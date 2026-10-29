Un cercetător în siguranța AI a renunțat să mai economisească pentru pensie. Crede că omenirea ar putea dispărea în următorii 10 ani

De ce consideră Nate Soares că AI ar putea amenința existența oamenilor

Soares și-a explicat perspectiva în cadrul interviului, unde a afirmat că nu mai economisește în prezent pentru pensie. Cercetătorul are un cont de pensie deschis în perioada în care lucra la Google, însă spune că nu a mai contribuit la acesta de aproximativ zece ani.

„În prezent, nu economisesc pentru pensie”, a declarat Soares. Afirmația reflectă felul în care își evaluează viitorul, având în vedere riscurile pe care le asociază dezvoltării AI.

Cercetătorul estimează la peste 50% probabilitatea ca inteligența artificială să ducă la dispariția omenirii în următorii zece ani. Un asemenea scenariu ar putea apărea, în opinia sa, dacă sistemele AI ar ajunge să dezvolte capacități pe care oamenii nu le mai pot controla.

Soares a precizat însă că nu consideră acest deznodământ inevitabil. El afirmă că depune toate eforturile pentru a împiedica producerea unei asemenea catastrofe. Prin urmare, predicția sa nu reprezintă o certitudine, ci o evaluare a unui risc pe care îl consideră suficient de mare pentru a-i influența inclusiv deciziile financiare personale.

Legătura cu organizația care cercetează riscurile AI

Nate Soares conduce Machine Intelligence Research Institute, cunoscută sub acronimul MIRI, o organizație care studiază problemele legate de siguranța sistemelor de inteligență artificială avansată. Soares este asociat cu Eliezer Yudkowsky, unul dintre cei mai cunoscuți susținători ai ideii că dezvoltarea unei AI superinteligente ar putea reprezenta o amenințare existențială pentru oameni.

Cei doi au atras atenția asupra posibilității ca sistemele AI să ajungă să urmărească obiective incompatibile cu interesele umane. În scenariile analizate de ei, un sistem suficient de capabil ar putea deveni dificil de controlat dacă obiectivele sale nu sunt aliniate cu intențiile celor care l-au creat.

Pozițiile lor au generat dezbateri în comunitatea tehnologică și în mediul academic. Susținătorii cercetărilor privind riscurile pe termen lung consideră că este important ca potențialele consecințe ale AI avansate să fie analizate înainte ca tehnologia să atingă asemenea niveluri de dezvoltare.