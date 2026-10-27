Noul iMac M6 de la Apple vine cu un salt uriaș de performanță. Inteligență artificială de până la 12 ori mai rapidă și ecran 4.5K, pe lângă Wi-Fi 7 și Bluetooth 6

Procesorul Apple M6 transformă iMac într-un computer mult mai puternic, inclusiv pentru inteligență artificială

Cea mai importantă noutate a noului iMac este, fără îndoială, integrarea procesorului Apple M6. Acesta poate fi configurat cu până la 12 nuclee CPU și 12 nuclee GPU, cu câte două nuclee suplimentare față de configurația de vârf a generației precedente. Apple susține că noua arhitectură oferă una dintre cele mai rapide performanțe single-threaded disponibile, în timp ce acceleratoarele neuronale integrate în fiecare nucleu grafic permit executarea mai eficientă a sarcinilor de inteligență artificială. Pentru utilizatorii care trec de la un iMac cu procesor Intel, diferențele pot fi spectaculoase, compania indicând performanțe de până la 18 ori mai mari în anumite scenarii de utilizare.

Partea grafică a procesorului M6 promite performanțe de până la două ori mai ridicate decât M4 în aplicații precum Affinity, dedicate editării fotografiilor. Apple menționează și o îmbunătățire de până la două ori a performanței în jocurile care utilizează ray tracing. Memoria unificată beneficiază de o lățime de bandă de până la 170 GB/s, un avantaj important în aplicațiile care manipulează fișiere de mari dimensiuni. În activitățile obișnuite, precum lucrul cu Microsoft Excel, noul iMac poate fi de până la 2,5 ori mai rapid decât versiunea M1 și de până la 1,5 ori mai rapid decât modelul cu M4, potrivit testelor producătorului.

Inteligența artificială reprezintă însă una dintre direcțiile principale de dezvoltare. Noul sistem Dual 16-core Neural Engine oferă putere de calcul suplimentară, iar în combinație cu acceleratoarele GPU permite performanțe de până la 12 ori mai ridicate decât M1 și de până la cinci ori mai mari decât M4 pentru procesarea prompturilor în LM Studio. Această diferență este relevantă mai ales pentru cei care doresc să ruleze modele lingvistice mari direct pe computer, fără să trimită permanent date către servere externe. Apple promovează inclusiv utilizarea unor aplicații precum LM Studio Bionic și Topaz Studio, optimizate pentru arhitectura Apple Silicon.

Ecran 4.5K, Wi-Fi 7 și Bluetooth 6. Apple păstrează designul care a consacrat iMac

Din punct de vedere vizual, noul iMac M6 rămâne fidel formulei consacrate de Apple. Ecranul Retina de 24 de inci, cu rezoluție 4.5K și luminozitate de 500 de niți, continuă să fie unul dintre principalele argumente pentru alegerea acestui computer all-in-one. Panoul poate reproduce peste un miliard de culori și suportă gama cromatică extinsă P3, fiind potrivit pentru editare foto, proiecte grafice și consum multimedia. Pentru configurațiile superioare este disponibilă inclusiv opțiunea nano-texture, concepută pentru a reduce reflexiile atunci când lucrezi în încăperi puternic iluminate.

La capitolul conectivitate, Apple introduce Wi-Fi 7 și Bluetooth 6, alături de opțiunea unei conexiuni Ethernet de 2,5 Gbps pe configurațiile cu 12 nuclee CPU și 12 nuclee GPU. Compania susține că viteza de citire și scriere a stocării SSD poate fi de până la două ori mai mare decât la generația anterioară, facilitând transferurile și prelucrarea proiectelor voluminoase. Modelul superior dispune de patru porturi Thunderbolt 4 și permite conectarea a două monitoare externe cu rezoluție 6K, pentru un spațiu de lucru extins.

Experiența multimedia este completată de o cameră de 12 megapixeli cu Center Stage și Desk View, trei microfoane de calitate studio și un sistem audio cu șase difuzoare, inclusiv două perechi de woofere cu anularea reciprocă a vibrațiilor. iMac suportă Spatial Audio și Dolby Atmos, astfel încât poate oferi o experiență audio imersivă fără boxe externe. Totul este integrat într-o carcasă ultrasubțire, disponibilă în șapte variante cromatice: albastru, verde, roz, galben, violet, portocaliu și argintiu.

macOS 27 aduce Siri AI și funcții inteligente noi. Cât costă și când se lansează noul iMac

Dincolo de îmbunătățirile hardware, noul iMac vine cu macOS 27 Golden Gate, o versiune a sistemului de operare care pune accent pe integrarea inteligenței artificiale în activitățile cotidiene. Siri AI promite o interacțiune mult mai naturală, răspunsuri contextuale și posibilitatea de a găsi informații în mesaje, e-mailuri, fotografii și alte aplicații. Integrarea cu Spotlight permite utilizatorilor să formuleze întrebări și să continue conversațiile fără să deschidă separat un asistent virtual. Funcția Visual Intelligence poate analiza inclusiv elementele afișate pe ecran, de la grafice și documente până la fotografii și pagini web.