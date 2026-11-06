Europa se revoltă împotriva centrelor de date. Ce îi nemulțumește pe cei care locuiesc în apropierea lor

Proteste în 15 țări europene împotriva extinderii centrelor de date

Acțiunile sunt programate pentru vineri și sâmbătă, 6 și 7 noiembrie, în mai multe state europene. Printre țările în care sunt anunțate manifestații se numără Irlanda, Polonia, Danemarca, Finlanda, Spania, Țările de Jos, Franța și Regatul Unit.

Organizatorii campaniei spun că protestele sunt motivate de îngrijorările comunităților locale privind efectele proiectelor de infrastructură digitală asupra terenurilor, resurselor de apă, rețelelor publice și consumului de energie. Pe lista problemelor se află și presiunea asupra locuințelor, locurilor de muncă și costului vieții.

Owen Espley, coordonatorul platformei StopDirtyDataCentres.eu, susține că grupurile care au contestat construirea unor astfel de facilități în apropierea localităților lor ajung acum să își facă auzite solicitările la nivelul instituțiilor europene.

Protestele vor lua forme diferite, de la demonstrații și întâlniri publice până la petiții, tururi pietonale, plimbări cu bicicleta și evenimente culturale. La inițiativă participă organizații de mediu, grupuri pentru drepturi digitale și reprezentanți ai societății civile.

De ce sunt centrele de date contestate de comunitățile locale

Una dintre principalele probleme este consumul ridicat de energie. Centrele de date găzduiesc servere care funcționează permanent, iar dezvoltarea serviciilor bazate pe AI crește cererea pentru capacități de procesare. În paralel, răcirea echipamentelor poate necesita cantități importante de apă, ceea ce ridică probleme în zonele în care resursele sunt deja limitate.

Impactul nu se oprește însă la facturile la energie sau la presiunea asupra rețelelor de alimentare cu apă. Locuitorii din apropierea unor asemenea instalații reclamă și poluarea produsă de generatoarele de rezervă, traficul intens al camioanelor implicate în construcție și zgomotul constant al echipamentelor.

Dimensiunea proiectelor și aspectul clădirilor sunt alte motive de nemulțumire pentru unele comunități. Centrele de date sunt infrastructuri de mari dimensiuni, iar amplasarea lor poate schimba caracterul unor zone, mai ales atunci când proiectele sunt dezvoltate în apropierea localităților.