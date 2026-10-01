La mulți ani, Marte! Planeta Roșie tocmai a intrat într-un an nou. Următorul „Revelion” vine abia în 2028

O zi pe Marte seamănă surprinzător de mult cu una de pe Pământ

Un an marțian este aproape dublu față de unul terestru, dar zilele celor două planete sunt mult mai apropiate. O zi solară pe Marte poartă numele de sol și durează aproximativ 24 de ore, 39 de minute și 35 de secunde. Un an cuprinde aproximativ 669 de astfel de zile, în funcție de modul de rotunjire folosit. NASA indică o durată orbitală de 687 de zile terestre.

Diferența vine din distanța mai mare față de Soare. Marte se află, în medie, la aproximativ 228 de milioane de kilometri de steaua noastră, adică la circa 1,5 unități astronomice. Are astfel un drum considerabil mai lung de parcurs înainte de a reveni în același punct al orbitei.

Data Anului Nou nu a fost aleasă la întâmplare. El începe odată cu echinocțiul de primăvară din emisfera nordică, echivalentul astronomic al momentului în care începe primăvara în nord și toamna în sud. Marte are, asemenea Pământului, o axă înclinată, motiv pentru care trece prin patru anotimpuri.

Primăvară pe Marte, dar fără vreme de picnic

Asemănările cu Pământul se cam termină aici. Orbita marțiană este mai eliptică, astfel că anotimpurile nu au aceeași durată. În plus, temperaturile sunt suficient de scăzute încât ideea unei primăveri marțiene să nu semene prea mult cu ceea ce înțelegem noi prin primăvară.

ESA arată că în timpul unei zile de vară temperatura aerului poate ajunge în anumite condiții până în jurul valorii de 0 grade Celsius, după care poate coborî spre -60 de grade Celsius în timpul nopții. Iarna, valorile nocturne pot ajunge până la aproximativ -110 grade Celsius.

Noua parte a anului aduce și modificări atmosferice importante. În a doua jumătate a anului marțian, planeta se apropie de Soare, atmosfera se încălzește, iar vânturile pot ridica particule extrem de fine de pe suprafață. Rezultatul îl reprezintă furtunile de praf, care uneori se pot extinde pe regiuni uriașe sau chiar la scară planetară. Playtech a prezentat anterior și imaginile spectaculoase cu „diavolii de praf” de pe Marte, vortexuri care se deplasează pe suprafața Planetei Roșii.

Curiosity și Perseverance „sărbătoresc” Anul Nou direct de pe Marte

Dacă există două „prezențe” terestre care au prins momentul chiar de pe Marte, acestea sunt roverele NASA Curiosity și Perseverance. Curiosity explorează planeta din 2012 și continuă să transmită date după mai bine de 14 ani. Recent, roverul a descoperit structuri de rocă asemănătoare unui fagure uriaș, iar în primăvară a reușit chiar să ridice accidental o rocă întreagă în timpul unui foraj