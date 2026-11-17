Cum generezi imagini cu inteligența artificială direct în PowerPoint. Funcția care te scapă de căutările interminabile pe internet
Realizarea unei prezentări PowerPoint presupune adesea mai mult timp pentru găsirea imaginilor potrivite decât pentru redactarea textului. Fotografiile disponibile pe internet nu corespund întotdeauna subiectului, stilului vizual sau dimensiunilor de care ai nevoie, iar unele dintre ele sunt protejate de drepturi de autor.
Microsoft a integrat în PowerPoint instrumente de inteligență artificială care îți permit să generezi imagini originale pornind de la o simplă descriere. Astfel, poți realiza ilustrații, decoruri pentru diapozitive sau imagini conceptuale fără să mai părăsești aplicația pentru prezentări.
Cum generezi o imagine cu Microsoft Copilot în PowerPoint
Pentru început, deschide PowerPoint și verifică dacă ai acces la Microsoft Copilot. Disponibilitatea asistentului depinde de tipul abonamentului Microsoft 365, de versiunea aplicației și, în cazul conturilor profesionale, de setările organizației.
Deschide prezentarea la care lucrezi și selectează diapozitivul pe care vrei să adaugi imaginea. Apasă pe butonul Copilot și introdu în câmpul de conversație o descriere a elementului vizual pe care vrei să îl creezi.
De exemplu, dacă pregătești o prezentare despre tehnologiile viitorului, poți introduce următoarea comandă: „Creează o imagine fotorealistă cu un oraș futurist, clădiri inteligente, mașini electrice și panouri solare, în lumină naturală”.
Asistentul AI va interpreta cererea și va genera o imagine pe baza acesteia. În funcție de interfața disponibilă, vei putea introduce rezultatul direct în diapozitiv sau îl vei putea selecta din conversația cu asistentul.
Funcția completează posibilitatea de a genera o prezentare PowerPoint cu ajutorul inteligenței artificiale, inclusiv atunci când pornești de la un diapozitiv gol.
Cum formulezi comenzile pentru a obține imagini mai bune
Calitatea rezultatului depinde în mare măsură de precizia descrierii pe care o introduci. O comandă precum „Creează o imagine despre tehnologie” poate produce un rezultat generic, care nu se potrivește neapărat cu mesajul prezentării.
Încearcă să precizezi subiectul principal, stilul artistic, paleta cromatică, tipul de iluminare și atmosfera generală. De asemenea, poți menționa dacă vrei o fotografie realistă, o ilustrație minimalistă, un desen tridimensional sau o imagine abstractă.
Dacă intenționezi să folosești rezultatul ca fundal pentru un diapozitiv, cere o imagine în format panoramic 16:9, cu suficient spațiu liber pentru text.
O comandă potrivită ar putea fi: „Generează o imagine panoramică minimalistă, cu un robot futurist în partea dreaptă, fundal albastru închis și spațiu liber în partea stângă pentru adăugarea unui titlu”.
Dacă rezultatul nu este mulțumitor, cere asistentului să modifice anumite elemente, să utilizeze alte culori sau să genereze o nouă variantă.
Evită să soliciți includerea unor texte lungi direct în imagine. Chiar dacă generatoarele AI au evoluat considerabil, acestea pot introduce în continuare greșeli de ortografie sau caractere deformate. Este preferabil să adaugi textul ulterior, folosind instrumentele obișnuite din PowerPoint.
Cum integrezi imaginile generate în designul prezentării
După ce imaginea a fost inserată, o poți redimensiona, decupa sau roti, la fel ca pe orice fotografie importată de pe calculator.
Din meniul Picture Format poți modifica transparența, aspectul cromatic și diferite proprietăți vizuale ale imaginii. De asemenea, poți elimina fundalul unei imagini direct în PowerPoint, dacă vrei să păstrezi doar subiectul principal.
Pentru o prezentare cu aspect profesional, încearcă să generezi toate imaginile folosind o paletă cromatică și un stil vizual asemănător. Alternarea excesivă între fotografii realiste, desene animate și ilustrații abstracte poate crea impresia unei prezentări dezorganizate.
Verifică și corectitudinea elementelor reprezentate de inteligența artificială. În special în prezentările educaționale, medicale sau științifice, imaginile generate pot conține erori anatomice, obiecte inexistente sau reprezentări inexacte ale unor fenomene.
Principalul avantaj al acestei tehnologii este că îți permite să creezi materiale vizuale adaptate prezentării, în loc să adaptezi prezentarea la imaginile pe care le găsești pe internet.