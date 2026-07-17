Planeta care poate schimba vânătoarea vieții extraterestre. LHS 1140b are o atmosferă confirmată
O planetă stâncoasă aflată la 49 de ani-lumină de Pământ a devenit una dintre cele mai interesante ținte pentru astronomi. Cercetătorii au confirmat existența unei atmosfere în jurul său. Este prima descoperire de acest tip pentru o planetă stâncoasă situată în zona locuibilă a stelei sale, scrie publicația internațională The Guardian.
Planeta se numește LHS 1140b. Aceasta ar putea avea temperaturi potrivite pentru apă lichidă. Totuși, descoperirea nu demonstrează că acolo există viață. Oferă însă astronomilor un loc promițător în care să caute răspunsuri.
Prima atmosferă confirmată în jurul unei lumi stâncoase locuibile
Astronomii au mai detectat atmosfere în jurul exoplanetelor. Cele mai multe erau însă giganți gazoși sau planete din categoria sub-Neptun. Aceste lumi sunt mai mari. Au atmosfere groase. Sunt și mai ușor de studiat de la distanțe uriașe.
Au existat și indicii privind atmosferele unor planete stâncoase. Acestea se aflau însă în afara zonelor locuibile. Noua analiză schimbă situația. LHS 1140b este o lume stâncoasă care orbitează într-o regiune unde apa ar putea rămâne lichidă.
Planeta este deja cunoscută de astronomi. A fost descoperită în 2017. Alte observații sugerau că ar putea fi bogată în apă și acoperită parțial de gheață. Playtech a scris anterior despre LHS 1140b și posibilitatea existenței unui ocean.
LHS 1140b are o masă de aproximativ 5,6 ori mai mare decât cea a Pământului. Raza sa este cu aproape 70% mai mare. Compoziția și temperatura o apropie de planeta noastră. Există însă și diferențe importante.
Lumea îndepărtată este blocată mareic. Asta înseamnă că aceeași parte este mereu orientată spre stea. O emisferă primește permanent lumină. Cealaltă rămâne în întuneric.
Cum au detectat cercetătorii atmosfera planetei
Echipa a urmărit planeta în momentul în care aceasta a trecut prin fața stelei sale. Fenomenul este numit tranzit. O mică parte din lumina stelei a trecut prin atmosfera planetei. Cercetătorii au putut analiza apoi schimbările produse în spectrul luminii.
Observațiile au fost realizate cu un spectrograf în infraroșu. Instrumentul este montat pe telescopul Magellan Clay, la Observatorul Las Campanas din Chile. Datele obținute în 2024 au dezvăluit heliu care se îndepărta de planetă și se pierdea în spațiu.
Cercetătorii au verificat mai multe explicații alternative. Semnalul putea proveni din atmosfera Pământului. Putea fi produs și de instrumentele folosite. Echipa susține că aceste variante au fost eliminate.
Heliul nu a mai fost observat în datele colectate în 2025. Rezultatul i-a surprins pe specialiști. Aceștia au reluat toate calculele. Au căutat erori și posibile rezultate false. Analiza finală a susținut însă concluzia inițială.
Atmosfera pare să reacționeze la radiațiile stelei. Cantitatea de gaz pierdută în spațiu s-ar putea schimba în timp. Acest lucru poate explica de ce heliul a fost detectat într-o perioadă, dar nu și în alta.
Descoperirea este importantă și pentru studiul altor exoplanete stâncoase. Astronomii pot înțelege mai bine cum rezistă atmosferele planetare în jurul stelelor pitice roșii.
De ce descoperirea nu înseamnă că a fost găsită viață
LHS 1140b orbitează o pitică roșie din constelația Balena. Steaua este mai mică și mai rece decât Soarele. Emite însă o proporție mai mare de radiații ionizante. Acestea pot distruge atmosferele planetelor apropiate.
Steaua pare totuși relativ liniștită. Produce puține erupții puternice. Atmosfera planetei ar putea proteja apa de la suprafață. Ar putea reduce și efectele radiațiilor periculoase. Aceste condiții fac planeta interesantă pentru astrobiologie.
Cercetătorii cred că LHS 1140b are mai multe ingrediente necesare unui mediu locuibil. Este relativ stâncoasă. Temperatura poate permite existența apei lichide. Are și un înveliș gazos. Nu se știe însă ce se află în apropierea suprafeței.
Heliul detectat provine din atmosfera superioară. Viața ar fi căutată mai aproape de sol sau de un posibil ocean. Din acest motiv, rezultatele nu reprezintă o dovadă biologică.
Planeta intră totuși pe lista celor mai promițătoare lumi cunoscute. Alte candidate, precum posibilul „super-Pământ” aflat la 20 de ani-lumină, sunt analizate din același motiv. Astronomii caută lumi stâncoase, atmosfere stabile și temperaturi potrivite pentru apă.
Următorul pas va fi studierea compoziției atmosferei. Cercetătorii vor încerca să identifice și alte gaze. Vor analiza modul în care planeta pierde materie. Abia observațiile viitoare pot arăta dacă LHS 1140b este doar o lume neobișnuită sau un loc în care viața ar putea avea o șansă.