Europa se revoltă împotriva centrelor de date. Ce îi nemulțumește pe cei care locuiesc în apropierea lor
Peste 100 de organizații pentru protejarea mediului și a drepturilor civile din 15 țări europene organizează proteste pe 6 și 7 noiembrie împotriva extinderii centrelor de date. Acestea cer suspendarea temporară a aprobării proiectelor de mari dimensiuni, până la stabilirea unor reguli mai clare privind consumul de energie și apă, impactul asupra mediului și efectele asupra comunităților din apropiere.
Campania, intitulată Stop Dirty Data Centres, aduce în prim-plan nemulțumirile legate de infrastructura necesară dezvoltării inteligenței artificiale. Deși centrele de date sunt esențiale pentru funcționarea serviciilor digitale și pentru antrenarea modelelor AI, extinderea lor rapidă ridică tot mai multe întrebări despre resursele pe care le consumă și costurile suportate de populație, scrie Euronews.com.
Proteste în 15 țări europene împotriva extinderii centrelor de date
Acțiunile sunt programate pentru vineri și sâmbătă, 6 și 7 noiembrie, în mai multe state europene. Printre țările în care sunt anunțate manifestații se numără Irlanda, Polonia, Danemarca, Finlanda, Spania, Țările de Jos, Franța și Regatul Unit.
Organizatorii campaniei spun că protestele sunt motivate de îngrijorările comunităților locale privind efectele proiectelor de infrastructură digitală asupra terenurilor, resurselor de apă, rețelelor publice și consumului de energie. Pe lista problemelor se află și presiunea asupra locuințelor, locurilor de muncă și costului vieții.
Owen Espley, coordonatorul platformei StopDirtyDataCentres.eu, susține că grupurile care au contestat construirea unor astfel de facilități în apropierea localităților lor ajung acum să își facă auzite solicitările la nivelul instituțiilor europene.
Protestele vor lua forme diferite, de la demonstrații și întâlniri publice până la petiții, tururi pietonale, plimbări cu bicicleta și evenimente culturale. La inițiativă participă organizații de mediu, grupuri pentru drepturi digitale și reprezentanți ai societății civile.
De ce sunt centrele de date contestate de comunitățile locale
Una dintre principalele probleme este consumul ridicat de energie. Centrele de date găzduiesc servere care funcționează permanent, iar dezvoltarea serviciilor bazate pe AI crește cererea pentru capacități de procesare. În paralel, răcirea echipamentelor poate necesita cantități importante de apă, ceea ce ridică probleme în zonele în care resursele sunt deja limitate.
Impactul nu se oprește însă la facturile la energie sau la presiunea asupra rețelelor de alimentare cu apă. Locuitorii din apropierea unor asemenea instalații reclamă și poluarea produsă de generatoarele de rezervă, traficul intens al camioanelor implicate în construcție și zgomotul constant al echipamentelor.
Dimensiunea proiectelor și aspectul clădirilor sunt alte motive de nemulțumire pentru unele comunități. Centrele de date sunt infrastructuri de mari dimensiuni, iar amplasarea lor poate schimba caracterul unor zone, mai ales atunci când proiectele sunt dezvoltate în apropierea localităților.
Organizatorii campaniei susțin că autoritățile trebuie să analizeze mai atent aceste efecte înainte de a aproba noi investiții. Ei cer instituțiilor europene, guvernelor naționale și administrațiilor locale să suspende temporar proiectele de mari dimensiuni, astfel încât impactul lor să poată fi evaluat și reglementat.
Extinderea AI accelerează investițiile în infrastructura digitală europeană
Protestele au loc într-un moment în care Europa încearcă să recupereze distanța față de Statele Unite și China în dezvoltarea și implementarea tehnologiilor de inteligență artificială. Pentru a susține această ambiție, statele europene au nevoie de mai multe centre de date și de capacități de procesare mai mari.
Investițiile reflectă ritmul accelerat al extinderii. Potrivit raportului PwC Global Data Centre Outlook 2026-2050, investițiile anuale în proiecte de centre de date din Europa au crescut de la 12 miliarde de euro în 2020 la aproximativ 25-26 de miliarde de euro în 2026.
Pentru intervalul 2026-2031, cheltuielile totale sunt estimate la 176 de miliarde de euro. Sumele arată amploarea dezvoltării infrastructurii digitale și interesul companiilor pentru capacități suplimentare, într-un moment în care cererea pentru servicii cloud și aplicații AI continuă să crească.
Această evoluție pune însă autoritățile în fața unei dileme: cum poate fi susținută dezvoltarea tehnologică fără ca povara consumului de resurse și efectele asupra mediului să fie transferate comunităților locale?
Organizațiile cer reguli înaintea aprobării unor noi proiecte
Campania Stop Dirty Data Centres nu solicită renunțarea la centrele de date, ci instituirea unui moratoriu pentru proiectele de mari dimensiuni până când vor exista reguli mai clare și evaluări adecvate ale impactului acestora.
Owen Espley afirmă că organizațiile participante vor să demonstreze că grupurile locale pot contesta planurile marilor companii de tehnologie, chiar și atunci când acestea beneficiază de sprijinul unor factori de decizie. Reprezentanții campaniei cer ca problemele semnalate de locuitori să fie luate în considerare la nivel european, național și local.