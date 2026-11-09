După Revoluție, asemenea obiecte au fost treptat abandonate, însă unele au început să fie apreciate din nou pentru valoarea lor nostalgică.

În noiembrie 2026, pe platforma Okazii, un pește din sticlă lucrat manual, cu o lungime de aproximativ 40 de centimetri, este oferit la prețul redus de 324 de lei, față de 499 de lei anterior. În schimb, figurinele în formă de pește realizate din porțelan românesc au prețuri mult mai mici, între 20 și 100 de lei pentru unele modele.

Balerinele și figurinele din porțelan, din nou căutate

Un alt obiect întâlnit frecvent în vitrinele românilor era balerina din porțelan, alături de figurine reprezentând animale, dansatori sau personaje populare. Desigur, prețurile diferă în funcție de producător, dimensiune și starea obiectului.

Pe Okazii, o balerină vintage din porțelan este listată la 35 de lei, în timp ce o variantă mai mare costă 120–130 de lei.

Modelele străine pot avea prețuri considerabil mai ridicate. De exemplu, pentru o balerină din porțelan german Wallendorf se cer 530 de lei, iar pentru un exemplar Fasold & Stauch, 280 de lei. Aceste diferențe arată că nu toate bibelourile vechi au aceeași valoare, chiar dacă sunt realizate din materiale asemănătoare.

Bibelouri românești pentru care se cer până la 500 de lei

Și figurinele produse în România înainte de 1989 apar în ofertele colecționarilor. Într-un anunț OLX publicat pe 2 noiembrie 2026, un set de șapte bibelouri din porțelan mat ARPO Curtea de Argeș este oferit la 300 de lei.

Un cal cabrat din porțelan sidefat apare la 50 de lei, iar un bibelou reprezentând o fată cu o caleașcă și cai, produs tot la Curtea de Argeș, este listat la 100 de lei.