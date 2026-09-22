UE pune centrele de date sub lupă: giganții tehnologici vor trebui să dezvăluie câtă energie și apă consumă. Inteligența artificială pune presiune pe resursele Europei

Inițiativa apare într-un moment în care Uniunea Europeană încearcă să își extindă infrastructura digitală și să își reducă dependența de furnizorii tehnologici din afara blocului comunitar. Noile centre de date sunt esențiale pentru dezvoltarea serviciilor de inteligență artificială, însă extinderea lor ridică probleme legate de disponibilitatea energiei electrice, consumul de apă și emisiile de carbon.

Centrele de date din Europa ar putea consuma 114 TWh de electricitate până în 2030

Potrivit datelor Agenției Internaționale pentru Energie, centrele de date din Uniunea Europeană au consumat aproximativ 68 TWh de electricitate în 2024. Estimările indică o creștere până la 114 TWh în 2030, ceea ce ar reprezenta peste 3% din consumul total de energie electrică al blocului comunitar. Extinderea serviciilor bazate pe inteligență artificială reprezintă unul dintre principalii factori care determină această evoluție.

Problema nu se limitează la energia necesară funcționării serverelor. Centrele de date folosesc și sisteme de răcire pentru a preveni supraîncălzirea echipamentelor, iar unele dintre acestea necesită cantități importante de apă. În regiunile în care resursele de apă sunt deja limitate, construirea unor noi facilități poate accentua presiunea asupra infrastructurii locale. Playtech a analizat anterior impactul centrelor de date AI asupra consumului de energie și asupra mediului , inclusiv soluțiile tehnologice care ar putea reduce aceste efecte.

În același timp, Uniunea Europeană intenționează să își tripleze capacitatea centrelor de date în următorii cinci până la șapte ani. Obiectivul este consolidarea infrastructurii digitale europene și reducerea dependenței de companiile tehnologice americane, într-un moment în care accesul la putere de calcul devine tot mai important pentru dezvoltarea inteligenței artificiale.

Ce informații vor trebui să publice operatorii centrelor de date

Noul sistem european de etichetare ar urma să ofere informații standardizate despre eficiența energetică și utilizarea apei de către centrele de date cu o capacitate de peste 500 kW. Aceste date vor permite evaluarea și compararea facilităților din diferite state membre, pe baza unor indicatori comuni.

Un aspect important este că propunerea nu stabilește, în această etapă, limite maxime pentru consumul de apă sau electricitate. De asemenea, etichetele nu vor obliga operatorii să publice consumul total de energie al fiecărui centru de date. Accentul cade pe indicatorii de eficiență și pe impactul infrastructurii asupra resurselor disponibile.

Operatorii vor trebui să furnizeze și informații despre relația dintre consumul de apă și nivelul de stres hidric din regiunea în care funcționează centrul de date. Astfel, o facilitate construită într-o zonă cu resurse limitate de apă va putea fi evaluată și în funcție de condițiile locale, nu doar prin compararea consumului său cu cel al altor instalații.