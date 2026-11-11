Documentul nu stabilește însă nici câte minute trebuie să lucreze copilul sâmbăta și câte duminica. Limitele prevăzute pentru temele obligatorii nu reprezintă un program pe care elevul este obligat să îl parcurgă integral în fiecare dintre aceste zile.

Vacanțele sunt tratate separat, la articolul 4. Pentru elevii din învățământul primar și gimnazial, de regulă, nu se dau teme în vacanțe, iar cele propuse în aceste perioade sunt încadrate în categoria temelor suplimentare.

Această prevedere nu poate fi extinsă automat la orice weekend din timpul unui interval de cursuri. Pentru sarcinile primite la sfârșitul săptămânii contează, așadar, dacă sunt obligatorii sau suplimentare și dacă volumul lor respectă regulile generale.

Diferența dintre clasele primare și gimnaziu

La nivelul educației timpurii și la clasa pregătitoare nu se dau teme pentru acasă. Pentru celelalte clase din învățământul primar, timpul total alocat temelor obligatorii este de maximum o oră.

La gimnaziu, plafonul este de două ore pentru temele obligatorii, luate împreună. Nu este vorba despre două ore pentru fiecare disciplină, astfel că sarcinile primite la română, matematică și celelalte materii trebuie privite în ansamblu.

Ordinul diferențiază și tipul exercițiilor cerute elevilor. Tema obligatorie are un nivel mediu de dificultate și se adresează tuturor elevilor clasei, în timp ce tema suplimentară este facultativă.

Aceasta din urmă poate avea caracter general sau individual și poate urmări recuperarea ori pregătirea pentru performanță. Dacă nu este clar ce exerciții trebuie rezolvate de toți copiii, poți cere cadrului didactic să precizeze care sunt sarcinile obligatorii și care sunt opționale.