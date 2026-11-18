Cu mult înainte de inventarea telescoapelor și de formularea teoriilor moderne despre Univers, populațiile indigene din Australia dezvoltaseră un sistem complex de cunoștințe astronomice. Prin observarea atentă a cerului, acestea identificaseră fenomene cosmice a căror explicație avea să le pună probleme chiar și unor mari personalități ale științei europene.

Într-un articol publicat în The Conversation și preluat de National Indigenous Times, astrofizicianul Ray Norris și scriitorul Bruce Pascoe prezintă o serie de realizări intelectuale remarcabile ale populațiilor aborigene australiene, ale căror culturi au rădăcini ce se întind pe cel puțin 65.000 de ani.

Transmise din generație în generație prin povești, cântece și reprezentări artistice, aceste cunoștințe demonstrează cât de sofisticată era înțelegerea fenomenelor naturale în comunitățile indigene.

Astronomii aborigeni observaseră că unele stele își modifică luminozitatea

În absența poluării luminoase, populațiile străvechi ale Australiei puteau observa cu mare atenție schimbările care se produceau pe bolta cerească.

Printre fenomenele identificate se numără variațiile de luminozitate ale stelei Betelgeuse, o supergigantă roșie din constelația Orion. În cultura populației Yolngu, această constelație reprezintă trei frați care pescuiesc într-o canoe, iar Betelgeuse marchează partea din față a ambarcațiunii.

Aborigenii remarcaseră că steaua devenea periodic mai strălucitoare, pentru ca ulterior luminozitatea sa să scadă, într-o perioadă în care ideea că stelele sunt neschimbătoare a dominat multă vreme gândirea astronomică occidentală.

Aceștia observaseră inclusiv mișcarea aparent retrogradă a planetei Marte, fenomen în timpul căruia planeta pare să își inverseze temporar direcția de deplasare pe cer.

De asemenea, înțeleseseră particularitățile mișcării planetei Venus, care poate fi observată înainte de răsăritul Soarelui sau după apus, dar niciodată foarte departe de acesta pe bolta cerească.

În tradiția Yolngu, comportamentul planetei Venus, denumită Barnumbirr, era explicat printr-o poveste în care aceasta era legată cu o sfoară de către surorile sale.

Cum explicau populațiile indigene eclipsele de Soare și de Lună

Unul dintre cele mai impresionante exemple ale cunoștințelor astronomice ale aborigenilor australieni este modul în care anumite comunități interpretau eclipsele.

Acestea înțeleseseră că o eclipsă de Soare se produce atunci când Luna trece prin fața astrului. În unele tradiții, fenomenul era reprezentat simbolic prin întâlnirea dintre două personaje mitologice, bărbatul-Lună și femeia-Soare.

Descoperirea mecanismului unui asemenea fenomen este cu atât mai remarcabilă cu cât eclipsele totale de Soare pot fi observate foarte rar din același loc.

Cunoștințele astronomice ale unor comunități includeau și relația dintre pozițiile Soarelui și Lunii în timpul eclipselor lunare.

Astăzi, știm că eclipsa totală de Lună apare atunci când Pământul se interpune între Soare și satelitul său natural, împiedicând lumina solară să ajungă direct la suprafața acestuia.

Identitatea primilor observatori indigeni care au înțeles asemenea fenomene rămâne necunoscută, însă urmele descoperirilor lor intelectuale s-au păstrat în patrimoniul cultural al Australiei.

Aborigenii înțeleseseră legătura dintre Lună și maree, un fenomen pe care nici Galileo Galilei nu l-a explicat corect

Galileo Galilei a revoluționat astronomia, însă teoria sa privind formarea mareelor era eronată, deoarece excludea influența Lunii.

În schimb, populația Yolngu identificase legătura dintre fazele Lunii și variațiile nivelului apelor oceanice. Membrii comunității puteau anticipa amplitudinea mareelor prin observarea satelitului natural al Pământului.

Deși oamenii de știință nu pot stabili cu exactitate vechimea acestor cunoștințe, este posibil ca ele să preceadă explicațiile științifice occidentale corecte referitoare la influența gravitațională a Lunii și a Soarelui.

Astronomia avea, de altfel, numeroase aplicații practice în viața comunităților indigene. Observarea cerului facilita navigația, anticiparea schimbărilor sezoniere și dezvoltarea unor calendare care contribuiau la gestionarea resurselor alimentare.

Potrivit autorilor articolului, aceste realizări demonstrează că istoria astronomiei nu poate fi redusă la descoperirile marilor savanți europeni. Cu mult înaintea instrumentelor moderne, numeroase comunități umane dezvoltaseră propriile metode de investigare și înțelegere a Universului.