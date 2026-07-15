Inteligența artificială intră într-o nouă eră, iar CPU-urile au din nou un rol-cheie
Inteligența artificială intră într-o nouă etapă de dezvoltare, iar odată cu ea se schimbă și modul în care companiile trebuie să își construiască infrastructura IT. Dacă în ultimii ani atenția s-a concentrat aproape exclusiv pe plăcile grafice (GPU), apariția sistemelor de AI agentic readuce în prim-plan procesoarele clasice (CPU), care capătă un rol esențial în funcționarea acestor platforme.
Pentru multe organizații, întrebarea este firească: dacă noile aplicații AI au nevoie de mai multă putere de procesare, nu este suficient să fie adăugate câteva procesoare suplimentare în serverele existente? Specialiștii din industrie spun însă că răspunsul este mult mai complicat. AI-ul agentic nu presupune doar un upgrade hardware, ci schimbă complet modul în care sunt proiectate și operate centrele moderne de date.
AI-ul agentic nu funcționează după aceleași reguli ca un chatbot
Prima generație de inteligență artificială generativă avea un flux de lucru relativ simplu. Utilizatorul introducea o întrebare, modelul procesa solicitarea, iar apoi returna un răspuns. În acest scenariu, GPU-urile realizau cea mai mare parte a calculelor, în timp ce procesoarele coordonau funcțiile de bază ale serverului.
Noile sisteme de AI agentic sunt construite pe un model complet diferit. În loc să răspundă unei singure solicitări, un agent AI primește un obiectiv și decide singur ce pași trebuie urmați pentru a-l îndeplini.
Acest proces poate include consultarea mai multor modele de inteligență artificială, accesarea bazelor de date, comunicarea cu aplicații interne prin API-uri, verificarea drepturilor de acces, validarea informațiilor și adaptarea strategiei pe parcurs, în funcție de rezultatele obținute.
Practic, AI-ul nu mai este doar un instrument care răspunde la întrebări, ci începe să execute procese complexe aproape autonom. Tocmai această schimbare pune o presiune tot mai mare asupra infrastructurii de procesare.
Cum de revin CPU-urile în centrul atenției
În noua arhitectură, GPU-urile rămân indispensabile pentru rularea modelelor de inteligență artificială și efectuarea calculelor intensive. Totuși, mare parte din activitatea necesară funcționării agenților AI este preluată de procesoare.
CPU-urile sunt cele care coordonează fluxurile de lucru, sincronizează diferitele etape ale unei operațiuni și gestionează comunicarea dintre modelele AI și restul ecosistemului software.
În același timp, ele se ocupă de integrarea cu bazele de date, serviciile cloud și aplicațiile enterprise, verifică drepturile de acces și aplică regulile de securitate înainte ca un agent AI să execute o anumită acțiune.
Pe măsură ce organizațiile vor utiliza simultan zeci sau chiar sute de agenți AI, această componentă de coordonare va deveni la fel de importantă ca puterea brută de calcul oferită de GPU-uri.
Centrele de date vor avea o arhitectură diferită
O schimbare importantă privește raportul dintre CPU și GPU. În infrastructurile dedicate primului val de AI generativ, un singur procesor putea administra mai multe GPU-uri.
În cazul AI-ului agentic, industria începe să se îndrepte către configurații în care raportul dintre cele două tipuri de procesoare devine mult mai echilibrat, iar în anumite implementări numărul CPU-urilor poate chiar depăși numărul GPU-urilor.
Totuși, asta nu înseamnă că administratorii trebuie doar să instaleze procesoare suplimentare în serverele existente.
Noua generație de aplicații AI necesită infrastructuri specializate, alcătuite din rack-uri dedicate unor roluri diferite. Unele vor fi optimizate pentru procesarea intensivă realizată de GPU-uri, iar altele vor gestiona coordonarea agenților AI, integrarea cu sistemele companiei și administrarea fluxurilor de lucru.
În acest model, performanța întregii platforme depinde de colaborarea eficientă dintre toate componentele. Dacă procesoarele nu pot furniza rapid sarcinile către GPU-uri, acestea riscă să rămână neutilizate. În același timp, o rețea lentă sau o platformă software de orchestrare insuficient optimizată poate introduce întârzieri și poate reduce eficiența întregului sistem.
Piața infrastructurii AI intră într-o nouă etapă
Schimbările aduse de AI-ul agentic sunt deja reflectate în estimările marilor producători de hardware. AMD consideră că dezvoltarea acestor sisteme va accelera semnificativ cererea pentru procesoarele destinate serverelor, iar ritmul de creștere estimat al pieței este acum mult peste prognozele făcute în perioada în care atenția era concentrată aproape exclusiv pe AI-ul conversațional.
Compania continuă să dezvolte familia de procesoare EPYC și pregătește noi generații de produse dedicate centrelor moderne de date, inclusiv viitoarea platformă cu nume de cod „Venice”, destinată infrastructurilor AI de nouă generație.
Pentru directorii IT și arhitecții de infrastructură, mesajul este clar. În următorii ani, succesul proiectelor bazate pe inteligență artificială nu va mai depinde doar de numărul GPU-urilor instalate într-un centru de date. La fel de importantă va deveni proiectarea unei arhitecturi echilibrate, în care CPU-urile, GPU-urile, rețeaua și platformele software funcționează ca un singur ecosistem.