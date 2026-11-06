Ce pensie poți primi dacă ai lucrat 35 de ani pe salariul minim? Cum se face calculul
O simulare pentru 35 de ani lucrați pe salariul minim poate conduce, de exemplu, la o pensie publică de aproximativ 1.641 de lei lunar, dar suma depinde de ipotezele folosite. Nu există o pensie unică pentru toate persoanele cu acest parcurs profesional. Calculul ține cont de veniturile pentru care s-au plătit contribuții în fiecare perioadă, de punctele de stabilitate și de valoarea punctului de referință.
De ce salariul minim nu produce aceeași pensie pentru toată lumea
Pensia nu se calculează prin înmulțirea ultimului salariu cu numărul anilor lucrați. Potrivit Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, cuantumul rezultă din înmulțirea numărului total de puncte cu valoarea punctului de referință.
Pentru 2026, punctul de referință se menține la 81 de lei, conform precizărilor Casei Naționale de Pensii Publice. Numărul total de puncte include punctajele anuale și punctele de stabilitate pentru perioadele eligibile.
Salariul minim a evoluat diferit față de câștigul salarial mediu folosit la calcularea punctajelor. De aceea, un an lucrat pe salariul minim poate aduce un punctaj diferit de cel obținut într-un alt an, chiar dacă angajatul a fost plătit permanent la nivelul minim legal.
CNPP explică modul de calcul al punctajului lunar și diferențele dintre perioadele legislative. Pentru anii vechi sunt aplicate regulile și reperele corespunzătoare acestora, nu salariul minim și câștigul mediu din prezent.
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Simulare orientativă pentru 35 de ani de contribuții
Exemplul următor presupune 35 de ani contributivi în sistemul public, fără întreruperi, fără pensionare anticipată și fără perioade de cumul al pensiei cu salariul. Presupunem că persoana nu a participat la Pilonul II și nu adăugăm puncte pentru alte perioade sau condiții de muncă.
Pentru evoluția salariului minim folosim trei raporturi ipotetice față de reperul salarial aplicabil calculului. Aceste procente sunt alese pentru explicarea formulei și nu reprezintă o reconstituire a salariilor minime din ultimii 35 de ani.
În primii zece ani presupunem un raport de 30%, care produce câte 0,30 puncte anual. Rezultă trei puncte pentru această perioadă.
Pentru următorii 15 ani presupunem un raport de 40%, adică șase puncte în total. În ultimii zece ani, raportul ipotetic crește la 50%, ceea ce adaugă alte cinci puncte.
Persoana acumulează astfel 14 puncte contributive, rezultate din calculul 3 + 6 + 5. Scenariul presupune că aceste raporturi reflectă veniturile care au constituit efectiv baza contribuțiilor, fără diferențe suplimentare generate de scutiri sau alte particularități.
Câte puncte de stabilitate se adaugă pentru 35 de ani
Pentru anii contributivi care depășesc pragul de 25 de ani, legea acordă puncte de stabilitate. Casa de Pensii a Municipiului București prezintă formula și pragurile aplicabile.
La exact 35 de ani eligibili, calculul înseamnă cinci ani cu câte 0,50 puncte și alți cinci ani cu câte 0,75 puncte. Rezultă 6,25 puncte de stabilitate, peste cele obținute din contribuții.
În exemplul nostru, totalul ajunge la 20,25 puncte, prin adunarea celor 14 puncte contributive cu cele 6,25 puncte de stabilitate. Înmulțirea cu valoarea de referință din 2026 conduce la 20,25 × 81 = 1.640,25 lei.
După întregirea în favoarea pensionarului, cuantumul rezultat este de 1.641 de lei lunar. Aceasta este suma scenariului prezentat, nu o valoare garantată pentru orice persoană care a lucrat 35 de ani pe salariul minim.
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Ce poate schimba suma din decizia de pensionare
Rezultatul real depinde de istoricul veniturilor și de documentele recunoscute de casa de pensii. Sporurile pentru care s-au datorat contribuții, perioadele asimilate și alte drepturi prevăzute de lege pot modifica punctajul.
Participarea la Pilonul II influențează, la rândul său, calculul componentei publice. Legea prevede corectarea punctajului pentru lunile în care o parte din contribuție a fost direcționată către fondul privat, iar economiile respective sunt evidențiate separat.
Nici valoarea punctului de referință nu poate fi presupusă neschimbată pentru o pensionare viitoare. Cei 81 de lei sunt reperul folosit aici pentru evaluarea simulării potrivit valorii din 2026.
Dacă vrei o estimare apropiată de situația ta, sunt necesare perioadele exacte lucrate și veniturile asigurate din fiecare interval. Mențiunea „35 de ani pe salariul minim” descrie parcursul profesional, dar nu oferă singură toate datele necesare calculului.