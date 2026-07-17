Planeta care poate schimba vânătoarea vieții extraterestre. LHS 1140b are o atmosferă confirmată

Prima atmosferă confirmată în jurul unei lumi stâncoase locuibile

Astronomii au mai detectat atmosfere în jurul exoplanetelor. Cele mai multe erau însă giganți gazoși sau planete din categoria sub-Neptun. Aceste lumi sunt mai mari. Au atmosfere groase. Sunt și mai ușor de studiat de la distanțe uriașe.

Au existat și indicii privind atmosferele unor planete stâncoase. Acestea se aflau însă în afara zonelor locuibile. Noua analiză schimbă situația. LHS 1140b este o lume stâncoasă care orbitează într-o regiune unde apa ar putea rămâne lichidă.

Planeta este deja cunoscută de astronomi. A fost descoperită în 2017. Alte observații sugerau că ar putea fi bogată în apă și acoperită parțial de gheață. Playtech a scris anterior despre LHS 1140b și posibilitatea existenței unui ocean.

LHS 1140b are o masă de aproximativ 5,6 ori mai mare decât cea a Pământului. Raza sa este cu aproape 70% mai mare. Compoziția și temperatura o apropie de planeta noastră. Există însă și diferențe importante.

Lumea îndepărtată este blocată mareic. Asta înseamnă că aceeași parte este mereu orientată spre stea. O emisferă primește permanent lumină. Cealaltă rămâne în întuneric.

Cum au detectat cercetătorii atmosfera planetei

Echipa a urmărit planeta în momentul în care aceasta a trecut prin fața stelei sale. Fenomenul este numit tranzit. O mică parte din lumina stelei a trecut prin atmosfera planetei. Cercetătorii au putut analiza apoi schimbările produse în spectrul luminii.

Observațiile au fost realizate cu un spectrograf în infraroșu. Instrumentul este montat pe telescopul Magellan Clay, la Observatorul Las Campanas din Chile. Datele obținute în 2024 au dezvăluit heliu care se îndepărta de planetă și se pierdea în spațiu.