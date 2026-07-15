Inteligența artificială intră într-o nouă eră, iar CPU-urile au din nou un rol-cheie

AI-ul agentic nu funcționează după aceleași reguli ca un chatbot

Prima generație de inteligență artificială generativă avea un flux de lucru relativ simplu. Utilizatorul introducea o întrebare, modelul procesa solicitarea, iar apoi returna un răspuns. În acest scenariu, GPU-urile realizau cea mai mare parte a calculelor, în timp ce procesoarele coordonau funcțiile de bază ale serverului.

Noile sisteme de AI agentic sunt construite pe un model complet diferit. În loc să răspundă unei singure solicitări, un agent AI primește un obiectiv și decide singur ce pași trebuie urmați pentru a-l îndeplini.

Acest proces poate include consultarea mai multor modele de inteligență artificială, accesarea bazelor de date, comunicarea cu aplicații interne prin API-uri, verificarea drepturilor de acces, validarea informațiilor și adaptarea strategiei pe parcurs, în funcție de rezultatele obținute.

Practic, AI-ul nu mai este doar un instrument care răspunde la întrebări, ci începe să execute procese complexe aproape autonom. Tocmai această schimbare pune o presiune tot mai mare asupra infrastructurii de procesare.

Cum de revin CPU-urile în centrul atenției

În noua arhitectură, GPU-urile rămân indispensabile pentru rularea modelelor de inteligență artificială și efectuarea calculelor intensive. Totuși, mare parte din activitatea necesară funcționării agenților AI este preluată de procesoare.

CPU-urile sunt cele care coordonează fluxurile de lucru, sincronizează diferitele etape ale unei operațiuni și gestionează comunicarea dintre modelele AI și restul ecosistemului software.

În același timp, ele se ocupă de integrarea cu bazele de date, serviciile cloud și aplicațiile enterprise, verifică drepturile de acces și aplică regulile de securitate înainte ca un agent AI să execute o anumită acțiune.