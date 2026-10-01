La mulți ani, Marte! Planeta Roșie tocmai a intrat într-un an nou. Următorul „Revelion” vine abia în 2028
Dacă pe Pământ mai sunt câteva luni până la Revelion, pe Marte paharele imaginare de șampanie ar putea fi deja ridicate. Planeta Roșie a intrat pe 30 septembrie 2026 într-un nou an marțian, începând încă o călătorie completă în jurul Soarelui. Spre deosebire de Pământ, însă, Marte are nevoie de aproape 687 de zile terestre pentru o orbită completă, astfel că următorul său An Nou va veni abia pe 17 august 2028, potrivit Agenției Spațiale Europene și Space.com.
În sistemul de numerotare folosit în mod obișnuit pentru anii marțieni, data marchează începutul Mars Year 39. Calendarul nu înseamnă, evident, că planeta are doar 39 de ani: Marte are peste 4,5 miliarde de ani. Oamenii de știință au stabilit convențional drept început al „anului 1” echinocțiul de primăvară din emisfera nordică marțiană din 1955, pentru a putea compara mai ușor anotimpurile și fenomenele atmosferice de la un ciclu la altul.
O zi pe Marte seamănă surprinzător de mult cu una de pe Pământ
Un an marțian este aproape dublu față de unul terestru, dar zilele celor două planete sunt mult mai apropiate. O zi solară pe Marte poartă numele de sol și durează aproximativ 24 de ore, 39 de minute și 35 de secunde. Un an cuprinde aproximativ 669 de astfel de zile, în funcție de modul de rotunjire folosit. NASA indică o durată orbitală de 687 de zile terestre.
Diferența vine din distanța mai mare față de Soare. Marte se află, în medie, la aproximativ 228 de milioane de kilometri de steaua noastră, adică la circa 1,5 unități astronomice. Are astfel un drum considerabil mai lung de parcurs înainte de a reveni în același punct al orbitei.
Data Anului Nou nu a fost aleasă la întâmplare. El începe odată cu echinocțiul de primăvară din emisfera nordică, echivalentul astronomic al momentului în care începe primăvara în nord și toamna în sud. Marte are, asemenea Pământului, o axă înclinată, motiv pentru care trece prin patru anotimpuri.
Primăvară pe Marte, dar fără vreme de picnic
Asemănările cu Pământul se cam termină aici. Orbita marțiană este mai eliptică, astfel că anotimpurile nu au aceeași durată. În plus, temperaturile sunt suficient de scăzute încât ideea unei primăveri marțiene să nu semene prea mult cu ceea ce înțelegem noi prin primăvară.
ESA arată că în timpul unei zile de vară temperatura aerului poate ajunge în anumite condiții până în jurul valorii de 0 grade Celsius, după care poate coborî spre -60 de grade Celsius în timpul nopții. Iarna, valorile nocturne pot ajunge până la aproximativ -110 grade Celsius.
Noua parte a anului aduce și modificări atmosferice importante. În a doua jumătate a anului marțian, planeta se apropie de Soare, atmosfera se încălzește, iar vânturile pot ridica particule extrem de fine de pe suprafață. Rezultatul îl reprezintă furtunile de praf, care uneori se pot extinde pe regiuni uriașe sau chiar la scară planetară. Playtech a prezentat anterior și imaginile spectaculoase cu „diavolii de praf” de pe Marte, vortexuri care se deplasează pe suprafața Planetei Roșii.
Curiosity și Perseverance „sărbătoresc” Anul Nou direct de pe Marte
Dacă există două „prezențe” terestre care au prins momentul chiar de pe Marte, acestea sunt roverele NASA Curiosity și Perseverance. Curiosity explorează planeta din 2012 și continuă să transmită date după mai bine de 14 ani. Recent, roverul a descoperit structuri de rocă asemănătoare unui fagure uriaș, iar în primăvară a reușit chiar să ridice accidental o rocă întreagă în timpul unui foraj
Perseverance, care se află în craterul Jezero din 2021, continuă între timp să caute indicii despre trecutul planetei și despre posibilitatea ca Marte să fi oferit cândva condiții potrivite pentru viață. Una dintre cele mai importante descoperiri recente analizate de cercetători privește o rocă în care au fost observate posibile semnături compatibile cu procese biologice antice, despre care Playtech a scris în materialul despre posibilele urme ale unei vieți străvechi pe Marte. Interpretarea nu reprezintă însă o confirmare a existenței vieții.
Explorarea va continua și în noul an marțian. NASA pregătește inclusiv proiectul SkyFall, cu trei elicoptere care ar urma să caute apă și gheață sub suprafața planetei. Dacă planurile actuale rămân neschimbate, lansarea este vizată pentru sfârșitul lui 2028.
Până atunci, Mars Year 39 va continua până pe 17 august 2028, când Planeta Roșie va completa încă o orbită în jurul Soarelui. Cu alte cuvinte, dacă ai ratat petrecerea de Anul Nou de pe Marte, ai aproape doi ani tereștri să te pregătești pentru următoarea.