Cum generezi o imagine cu Microsoft Copilot în PowerPoint

Pentru început, deschide PowerPoint și verifică dacă ai acces la Microsoft Copilot. Disponibilitatea asistentului depinde de tipul abonamentului Microsoft 365, de versiunea aplicației și, în cazul conturilor profesionale, de setările organizației.

Deschide prezentarea la care lucrezi și selectează diapozitivul pe care vrei să adaugi imaginea. Apasă pe butonul Copilot și introdu în câmpul de conversație o descriere a elementului vizual pe care vrei să îl creezi.

De exemplu, dacă pregătești o prezentare despre tehnologiile viitorului, poți introduce următoarea comandă: „Creează o imagine fotorealistă cu un oraș futurist, clădiri inteligente, mașini electrice și panouri solare, în lumină naturală”.

Asistentul AI va interpreta cererea și va genera o imagine pe baza acesteia. În funcție de interfața disponibilă, vei putea introduce rezultatul direct în diapozitiv sau îl vei putea selecta din conversația cu asistentul.

Funcția completează posibilitatea de a genera o prezentare PowerPoint cu ajutorul inteligenței artificiale, inclusiv atunci când pornești de la un diapozitiv gol.

Cum formulezi comenzile pentru a obține imagini mai bune

Calitatea rezultatului depinde în mare măsură de precizia descrierii pe care o introduci. O comandă precum „Creează o imagine despre tehnologie” poate produce un rezultat generic, care nu se potrivește neapărat cu mesajul prezentării.

Încearcă să precizezi subiectul principal, stilul artistic, paleta cromatică, tipul de iluminare și atmosfera generală. De asemenea, poți menționa dacă vrei o fotografie realistă, o ilustrație minimalistă, un desen tridimensional sau o imagine abstractă.