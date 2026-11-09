Bibelourile pe care românii le țineau pe televizor valorează acum sute de lei. Ce modele sunt căutate de colecționari
2Într-o perioadă în care tot mai mulți români își calculează atent cheltuielile, pe fondul scumpirii alimentelor, facturilor și taxelor, unele obiecte uitate prin dulapuri ar putea aduce bani în plus. Bibelourile care decorau televizoarele și vitrinele în perioada comunistă au revenit în atenția colecționarilor, iar pentru anumite modele se cer astăzi câteva sute de lei.
Peștele de sticlă, simbolul sufrageriilor din comunism
În anii ’70 și ’80, peștele din sticlă colorată era unul dintre cele mai cunoscute obiecte decorative din locuințele românilor. Așezat pe televizor, de cele mai multe ori peste un mileu croșetat, acesta era considerat un element de decor nelipsit din multe sufragerii.
După Revoluție, asemenea obiecte au fost treptat abandonate, însă unele au început să fie apreciate din nou pentru valoarea lor nostalgică.
În noiembrie 2026, pe platforma Okazii, un pește din sticlă lucrat manual, cu o lungime de aproximativ 40 de centimetri, este oferit la prețul redus de 324 de lei, față de 499 de lei anterior. În schimb, figurinele în formă de pește realizate din porțelan românesc au prețuri mult mai mici, între 20 și 100 de lei pentru unele modele.
Balerinele și figurinele din porțelan, din nou căutate
Un alt obiect întâlnit frecvent în vitrinele românilor era balerina din porțelan, alături de figurine reprezentând animale, dansatori sau personaje populare. Desigur, prețurile diferă în funcție de producător, dimensiune și starea obiectului.
Pe Okazii, o balerină vintage din porțelan este listată la 35 de lei, în timp ce o variantă mai mare costă 120–130 de lei.
Modelele străine pot avea prețuri considerabil mai ridicate. De exemplu, pentru o balerină din porțelan german Wallendorf se cer 530 de lei, iar pentru un exemplar Fasold & Stauch, 280 de lei. Aceste diferențe arată că nu toate bibelourile vechi au aceeași valoare, chiar dacă sunt realizate din materiale asemănătoare.
Bibelouri românești pentru care se cer până la 500 de lei
Și figurinele produse în România înainte de 1989 apar în ofertele colecționarilor. Într-un anunț OLX publicat pe 2 noiembrie 2026, un set de șapte bibelouri din porțelan mat ARPO Curtea de Argeș este oferit la 300 de lei.
Un cal cabrat din porțelan sidefat apare la 50 de lei, iar un bibelou reprezentând o fată cu o caleașcă și cai, produs tot la Curtea de Argeș, este listat la 100 de lei.
Există și exemplare pentru care proprietarii cer mai mult. Un bibelou din porțelan, descris drept unicat și având o vechime de peste 60 de ani, a fost scos la vânzare pe 3 noiembrie 2026 pentru 500 de lei.
Cum afli dacă bibeloul din casă valorează bani
Înainte de a pune un obiect la vânzare, este important să verifici dacă are marcajul producătorului, inscripții sau alte elemente care pot ajuta la identificarea originii.
Starea de conservare contează foarte mult. Un bibelou fără fisuri, ciobituri sau reparații vizibile poate fi mai atractiv pentru cumpărători decât unul deteriorat. De asemenea, modelele mai puțin întâlnite, figurinele de dimensiuni mari și piesele realizate de producători cunoscuți pot justifica prețuri mai ridicate.
Totuși, prețul cerut într-un anunț nu reprezintă automat valoarea la care obiectul va fi vândut. Pentru o estimare realistă, proprietarii ar trebui să compare mai multe oferte și, dacă este posibil, prețurile unor tranzacții finalizate.
Obiectele vechi pot aduce un venit suplimentar
Pentru românii care încearcă să facă economii sau să obțină bani în plus, verificarea obiectelor păstrate în locuință poate reprezenta o soluție ocazională.
Un singur bibelou nu va acoperi cheltuielile unei familii, însă vânzarea mai multor piese poate aduce câteva sute de lei.
Înainte de a arunca obiectele moștenite de la părinți sau bunici, merită verificată valoarea lor. Unele dintre decorațiunile considerate cândva demodate au devenit astăzi piese căutate de pasionații de obiecte vintage.