Pentru 2026, punctul de referință se menține la 81 de lei, conform precizărilor Casei Naționale de Pensii Publice. Numărul total de puncte include punctajele anuale și punctele de stabilitate pentru perioadele eligibile.

Salariul minim a evoluat diferit față de câștigul salarial mediu folosit la calcularea punctajelor. De aceea, un an lucrat pe salariul minim poate aduce un punctaj diferit de cel obținut într-un alt an, chiar dacă angajatul a fost plătit permanent la nivelul minim legal.

CNPP explică modul de calcul al punctajului lunar și diferențele dintre perioadele legislative. Pentru anii vechi sunt aplicate regulile și reperele corespunzătoare acestora, nu salariul minim și câștigul mediu din prezent.

Citește și: Cum verifici pensia privată Pilonul II. Unde vezi fondul la care ești înscris și suma acumulată

Simulare orientativă pentru 35 de ani de contribuții

Exemplul următor presupune 35 de ani contributivi în sistemul public, fără întreruperi, fără pensionare anticipată și fără perioade de cumul al pensiei cu salariul. Presupunem că persoana nu a participat la Pilonul II și nu adăugăm puncte pentru alte perioade sau condiții de muncă.

Pentru evoluția salariului minim folosim trei raporturi ipotetice față de reperul salarial aplicabil calculului. Aceste procente sunt alese pentru explicarea formulei și nu reprezintă o reconstituire a salariilor minime din ultimii 35 de ani.

În primii zece ani presupunem un raport de 30%, care produce câte 0,30 puncte anual. Rezultă trei puncte pentru această perioadă.