Centura Kuiper, o regiune care se întinde dincolo de orbita planetei și adăpostește corpuri alcătuite în principal din gheață și rocă. Pluto este unul dintre cele mai cunoscute obiecte din această zonă.

Poziția lui ED138 ar putea explica de ce a rămas nedetectat până acum. Corpul cosmic se află într-o regiune apropiată de planul Căii Lactee, unde numeroase stele formează un fundal luminos și aglomerat. Pentru telescoape, identificarea unui obiect mic care se deplasează lent printre aceste surse de lumină este dificilă.

Cum a reușit Observatorul Vera C. Rubin să îl detecteze

Descoperirea a fost posibilă datorită datelor colectate de Observatorul Vera C. Rubin din Chile și algoritmilor care analizează mișcarea obiectelor cerești. Observatorul este echipat cu cea mai mare cameră digitală construită până în prezent și este conceput să fotografieze în mod repetat cerul emisferei sudice, pentru a identifica schimbările produse de-a lungul timpului.

Matthew Holman, astrofizician la Smithsonian Astrophysical Observatory, a identificat candidatul folosind un program dezvoltat împreună cu cercetătorul Kevin Napier. Algoritmul compară miliarde de observații și încearcă să stabilească dacă punctele luminoase înregistrate în momente diferite aparțin aceluiași obiect aflat în mișcare.

După prima identificare, echipa a căutat și alte imagini în care putea apărea corpul cosmic. Cercetătorii au găsit 30 de observații realizate de telescopul Rubin în 20 de nopți, între 4 martie și 11 iulie 2026. Au fost analizate și imagini mai vechi, obținute cu ajutorul camerei Dark Energy Camera de la Observatorul Interamerican Cerro Tololo, care au permis urmărirea obiectului până în 2016. Astfel, astronomii au putut reconstitui mai mult de zece ani din evoluția orbitei sale.

Holman a povestit că prima reacție a fost una de neîncredere, deoarece obiectele atât de mari sunt rare în regiunea respectivă. Cercetătorul a verificat imediat dacă identificarea nu fusese provocată de o eroare a programului informatic.