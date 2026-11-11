Temele pentru weekend, între necesitate și povară. Cât timp ar trebui să petreacă elevii în fața caietelor sâmbăta și duminica
Regulile privind temele pentru acasă nu stabilesc un program separat de lucru pentru sâmbătă și duminică și nici nu interzic expres temele pentru weekend. Ordinul în vigoare limitează timpul total pentru temele obligatorii la o oră în învățământul primar și la două ore pentru celelalte niveluri, inclusiv gimnaziu. Profesorii trebuie să evite suprasolicitarea și reducerea timpului liber destinat activităților recreative.
Ce prevede ordinul despre temele pentru weekend
Dacă elevul primește vineri exerciții pentru luni, simplul fapt că între cele două zile este weekend nu le transformă în teme facultative. Ordinul nr. 6.854 din 5 decembrie 2025 nu conține o interdicție generală privind temele date pentru sfârșitul săptămânii.
Documentul nu stabilește însă nici câte minute trebuie să lucreze copilul sâmbăta și câte duminica. Limitele prevăzute pentru temele obligatorii nu reprezintă un program pe care elevul este obligat să îl parcurgă integral în fiecare dintre aceste zile.
Vacanțele sunt tratate separat, la articolul 4. Pentru elevii din învățământul primar și gimnazial, de regulă, nu se dau teme în vacanțe, iar cele propuse în aceste perioade sunt încadrate în categoria temelor suplimentare.
Această prevedere nu poate fi extinsă automat la orice weekend din timpul unui interval de cursuri. Pentru sarcinile primite la sfârșitul săptămânii contează, așadar, dacă sunt obligatorii sau suplimentare și dacă volumul lor respectă regulile generale.
Diferența dintre clasele primare și gimnaziu
La nivelul educației timpurii și la clasa pregătitoare nu se dau teme pentru acasă. Pentru celelalte clase din învățământul primar, timpul total alocat temelor obligatorii este de maximum o oră.
La gimnaziu, plafonul este de două ore pentru temele obligatorii, luate împreună. Nu este vorba despre două ore pentru fiecare disciplină, astfel că sarcinile primite la română, matematică și celelalte materii trebuie privite în ansamblu.
Ordinul diferențiază și tipul exercițiilor cerute elevilor. Tema obligatorie are un nivel mediu de dificultate și se adresează tuturor elevilor clasei, în timp ce tema suplimentară este facultativă.
Aceasta din urmă poate avea caracter general sau individual și poate urmări recuperarea ori pregătirea pentru performanță. Dacă nu este clar ce exerciții trebuie rezolvate de toți copiii, poți cere cadrului didactic să precizeze care sunt sarcinile obligatorii și care sunt opționale.
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Timpul liber trebuie luat în calcul când sunt stabilite temele
Articolul 8 cere evitarea efectelor negative produse de cantitatea, dificultatea sau monotonia temelor. Sunt menționate pierderea interesului pentru învățare, oboseala fizică și emoțională, precum și reducerea timpului liber.
Documentul enumeră activitățile sportive, artistice, gospodărești și lectura printre preocupările recreative pentru care elevii trebuie să aibă timp. Regula se referă la modul de stabilire a temelor, fără să fixeze un orar obligatoriu pentru weekend.
Temele nu pot fi folosite nici ca instrument de pedeapsă. Articolul 9 interzice această practică prin volume mari de lucru, exerciții repetitive sau solicitarea unor conținuturi care necesită o abordare sistematică la clasă.
Pentru lucrările mai ample, de sinteză, există o altă limită. La o disciplină poate fi stabilită maximum o asemenea temă pe interval de învățare, adică pe modul.
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Cui îi poți semnala că volumul de lucru este prea mare
În învățământul primar, directorul monitorizează respectarea regulilor privind temele, pe baza propriei analize și a observațiilor primite de la elevi și părinți. Măsurile sunt luate după consultarea responsabilului și a membrilor Comisiei pentru curriculum.
La gimnaziu, dirigintele monitorizează situația și informează directorul, care dispune măsurile necesare. Dacă temele ocupă constant o mare parte din weekend, poți descrie concret sarcinile obligatorii primite și timpul necesar copilului pentru rezolvarea lor.
Separat, ordinul prevede colectarea anuală a opiniilor elevilor și părinților despre utilitatea și eficiența temelor. Acestea sunt analizate în consiliul de administrație al școlii, pentru stabilirea măsurilor privind organizarea lucrului pentru acasă.
Temele trebuie evaluate, dar notarea lor nu este obligatorie. Evaluarea poate include discutarea dificultăților întâmpinate, verificarea frontală sau o testare de aproximativ zece minute din tema primită.