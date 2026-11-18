Universul poate fi admirat nu doar prin intermediul imaginilor spectaculoase surprinse de telescoapele spațiale, ci și prin sunete. NASA a lansat un nou „album” cosmic, care le permite pasionaților de astronomie să descopere într-o manieră inedită regiunile în care se formează stelele. Rezultatul seamănă cu o coloană sonoră a unui film science-fiction, însă la baza acestuia se află date științifice reale.

Potrivit NASA, colecția publicată pe 17 noiembrie 2026 include patru compoziții sonore realizate cu ajutorul informațiilor colectate de Observatorul de raze X Chandra și telescoapele spațiale James Webb, Hubble și Spitzer.

Cum au transformat specialiștii NASA imaginile din spațiu în sunete

Tehnica utilizată de cercetători poartă numele de sonificare și presupune transformarea datelor astronomice în semnale audio perceptibile de urechea umană. Diferitelor tipuri de radiații electromagnetice le sunt atribuite frecvențe, intensități și texturi sonore distincte, astfel încât particularitățile obiectelor cosmice să poată fi identificate prin ascultare.

Nu este prima dată când agenția spațială americană recurge la această metodă. În 2022, NASA a atras atenția întregii lumi după ce a publicat o înregistrare audio asociată unei găuri negre situate în centrul roiului de galaxii Perseus.

În cazul noului album, sunetele nu reprezintă înregistrări directe realizate în spațiu, ci interpretări sonore ale datelor colectate de instrumentele astronomice. Intensitatea luminii, distribuția materiei și tipurile de radiații detectate influențează caracteristicile fiecărei compoziții.

Galaxia în care stelele se nasc într-un ritm impresionant și sunetele Nebuloasei Orion

Prima compoziție este dedicată galaxiei Messier 82 (M82), unde stelele se formează într-un ritm de zeci sau chiar sute de ori mai rapid decât în Calea Lactee. Astronomii suspectează că această activitate intensă ar putea fi consecința unei interacțiuni galactice din trecut. În versiunea sonoră, razele X sunt reprezentate prin frecvențe înalte, radiațiile infraroșii prin sunete grave, iar lumina vizibilă printr-o varietate de note muzicale.

O altă compoziție este dedicată Nebuloasei Orion, una dintre cele mai apropiate și active regiuni de formare stelară de Pământ. Observatorul Chandra a identificat aici peste o mie de stele tinere, caracterizate printr-o activitate energetică intensă.

Informațiile colectate de telescopul spațial James Webb despre norii de gaz și praf cosmic au fost transformate în tonuri muzicale joase, sunete asemănătoare instrumentelor cu coarde și acorduri de harpă digitală.

Peisajele cosmice spectaculoase devin adevărate compoziții muzicale

Cea de-a treia piesă prezintă o regiune din Nebuloasa Carina, supranumită „Stâncile cosmice”, datorită structurilor impresionante surprinse în imaginile realizate de James Webb. Stelele aflate la începutul existenței sunt reprezentate prin sunete scurte de instrumente cu coarde, în timp ce emisiile difuze de raze X sunt transformate în note prelungite.

Ultima compoziție este dedicată complexului de nori cosmici Rho Ophiuchi, o regiune bogată în gaz, praf și stele de dimensiuni și vârste diferite. Erupțiile energetice ale stelelor tinere sunt reprezentate prin sunete înalte, cristaline, în timp ce alte surse luminoase sunt asociate unor tonuri metalice. Interesant este că piesa include și o perioadă de liniște, corespunzătoare norilor întunecați de praf cosmic, care emit foarte puțină lumină.

Proiectul a fost coordonat de specialista în vizualizarea datelor științifice Kimberly Arcand, în colaborare cu astrofizicianul Matt Russo, muzicianul Andrew Santaguida și consultanta Christine Malec. Sonificarea contribuie inclusiv la accesibilizarea informațiilor astronomice pentru persoanele cu deficiențe de vedere.

Pe lângă caracterul artistic al proiectului, studierea acestor regiuni cosmice îi ajută pe cercetători să înțeleagă mai bine ciclul de viață al stelelor, inclusiv al propriului nostru Soare. În contextul în care NASA investește în noi observatoare spațiale, asemenea experiențe ar putea deveni tot mai frecvente.

Poți asculta toate cele patru compoziții cosmice gratuit, pe site-ul oficial al Observatorului Chandra.